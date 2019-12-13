旅遊情報：曼谷潮商場 全球最長聖誕緞帶打卡

【明報專訊】全球旅遊城市已經如箭在弦，準備迎接這個還有不到兩星期便來臨，全年最重要的消費黃金檔期——聖誕節。作為多年來高踞最受歡迎旅遊城市榜首的泰國首都曼谷，早就嚴陣以待，曼谷標誌性購物中心Central Embassy，除了推出大批應節優惠、活動，更以「全球最長聖誕節緞帶」應戰，成為城中熱話。

Central Embassy是曼谷的標誌性藝術生活時尚集中地，集時尚、生活風格、設計、餐飲和娛樂於一身，面對這場一年一度的「搶客大戰」，現正舉行節日慶祝節目Let's Celebrate 2020，展期直至2020年1月5日。

今年，Central Embassy與國際著名建築工作室BIG-Bjarke Ingels Group首次合作炮製The Big Holiday，結合了簡單幾何形狀，以不同形式創造出各種動態建築裝置，為商場空間發放節日喜慶活力，目不暇給的裝飾和一系列精彩活動貫通於商場7個樓層，包括以聖誕為主題的建築公園、工作坊、娛樂活動、節慶活動、特色餐飲及假日折扣等，最大亮點是「全球最長聖誕節緞帶」，這條5000米長的聖誕緞帶，由BTS站Phloen Chit開始，一直伸延至Central Embassy，連繫整個商場，與所有閃閃發光的聖誕裝飾和光彩奪目的燈光互相輝映，營造節日氣氛，絕對是曼谷今個聖誕最佳的打卡點。

波波池工作坊 照顧小童需耍

商場又特別照顧一家大小的需要，底層的小精靈遊樂場，在職員的悉心照顧下，小童可於安全的環境，跳進聖誕波波池內盡情遊玩；又可於小精靈聖誕工廠，學習設計及製作手工禮物牌，或參加周末限定的工作坊，只需1000泰銖（約250港元）便可以參與製作聖誕黏土、聖誕老人郵票和鑰匙盒等禮物，保證大人小孩都可以盡興。

文：Chung