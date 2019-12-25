Travel：冬日赴荷蘭 看創意主題燈飾
文章日期：2019年12月25日
【明報專訊】早前看了一則新聞是元朗區議會用上120萬元製作燈飾，實在感到香港的巿貌隨着社會倒退，正是「新不如舊」的文化縮影。LED、立體投影技術愈趨進步，理論上限制少了，燈飾應有更好的發揮空間，甚至能以主題來為城巿定調。現於荷蘭阿姆斯特丹舉行的第8屆Amsterdam Light Festival，本身為推廣旅遊業而生，讓旅遊淡季的歐陸冬日帶來外遊的理由，增設主題讓散佈於巿面的燈飾統一陣營。
曾幾何時，香港以東方之珠為名的其中一個原因，是聖誕節夾雜農曆新年的燈飾。但現在不時看到的燈飾，連裝飾美化的功能亦欠奉，甚至以「醜怪」一詞形容亦不為過。荷蘭今屆由Lennart Booij任藝術總監、Roos Hollander和Jule van Ravenzwaay任策展的Amsterdam Light Festival（展期由即日至2020年1月19日），則以近年的學術熱門關鍵字DISRUPT!（瓦解）作為主題，具反思當下的意味，同時迎合當地政府就阿姆斯特丹城市東面的發展。以錢論錢，按參賽守則所示，每個作品的入場價位是1.5萬至3.5萬歐元不等。看畢本文，至少該看得清元朗區議會所用上120萬是否物有所值。
．羽毛飛彈（圖）
．抽象的分離（圖）
．變幻原是永恒（圖）
．涉水求存（圖）
．全球化服裝（圖）
．鎂光燈與私隱（圖）
．燈光冰塊（圖）
．霓虹燈命運（圖）
．陸沉的警醒（圖）
．黑暗中的橋樑（圖）
．二戰避難（圖）
．無人投影（圖）
文：Dawn Hung（www.sedimento.co）