旅遊情報：金三角下榻帳篷 叢林探險學做象伕

【明報專訊】假期出外旅行，來來去去都是大城市大都會，每次都下榻現代化的酒店，玩樂於五花八門的主題樂園，由朝到晚不停血拼搵食，不悶嗎？如果有機會走遠一點，也不介意多付一點價錢，其實可以跟大自然來個全天候親密無間接觸，保證是不一樣的體驗。

泰國是港人也是全球旅客最熱中的旅行目的地之一。近年，不少人開始「逃離」曼谷或芭堤雅這兩熱門旅遊城市，轉到泰北地區旅遊。因此，清邁甚至再北一點的清萊市的旅遊配套，也如雨後春筍地發展起來，遊客數目也逐漸增加。如果想再清靜一點，跟大自然再親密一點，可以入住位於泰國最北端的泰國金三角四季帳篷酒店，體驗360度被大自然擁抱的感覺。

泰國金三角四季帳篷酒店，位於泰北清萊府的金三角地區（泰國、緬甸與老撾交界），隱匿在充滿異國情調的竹林深處，環境山清水秀，有如世外桃源。別以這個泰國北端，遠離煩囂的山旮旯地方，只適合愛靜的遊客，其實酒店安排了有很多不一樣的體驗，絕對不會感沉悶。除了在樹林間享受露天按摩服務，領略熱帶環境獨有的寧靜，品嘗當地的特色美酒佳餚，還有很多離開酒店的精彩探索體驗。例如住客有機會在導遊帶領下，跟隨19世紀探險家的足迹，走入叢林營地探險；又可以邂逅性情溫和的大象，學習如何成為象伕之餘，也可坐在象背上探索鬱鬱葱葱、天然的泰國叢林；搭乘長尾船進入金三角，體驗薈萃3個國家（泰國、老撾和緬甸）的當地人文風情；又或者參觀邊境小鎮Takilek，或已故九世皇普密蓬的母親的皇太后行宮和花園。

泰國金三角四季帳篷酒店，現正推出「擁抱大自然」（Nature's Embrace Package）3晚住宿優惠套餐，有效期由即日起2019年12月19日，以及2020年1月6日至3月31日，每晚107,000泰銖起（約27700港元起），套餐包括入住帳篷酒店（圖一）、馴象活動及大象親密體驗（圖二）、清萊遊（行程包括黃帝廟、白龍寺、辛哈公園和金三角觀景點）、90分鐘水療、探尋野生食用植物及烹飪課程、酒店和清萊國際機場之間的往返私人轎車接送等，詳情可查詢官網（bit.ly/34tM1sp）。

文：Chung