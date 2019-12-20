北愛動盪後聖誕 尋找貝爾法斯特快樂市集

【明報專訊】提到歐洲聖誕市集，人們總聯想到德國。其實踏入12月，歐洲許多城市都有慶祝活動，英國的北愛爾蘭最大城市貝爾法斯特（Belfast）亦不例外。但原來在1998年之前，北愛曾因長期出現嚴重暴力衝突，不但令遊客止步，就連當地人亦無法在佳節普天同慶。直至千禧年後，北愛局勢逐漸平定，2004年貝爾法斯特開始出現聖誕市集，讓當地人在佳節期間重拾溫暖歡樂氣氛。

文： Joanne Cheuk（www.joannecheuk.com）

未踏入北愛之前，對到貝爾法斯特仍存有一點忐忑。畢竟，這裏在上世紀七八十年代，曾被視為世上其中一個最危險的城市。

1960至1990年代，北愛經歷了局勢最動盪的時代，長達逾30年的激烈衝突，涉及主權、宗教、種族、階級矛盾及警暴問題，被稱為The Troubles。當年，北愛人口以天主教徒為主，但主要來自英國、負責統領北愛政府之官員及皇家阿爾斯特警察卻以新教徒佔多數，後者為保主導地位，加上對不同宗教者之歧視，不公義之聲此起彼落。可是，當時政府不但沒有回應民眾訴求，還對天主教徒及主張愛爾蘭島統一的共和派人士施行各種暴力，最後激起一股反對新教及政府的激進勢力，雙方持續衝突，暴力不斷升級，北愛因而長期動盪不安。

極權激發抗爭 30年恢復自治

1998年，英國及愛爾蘭共和國政府簽訂《貝爾法斯特協議》，在權力共享的基礎上恢復北愛爾蘭自治政府，得到多數北愛政黨支持，亦分別在北愛爾蘭及愛爾蘭共和國兩地公投中獲得認可。北愛各地及貝爾法斯特總算回復安寧平靜。我在貝爾法斯特遊逛，亦沒有任何不安感覺，反之十分享受這裏的熱鬧與閒逸。

貝爾法斯特聖誕市集始於2004年，地點設於最熱鬧、最著名地標的市政廳（Belfast City Hall）前的Donegall Square廣場。市政廳建成於1906年，漂亮的巴洛克復興建築掛上亮麗的燈飾後，成為聖誕市集最佳場景。市集並不大，全場約只有30個檔攤，論規模當然不及過百檔攤的德國、瑞士等聖誕市集，但對於北愛及貝爾法斯特居民來說，有這個可以讓人享受當下快樂氣氛的聖誕市集，已十分滿足。

港式烤棉花糖雞蛋仔出沒

貝爾法斯特聖誕市集主要以當地人為目標顧客，裏面幾乎找不到賣土產紀念品的檔攤，最大賣點是不同美食，當中約四成由當地人經營，其餘包括從英國其他地方或歐洲等地而來。我由其中一個入口進去，已被香噴噴的烤香腸吸引，放眼一望，不同口味的香腸正放在檔中央的爐上反覆烤得香脆。此時，卻聽見附近鐘聲大響，轉身看看，原來是現場即烘法式包點的檔攤Le Petit Gascon剛好有包點出爐。檔口內播起法國歌曲，店員和包點師還會跟節奏唱歌起舞。他們毫不吝嗇地請路人品嘗，我接了一件小小的酥皮法式蛋糕，味道甚好，難怪銷情甚佳。

另一邊廂的檔主，則沒有停手地炮製荷蘭國民小吃Poffertjes迷你鬆餅，口感如厚班戟，吃時加上果醬、薑蜜、糖霜等，細細粒脹卜卜的原味Poffertjes，倒有點像港式雞蛋仔。話口未完，轉頭居然看見一檔在市內經營的Belfast Bubble Waffle，真箇賣起雞蛋仔來，烘好了的雞蛋仔還會捲着雪糕、水果或忌廉等來吃。此外，北愛聖誕市集還居然有檔攤賣炭火烤棉花糖，以竹籤串起3大顆棉花糖放在炭火上烤，這個香港人很熟悉的做法，北愛人就感到新奇，紛紛拍片打卡。個人最喜歡的一檔，是賣加入威士忌的愛爾蘭咖啡或以Baileys及海鹽焦糖調製的熱朱古力，在冬天喝上一口，感覺暖入心。在貝爾法斯特，加入烈酒的熱朱古力或咖啡，可比聖誕市集常見的香料紅酒Mulled Wine更受歡迎呢！

白俄修道院義賣手作玻璃掛飾

貝爾法斯特聖誕市集賣的乾貨不算太多，最搶眼的是來自秘魯手織冷衫，店主是移居英國的秘魯人，聖誕市集就擺檔賣七彩鮮艷秘魯手織毛衣，20鎊（約206港元）一件童裝還跟秘魯價沒相距太遠。還有一檔來自白俄羅斯Saint Elisabeth Convent修道院的檔攤，賣的聖誕玻璃或陶器掛飾主要來自修道院手作，店內收益會回歸教會，並用來幫助白俄羅斯的無家可歸街童及婦女。

● 旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO均毋須簽證

航班：英航經倫敦轉機到貝爾法斯特，連稅價錢約7212港元起，查詢www.britishairways.com

匯率：1英鎊約兌10.3港元

旅遊查詢：www.visitbelfast.com

協力：Tourism Northern Ireland

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com