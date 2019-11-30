【明報專訊】澳門麗思卡爾頓酒店麗思酒廊的駐場調酒大師Giuseppe Carillo原籍意大利，對聖誕節有着深厚感情：「從前每逢聖誕節，全家人都會齊集享用祖母秘製的白蘭地沙巴翁（Zabaglione Corretto），香甜味道和濃厚又細滑的質感和蛋奶酒（Eggnog）十分相似，是每個人都熱愛的聖誕節經典美味。」Giuseppe 把這傳統滋味帶到這裏，連同全新創作的馴鹿魯道夫及另一道經典熱紅酒組成的期間限定聖誕雞尾酒組合，前兩者更可製成無酒精版本。酒廊晚間氣氛醉人，又有樂手現場演唱爵士金曲，無論情侶談心或者大伙兒把盞暢聚，都非常啱feel。

日間的風景又截然不同，落地玻璃大窗引入美麗風景和天然採光，在華貴雅致的裝潢下，恍如成為網絡紅人的打卡熱點，採訪當天就有不少客人悠然享用下午茶。由12月至明年1月推出的冬日下午茶，包羅眾多冬日美食，包括鹹點的火雞、栗子配菠菜麵包和日式綠茶、紅毛丹配酥皮餅，以及甜點的焦糖塞克爾梨配法式焦糖蛋糕和山核桃、肉桂法式奶油泡芙都是少見的下午茶配搭。值得一提的是，下午茶可選配的飲品超過15種，更可額外付費享用巴黎之花（Perrier-Jouët）香檳，選擇多得令人眼花撩亂。

■麗思酒廊

地址：澳門麗思卡爾頓酒店51樓

查詢：+853 8886 6712

營業時間：周日至四下午2:00至凌晨1:00；周五、六延至凌晨2:00

註：雞尾酒78澳門幣/杯起

冬日下午茶：

供應時間：2019年12月1日至2020年1月6日

收費：488澳門幣起（兩位用）