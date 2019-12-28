2000呎「天空之城」大冒險 無線零束縛

量力而為——很多人可能覺得遊戲時間只得30分鐘，未夠盡興，其實並不然，之前玩定點射擊已有些吃力，加上跑動的話要消耗的體力肯定不少，大家定要量力而為。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】玩VR遊戲除了企定定，還可以自由奔跑。這間位於觀塘的Zero Latency佔地2000呎，最多能讓8個人同時玩，甚至團隊對決。只需帶上VR眼鏡和背上無線感應器的背囊，就可以體驗「無線束縛」的樂趣。現時提供5款遊戲中，有驚慄射擊喪屍類，也有太空任務和家庭冒險類。每個遊戲可玩15或30分鐘，每節遊戲時間可預約30或45分鐘，而工作人員會在遊戲開始前介紹玩法。

「高空」徒步有離心力

館內幾款遊戲頗令記者有驚喜。例如「Engineerium」，遊戲的場景是在大海上的天空之城，畫面美輪美奐，四周遍佈奇花異草，還有會飛的鯨魚在身旁掠過。這款遊戲不用拿槍，而是透過移動的影像，令大腦產生錯覺，令人儘管身在平地，也能感受到移動或站在高地的恐懼感。

Zero Latency另外兩款熱門遊戲：團隊對決「Sol Raiders」和喪屍射殺「Outbreak Origins」就比較刺激。「Sol Raiders」對賽3回合，每回任務不同，例如要將球狀「能量核心」推向指定地方，或在迷宮中尋找目標物，己隊既要鬥快完成任務，也要設法阻止對方完成。反應慢的記者連連失利，一轉角就被偷襲，僅贏一回；「Outbreak Origins」則令人毛骨悚然，玩家要進入滿是喪屍的城市，雖然有隊友，但要到最後一關打大佬才會相見，其間要經過下水道、工廠等。記者不論去到哪裏，喪屍都會隨時出現，玩了一會已覺雙手冰冷，可見這個遊戲的情景鋪排，的確令人嚇破膽！

■香港 Zero Latency VR 體驗館

收費：每位$350/30分鐘（特定時段可預約45分鐘）

地址：觀塘創業街15號 萬泰利廣場11樓ABC座

年齡限制：16歲以下不得進場

優惠：2020年1月1至31日，明報讀者專享25％折扣優惠，優惠碼：ZLMP25

查詢：2762 0108