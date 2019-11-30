脆皮烤羊架 秘製沙巴翁 聖誕過大海 美食吃不停

最受歡迎——海鮮始終是自助餐裏最受熱捧的食物，名廚都匯不停添加，毋須擔心不夠吃。（蘇智鑫攝）

聖誕大餐——聖誕大餐當然不能欠缺主角——火雞，但名廚都匯的廚師也請大家別忘了他們秘製的脆皮烤羊架。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】無論時局如何，聖誕節都是一家溫馨相聚的好日子。何不趁佳節，與家人到澳門逛逛，影靚相，享美食，放鬆一下繃緊的心情，沉澱思緒，再迎接2020年種種挑戰！

自助餐松露添香 火雞換新秘方

自助餐是節慶聚會的熱門選擇，勝在食品多樣化，消費也較容易控制。因此，各大酒店餐廳的自助餐，在聖誕新年期間，莫不出盡奇招吸客，澳門JW萬豪酒店名廚都匯Urban Kitchen亦不例外。餐廳高級助理總廚吳浩良笑言，每年聖誕自助餐都要絞盡腦汁：「大家都有供應自助餐，怎樣脫穎而出就要看心思、烹飪技巧和用料等各方面配合。」他透露今年自助餐美食加入不少松露元素，用於主角火雞的醃料和餡料內，也採用了全新秘方；而香烤羊架更是他最自豪之作：「通常羊架會用上碎開心果製作脆皮，我們今年別出心裁，加入了合桃、葵花籽、碧根果仁和夏威夷果仁等，風味與眾不同，一定要試試呢！」

海鮮冷盤 滿足花心鬼

除了火雞、羊架外，大家喜愛的海鮮冷盤：龍蝦、蟹腳、法國Fine de Claire生蠔；還有烤牛腿、意大利聖誕蛋糕、聖誕布丁和木頭蛋糕等，滿足每個花心鬼。這裏的自助餐非常受歡迎，採訪當天為周四晚，記者目測入座前1小時已有大批客人在門外等候，想要品嘗的話記得預先訂座。

■名廚都匯Urban Kitchen

地址：澳門JW萬豪酒店1樓

查詢：+853 8886 6228

聖誕節午餐：

價錢：成人398澳門幣/位，3至11歲兒童195澳門幣/位（設早鳥優惠）

供應時間：12月24及25日中午12:00至下午2:30

聖誕節晚餐：

價錢：成人788澳門幣/位起，3至11歲兒童338澳門幣/位（設早鳥優惠）

供應時間：12月24及25日晚上6:00至10:30

文：觀雲主人（clarencecch＠gmail.com）

編輯：蔡曉彤

電郵：feature@mingpao.com