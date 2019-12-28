潮玩VR遊戲鬥智鬥勇 除夕落Pub打喪屍超驚嚇

泰式美食——除了各款酒品，酒吧還有提供由泰國廚師主理的泰式美食。泰式燒牛肉（前，$158）外脆內嫩，配秘製醬汁；泰式炸通菜（中，$88）是甚少在一般泰國菜館嘗到的泰北菜，香脆可口。泰式三文魚沙律（後，$158），味道濃郁帶微辣。（黃志東攝）

潘多拉盒子——除了遊戲主題特飲，酒吧還有其他特色雞尾酒。潘多拉盒子內有12支酒，包含「甜酸苦辣」4種味道，煙霧瀰漫下究竟會隨機選中哪種味道？（$788／12 shots）（黃志東攝）

遊戲主題特飲——Good Game Drink是一款混合了菠蘿和紅石榴味的雞尾酒，凡點選此酒，包玩一局「Zombie Jail」。（$168）（黃志東攝）

【明報專訊】每到除夕新年這些大日子，都是大班親朋好友相聚的最佳時機，節目不外乎飲飲食食，又或到party room狂歡一番。不過若嫌這樣慶祝未夠新意，大可組隊落Pub邊飲邊玩VR（Virtual Reality）遊戲，在虛擬空間中與三五好友齊齊打喪屍，或者射擊競賽尋寶，一同感受虛擬世界的奇觀異象。

到酒吧不一定只是飲酒、吹水，還可以潮玩VR遊戲。酒吧BOX HONG KONG位於酒吧林立的尖沙嘴諾士佛臺，賣點就是6部VR電競體感遊戲機「VAR BOX」和兩個「VAR CUBE」空間。前者提供兩款射擊遊戲「Double Tap」與「OVERKILL」，支援最多4人對決；後者則可供最多3人同玩喪屍狙擊遊戲「Zombie Jail」。

體感槍回力強 玩15分鐘手軟

採訪當日，記者試玩「Double Tap」，內有多種模式可選，包括喪屍街頭、拯救人質等。遊戲前先下載專屬手機程式，再掃描QR CODE，完成遊戲後就能查看得分，還能與香港、台灣、馬來西亞及日本的選手爭奪排名。今次記者選擇了「搶救人質」，任務是要射中劫匪人形標靶，難度在於標靶會不停晃動，也會有幾個劫匪圍着人質，一不小心就會誤中人質。當子彈發射完後，只要把槍向下就能入彈繼續。過關後，眼前的屏幕便轉換到戶外場景，這時射擊黃色圓點，就能在瞬間移動到不同位置，以更近距離射擊目標物。記者實測後覺得這款體感槍回力感強，感覺真實，可是對女生而言頗有重量，玩一局15分鐘，已經雙臂痠軟。

720度視覺空間 喪屍烏鴉三面夾擊

至於VAR CUBE的「Zombie Jail」，房裏有震動地板、720度環繞視覺空間、360度環迴立體聲等設備，所以玩起來時特別刺激驚嚇。因為喪屍和烏鴉會從三面夾擊，特別講求團隊合作。記者初玩時不虞有詐，只顧攻擊前方，豈料面容扭曲的喪屍從旁撲來，加上恐怖的嘶吼聲，嚇到記者失聲大叫。雖然遊戲時間不過15分鐘，但全程心驚膽顫，玩到一身汗。

玩完小酌 「潘多拉盒子」嘗甜酸苦辣

玩完遊戲當然要小酌輕鬆一下，為了配合VR遊戲主題，酒吧推出兩款雞尾酒「DOUBLE TAP GAME DRINK」和「Good Game Drink」。為了延續競賽概念，贏家喝的酒，酒精濃度較低，分量比較少，輸家就無這般待遇了。其他特色雞尾酒如提供隨機「酸甜苦辣」4種味道的「潘多拉盒子」（Pandora Box），以及清新可口的「Amazon」，同樣值得一試。

■BOX HONG KONG

收費：VAR BOX $20／1局遊戲，VAR CUBE則需跟雞尾酒套餐（另加一）

地址：尖沙嘴諾士佛臺1號10樓

年齡限制：18歲以下不得進場

查詢：6239 2699／2333 2046

文：李榆佳

編輯：梁小玲