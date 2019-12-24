知多啲：朱翁：浪茄讀浪「騎」

【明報專訊】說起行山界歷史，當然不得不提「朱翁」朱維德，他曾是《大江南北》和《體育世界》的主持人，出名的行山發燒友，山齡逾50年。麥徑未啟用前，他已走遍本港各大山頭，那時候的山路都沒有明確路線，主要是依着山勢而行，有時甚至需要手腳並用地慢行，後來麥徑出現，吸引更多人往山上走。

成立後，朱翁雖然未試過一口氣行完，但也分段地走勻10段路，整條麥徑他最鍾情第2段，因為既可欣賞浪茄灣的碧海藍天，也看到西灣山的高山綠林。不過，他指出原來浪茄，「茄」的讀音應是「騎」，他解釋現時的「男成人訓練中心」福音戒毒所，前身是一條村落，當時麥徑仍未建成，他和友人行山途經上址巧遇了當時的村長黃桂。

黃桂身體殘障，朱翁稱他單眼、歪嘴、斷右掌及左手3隻手指，是因年輕時在捕魚期間被魚炮炸傷所致，不過他沒有因此自怨自艾，樂觀面對，朱翁亦欣賞他的豁達個性，而結為朋友。「當時黃桂向我們說浪『茄』的發音應是『騎』，我那時也問他原因，他只知是由爺爺一輩開始已讀這個音，也不知出自何處。」

除了浪茄，麥徑第6段可飽覽城門水塘美景，而「城門」之名，朱翁稱與一個大將軍的故事有關，「明末時有個大將名為李萬榮，他不肯向滿清投降，去了城門谷，在山谷建立營寨及城門作保護，當時往來山谷的人士也要穿過城門。李萬榮去世後，營寨變作城門村，更建成水塘，名為城門水塘」。