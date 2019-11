上帝後花園格魯吉亞 遊軍道 探訪古都城堡

雖然經歷戰亂摧殘,Ananuri城堡內的Church of the Assumption仍保留17至18世紀的壁畫,難能可貴。(arc攝)

【明報專訊】說到旅遊格魯吉亞,很多人都會問:「格魯吉亞在哪?」這個位處歐亞交界的高加索國家,的確不是港人熟悉的名字;甚至連高加索在哪,大家都可能不太清楚。高加索地區北接俄羅斯,南接土耳其、伊朗等地,有着悠久的歷史和文明。至於身處其中的國家格魯吉亞,不但是葡萄酒發源地之一,更是欣賞雄壯高加索山脈的理想國度。坐擁美酒美景,難怪有「上帝的後花園」之美譽。

文: arc(flyingarc801@gmail.com)

想欣賞高加索山脈的壯麗風景,格魯吉亞絕對是理想地,她被南北面的小高加索和大高加索山脈夾在中間,境內群山處處,在公路上驅車飛馳,就能觀賞到各種連綿山色。

曾被列全球40大危險公路之一

就像今次我們遊歷的格魯吉亞軍用公路(Georgian Military Highway),便是賞山觀景的熱門路線。軍用公路的起點位於首都第比利斯,是唯一穿越高加索山脈通往俄羅斯Vladikavkaz的古老道路,因1801年沙皇亞歷山大一世下令修繕作行軍用途而得名。由於路况險峻,曾被列為全球40大危險公路之一。時移世易,今時今日的軍用公路不再危險,更成為旅遊路線,旅客沿途可盡覽當地湖光山色,順道到訪幾個歷史景點。

世外桃源城堡 承載血腥歷史

從第比利斯出發,首站我們拜訪Ananuri城堡。這座坐落在Zhinvali湖邊、有着淡藍色圓錐形屋頂的建築,在秀麗湖景的襯托下,儼如童話中的城堡,風景如畫,就連Lonely Planet都曾拿來用作高加索旅遊指南的封面。可是,這個世外桃源般的堡壘,見證的卻是一段段血淋淋的歷史。城堡建於17世紀,由當時統領該區的Aragvi公爵所建。18世紀爆發戰爭,城堡被敵軍縱火焚燒,Aragvi族人亦慘被屠殺。此後當地又經歷了數次農民起義,幸而Ananuri一直屹立不倒,遊客現在才能欣賞到這幅明媚風景圖。

Ananuri城堡的圍牆中建有兩座教堂,擁有藍色圓頂的一座是Church of the Assumption,建於1689年,外牆刻有十字架及葡萄等漂亮雕飾,教堂內則保留有17至18世紀留存下來的壁畫。至於旁邊較小的一間教堂Church of the Virgin外觀比較平實,但歷史更悠久,於17世紀初落成,幾位Aragvi公爵均葬於此。

從Ananuri沿軍用公路北上,大概20分鐘的車程,便到達一處廣闊開揚的山地。山上有座「俄格友誼紀念碑」,為一環形馬賽克建築,1983年建成,紀念200年前俄國與當時東格魯吉亞王國簽訂條約,東格魯吉亞從此成為俄國的保護國。紀念碑本身說不上歷史悠久,但其位置可欣賞到高加索山脈的絕佳景觀;而且通往紀念碑的路上有不少攤檔,販售當地特色食品和紀念品,因此沿軍用公路遊覽的旅客,通常都會在這裏停留,順道參觀。

半空滑翔 飽覽高加索山脈

這裏還有另一個更好玩的遊覽方式,就是滑翔傘!該處有不少滑翔傘指導員候駐,除了「陪飛」及供應全副裝備,還提供手提攝錄機,讓遊客攝下整個高空漫遊過程,飛行結束後1至3天內便會免費將影片傳送給客人留為紀念。他們的裝備和器材都頗新淨,費用相比其他歐洲國家不算昂貴,90美元(約700港元)便有10至15分鐘的飛行體驗,從高空360度飽覽高加索山脈的壯麗風光,物有所值!

從俄格紀念碑回首都第比利斯,途中不要錯過歷史古城Mtskheta。Mtskheta在公元前5至3世紀是東格魯吉亞王國的首都,亦是格魯吉亞在公元337年宣布基督教為國教的地方。直至現在,這個古都仍是國家重要的宗教及文化中心,亦是格魯吉亞東正教會的總部所在。

Mtskheta在1994年登錄世界文化遺產,城內有幾所重要宗教建築,包括Svetitskhoveli教堂及Jvari修道院。Svetitskhoveli教堂建於11世紀,現時仍是格魯吉亞最重要的教堂之一,地位顯赫,數位格魯吉亞君主均葬於此,相傳基督的袍亦埋在這裏。

古都千年教堂 朝拜聖人遺蹟

而位於山頭的Jvari修道院則建於6世紀,是格魯吉亞其中一座最古老的教堂。相傳4世紀時,將基督教傳入格魯吉亞的聖人St Nino在山上豎立了一個木十字架,自此聖蹟不斷,朝聖者絡繹不絕,Jvari修道院因此誕生。現時教堂內的中央亦豎立一座巨大的木十字架,傳說這位置便是當初St Nino豎立十架之處。除了參觀教堂,這裏還可以俯瞰Mtskheta美景,日落時,餘暉映照河邊的古都,襯托城內點點燈火,美不勝收,為這個神聖之地增添了一抹詩情畫意。

◆紅酒發源地 古法佳釀買少見少

說到葡萄酒,許多人立即會想到法國、意大利等地。其實追本尋源,盛產葡萄的高加索地區才是紅酒的故鄉,當中格魯吉亞更有獨門釀酒技藝。

格魯格亞傳統的釀酒方法,是用稱為Qvevri的巨型蛋狀陶器,將整顆葡萄連梗、皮、籽和汁一同埋在地下自然發酵。這方法的精髓在於Qvevri陶器是以全人手製造,過程繁複,而如今在格魯吉亞會做Qvevri的人已買少見少,所以要品嘗Qvevri葡萄酒的話就要趁早了。

● 旅遊錦囊

簽證:BNO免簽證,特區護照須網上申請簽證,費用20美元(約157港元,www.evisa.gov.ge/GeoVisa)

交通:阿聯酋航空從香港經迪拜轉機飛往第比利斯,全程約24小時,來回經濟客位約7100港元(連稅)

匯率:最方便是在當地機場以美元兌換拉里(Lari),1美元約兌2.97拉里

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com