旅遊情報：下榻童話糖果房間 玩轉甜蜜佳節

【明報專訊】奢華兼經典的朗廷酒店集團，在普天同慶的聖誕及新年大日子，當然會用尊貴方法迎接和慶祝。集團全球多間酒店都有別出心裁和令人眼前一亮的佈置，好像放滿糖果的尊貴套房，充滿驚喜的童話住宿體驗，探索熱鬧好玩的聖誕市集，實行以驚喜及尊貴體驗，歡度佳節。

紐約 與胡桃夾子跳芭蕾

這個節日，紐約第五大道朗廷酒店將經典劇目《胡桃夾子》融入住宿體驗。選擇The Sugarplum Suite at The Langham住宿套餐，除了會入住放滿糖果罐的尊貴總統套房或頂層複式套房，還有由酒店甜品團隊炮製的聖誕美食，讓大人小朋友也能沉醉甜蜜佳節之中；賓客亦可獲貴賓門票，欣賞紐約城市芭蕾舞團呈獻的《胡桃夾子》，詳情可瀏覽網站（bit.ly/2rWEvrJ）。

洛杉磯 白雪公主反擊戰

洛杉磯帕薩迪納朗廷亨廷頓酒店則以白雪公主為主題，悉心佈置的套房或別墅放滿糖果、朱古力和朱古力蘋果等誘人美食，洋溢奇幻氣息。賓客又可獲贈4張貴賓票，欣賞充滿創意的戲劇Lythgoe Family Panto's A Snow White Christmas，故事講述白雪公主與7個小矮人合力打敗邪惡的王后，小朋友更有機會上台參與表演，詳情可瀏覽網站（bit.ly/2Ldh7wy）。

倫敦 坐古董車暢遊市集

至於在經典的倫敦朗廷酒店，奢華套房的賓客將乘坐經典的Morgan古董車暢遊倫敦，探索附近的村莊或聖誕市集。酒店也會準備奢華的Globe Trotter真皮行李箱，當作聖誕禮品送給賓客，詳情可瀏覽網站（bit.ly/33Ewd4H）。

香港 夢幻英倫親子住宿體驗

至於香港朗廷酒店一樣有精心安排，這個佳節以「情迷倫敦聖誕」為主題，裝飾佈置、美食，以至限定的「情迷倫敦聖誕」下午茶，讓賓客彷彿置身倫敦。房間除了擺放聖誕樹，酒店更會送上專享的聖誕禮物；又可按賓客要求，為小客人在套房設置聖誕主題遊戲帳篷，詳情可瀏覽網站（bit.ly/2OXXP0R）。

文：Chung