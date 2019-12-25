Travel：冬日赴荷蘭 看創意主題燈飾

Gabriel Lester的作品Nobody有趣之處，在於用整個投影裝置，將倒影投於NEMO科學館，作木偶皮影器。當中的技術焦點，是整個表演用上工業用的機械臂，貼合作品名字之餘，亦點出NEMO一字在拉丁文中的「無人」之意。（Dawn Hung攝）

由Republic of Amsterdam Radio及Nomad Tinker House合作的Hiding In The Wolf's Lair，改變了皇家動物園ARTIS的其中一座河邊木屋，以二次世界大戰為背景，以狼比喻德軍，細說人們躲於動物園避難的原址歷史。（Dawn Hung攝）

Krijn de Koning的Nacht Tekening，以荷蘭地標建築Skinny Bridge的形態為靈感，解構橋樑本身的燈飾線條，重塑Skinny Bridge的外形，讓遊人在晚上看到彷彿被改建易容的橋樑，帶出錯摸的視覺效果。（Dawn Hung攝）

傳說中的城巿阿特蘭提斯因為過度發展而沉沒於水底。這個故事成為了Utskottet作品Atlantis的靈感，將全球多個著名高樓如東方明珠塔、帝國大廈等化為浸沒於荷蘭運河的燈飾，成為了全球暖化的警醒。（Dawn Hung攝）

除了自然，不少城巿文化亦處絕種壓力。韓國也如香港般，面對不少燈光招牌被拆下的城巿變遷命運。EON SLD的Remind Euljiro Freedom，複製首爾乙支路所見的40多個霓虹燈牌及燈箱招牌，象徵城巿化對舊建築造成的衝擊。（Dawn Hung攝）

Wilhelmusvlug的Icebreaker，同樣以全球暖化為信息。作品以荷蘭人於冰封運河上溜冰的冬天活動為靈感，以有如破裂的冰面及聲效，模仿運河冰塊裂開的效果，取代近年因為全球暖化而買少見少的冰河實景。（Dawn Hung攝）

Laila Azra的作品有個有趣的名字Feel Like The Kardashians。每當有觀眾走過作品，便能享受到明星走紅地氈時鎂光燈亂閃的待遇。作品以狗仔隊娛樂攝影師為靈感，談及星光背後明星私生活飽受影響的代價。（Dawn Hung攝）

在西歐及北歐很少會看到晾衫的光景。Sergey Kim的作品Neighborhood，叫人想起Droog Design的Clothes hanger lamp，但當細看時會發現吊繩上有來自各國的特色服裝，帶出全球化文化混合的信息。（Dawn Hung攝）

Tom Biddulph及Barbara Ryan的作品Surface Tension同樣以全球暖化為主題，但卻有別於其他作品，用上有趣的人體比例，讓觀眾能感受到水浸時人們需要涉水求存時的實况。（Dawn Hung攝）

看似是天體儀的Order/Disorder，出自Lambert Kamps之手，是今屆少有的動態燈飾之作。裝置活動時看似混亂，但一如天體般亂中有序，帶點黃霑筆下「變幻原是永恒」的道理。（Dawn Hung攝）

Ben Zamora的Nothing Holding Us，是今屆最抽象的作品，以這個由一點四散的光管裝置，來比喻分離與失去，Ben特別以此來代表種族分離。但作品最有趣的地方，在於分離與失去有時亦可以像陽光般美麗而充滿希望。（Dawn Hung攝）

UxU Studio的作品Big Bang，看似是飛彈擊向城巿，象徵着最大的瓦解和顛覆——戰爭。但細看會發現整個作品用上白色羽毛製成，並用上紫外線燈來照亮羽毛，帶來夜藍光視效。（Dawn Hung攝）

【明報專訊】早前看了一則新聞是元朗區議會用上120萬元製作燈飾，實在感到香港的巿貌隨着社會倒退，正是「新不如舊」的文化縮影。LED、立體投影技術愈趨進步，理論上限制少了，燈飾應有更好的發揮空間，甚至能以主題來為城巿定調。現於荷蘭阿姆斯特丹舉行的第8屆Amsterdam Light Festival，本身為推廣旅遊業而生，讓旅遊淡季的歐陸冬日帶來外遊的理由，增設主題讓散佈於巿面的燈飾統一陣營。

曾幾何時，香港以東方之珠為名的其中一個原因，是聖誕節夾雜農曆新年的燈飾。但現在不時看到的燈飾，連裝飾美化的功能亦欠奉，甚至以「醜怪」一詞形容亦不為過。荷蘭今屆由Lennart Booij任藝術總監、Roos Hollander和Jule van Ravenzwaay任策展的Amsterdam Light Festival（展期由即日至2020年1月19日），則以近年的學術熱門關鍵字DISRUPT!（瓦解）作為主題，具反思當下的意味，同時迎合當地政府就阿姆斯特丹城市東面的發展。以錢論錢，按參賽守則所示，每個作品的入場價位是1.5萬至3.5萬歐元不等。看畢本文，至少該看得清元朗區議會所用上120萬是否物有所值。

．羽毛飛彈（圖）

．抽象的分離（圖）

．變幻原是永恒（圖）

．涉水求存（圖）

．全球化服裝（圖）

．鎂光燈與私隱（圖）

．燈光冰塊（圖）

．霓虹燈命運（圖）

．陸沉的警醒（圖）

．黑暗中的橋樑（圖）

．二戰避難（圖）

．無人投影（圖）

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯/廖偉龍

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