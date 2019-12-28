青森文化食桌 睡魔祭迷你版 食飽跟住跳

小馬車遊覽——青森屋佔地達73公頃，近乎是維園的4倍。你可以另費預約小馬車遊覽。（黃振宇攝）

食住睇祭典——青森屋晚上另有自助晚餐提供，但若想一邊用膳一邊參加「迷你睡魔祭」的話，記得訂房時預約「陸奧祭屋」的晚餐。（黃振宇攝）

【明報專訊】位於日本本州最北端的青森縣，早前開通了往返台灣的直航航班，讓港人前往青森有更多選擇。青森縣作為日本其中一個漁農業重鎮，「食」難免成為遊客的主要目的；但其實青森縣的特色不止是食物，由於它被山脈一分為二，東西部長期欠缺交流，結果醞釀出十分多元的風俗習慣，就連青森方言都有3種之多。如果可以一邊享用青森地道美食，一邊切身感受青森的獨特文化，旅程會否更完美？

要用嘴巴感受青森文化，你可以選擇下榻特色酒店，參加迷你版青森睡魔祭；又或者到平民居酒屋，細聽津輕三味線演奏的民謠小調。位於青森縣三澤市的「星野集團青森屋」，便是一間以體驗青森文化為賣點的溫泉度假村。這裏四季都有不同主題，冬天的主題（12月至3月）便是青森的獨特祭典——睡魔祭。

東北三大祭 夏季4噸花車巡遊

青森睡魔祭在每年8月2至7日舉行，參加者會推動多台可重達4噸的巨型睡魔燈籠花車巡遊。青森睡魔祭不但是東北三大祭（仙台七夕祭、秋田竿燈祭）之一，更是日本其中一個最熱鬧的活動，每年吸引約300萬遊客來訪參加，酒店一房難求。無時間或無機會參加睡魔祭的人，其實可在青森屋感受一下「濃縮版」。

非一般三味線 弦樂變敲擊樂？

晚飯時間來到度假村裏的表演餐廳，已見到由多個巨型睡魔和人偶佈置而成的舞台，十分搶眼。用餐時燈光一暗，台上樂手奏起了津輕三味線的曲調。發源於津輕地方（青森縣西部）的津輕三味線，有別於傳統三味線，特別加入用弦撥敲擊琴面的演奏方法，節拍感強，甚至被戲稱是敲擊樂器。三味線伴隨青森民謠後，迷你睡魔祭正式開始。台上擊打太鼓吹奏竹笛，台下的迷你睡魔花車開始巡遊。此時大家都吃得七七八八了，主持開始教大家喊祭典口號，「Rassera！Rassera！」稱作「跳人」的祭典舞者此時單腳跳進場，並向觀眾大派斗笠。根據睡魔祭傳統，遊客穿上跳人的裝束後便可加入表演行列。熱身夠了，戴好斗笠，Rassera，Rassera，跟隨跳人一起跳吧！

晚飯完結後仍意猶未盡？酒店其中一個戶外溫泉的旁邊設有一尊睡魔燈籠，旁邊還有很多小燈籠漂流着，模擬睡魔祭的放燈儀式。在寒冬中泡湯時觀賞一個夏天祭典，又是另一番味道。你還可以選擇入住2019年新設的睡魔主題客房，在青森文化的抱擁下入眠。

大眾居酒屋 聽本土民謠歎鄉土料理

不是酒店住客便不能體驗青森文化？當然不是。津輕三味線表演在青森很流行，很多稱為「三味線居酒屋」的食店會提供三味線或睡魔祭典樂曲的現場演奏，是縣內一大特色。在青森車站，當地人便帶記者來到附近的居酒屋「蘋果箱」（りんご箱）。為何叫蘋果箱？原來店內的桌椅都由裝蘋果的木箱改造而成。舞台規模雖然不可以和青森屋比較，但一樣氣氛十足。台上樂手純熟演奏，台下上班族碰杯暢飲，品嘗炸蒜頭等鄉土料理，少一分華麗，多一分local在地感。

■星野集團青森屋

住宿：2人1泊2食，每人1.7萬日圓（約1210港元）起

交通：青森機場、八戶車站、新青森車站、三澤車站皆有專車接送，需預約

網址：noresoreaomoriya.jp/ch

■蘋果箱

網址：auga-ringobako.com

車站走一圈 認識青森兩大招牌

睡魔和蘋果，是青森縣兩大icon，大至機場車站的裝飾，小至護膚面膜，都總會見到它們的蹤影。要深入認識這兩個青森的生招牌，只要到青森車站附近走一圈就可以了。

睡魔之家 學設計面譜、跳祭典舞

詳細介紹睡魔資料的展覽館「睡魔之家Wa Rasse」，就位於青森車站旁邊。青森睡魔祭起源有很多說法，但一般認為是來自中國七夕，再結合當地的「眠流祭」演變而成。當地人在夏天會把寓意為睡意、災害的燈籠放到水中飄走，代表趕走慵懶、遠離災害，為秋天努力收割做好準備。每年睡魔祭完結後，部分佳作會運回睡魔之家展覽，館內不但可欣賞精緻漂亮的巨型花燈，還可參加不同的體驗活動，認識睡魔製作過程，嘗試設計面譜、貼燈籠、練習睡魔祭中的打太鼓和「跳人舞」等。

限定蘋果特產 「果粉」必買

相比起睡魔，香港人更熟悉的可能是青森蘋果。日本全國出產的蘋果中逾半都來自青森縣，包括了王林、世界一，以及很多人都誤會了原產地的富士蘋果。睡魔之家旁邊的A-Factory，就是蒐羅蘋果特產和手信的好地方。這裏集商店、餐廳及釀酒工房於一身，蘋果商品尤其豐富，由蘋果汁、蘋果甜品，以至蘋果燒肉汁、蘋果蠟燭，任何關於蘋果的商品你都找得到；而且很多屬青森限定，其他地方買不到。A-Factory亦有釀造自家蘋果酒，「果粉」們一定滿載而歸。

睡魔之家：www.nebuta.jp/warasse

A-Factory：www.jre-abc.com/wp/afactory

新航線密密飛 香港7小時到青森

春遊弘前櫻花河，夏賞青森睡魔祭，秋遊世遺白神山地，冬賞八甲田樹冰，四季都有去青森的理由。雖然它漸漸成為港人的遊日熱點，可惜至今仍未有直航班機。不過鄰近地區的航線愈開愈多，也為香港遊客帶來更多選擇。早前台灣直航青森的定期航線首次開通，成為香港飛抵青森的最快之選。

以往要從香港飛往青森，最直接的方法是經東京或首爾轉機，兩者都需時接近10小時；2019年7月長榮航空開通台灣直航青森的航線，至11月更由每周兩班增至5班。對香港人來說，新航線特別之處是中轉桃園機場的候機時間十分短暫，只有90分鐘，令香港飛往青森的需時大大縮短至不足7小時。記者早上7:25由香港出發，下午3:15便抵達青森機場，可趕及青森市半日遊。當然，你亦可以選擇在台北停留，方便想順道遊台灣的遊客。

步出青森機場後，即有駛往青森車站等地的巴士。不過，若同行人數配合的話，亦可以選擇預約的士。青森的士公司現在推行定額車費制度，預約的士到指定地點可享優惠價。以目的地青森車站為例，經預約後車費為3000日圓（約214港元），比正常跳表節省約1000日圓（約71港元）。

■青森的士預約

查詢：aomoritaxi@gmail.com

網址：hk-grp.jp/aomori-taxi

●旅遊錦囊

簽證：特區護照、BNO皆免簽證

機票：長榮航空（www.evaair.com）香港往返青森，途經台北，1月來回票價（連稅及附加費）$4644起

匯率：100日圓兌約7.12港元

文：黃振宇

編輯：林曉慧

電郵：travel@mingpao.com

●有片睇

青森文化食桌 參加迷你版睡魔祭

https://bit.ly/353pbaq