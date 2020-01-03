頭號國寶 圖坦卡門金面具

一張如同今時今日可摺疊的三摺牀，竟是3000年前古埃及人的物品。（Alan Sir攝）

圖坦卡門鍍金內臟盛器的外棺，四面各有一位張臂的女神守護，雕刻工夫上乘。（Alan Sir攝）

【明報專訊】法老王圖坦卡門安睡在帝王谷陵墓，他的數千件陪葬寶藏則收藏於埃及博物館圖坦卡門專題展區。頭號國寶是重約25磅、高約2呎的圖坦卡門黃金面具，面具依圖坦卡門樣貌刻製，鑲嵌了青金石和石英等半寶石，黑曜石眼睛炯炯有神，覆蓋在木乃伊臉上，反映古埃及人對永生的嚮往。此外，表面鋪滿金銀箔板的王座手工精巧，椅背描繪法老與王后的日常生活。另外，圖坦卡門的一層疊一層超巨型鍍金棺材亦使遊人嘖嘖稱奇。

埃及博物館藏有逾12萬件文物，不可錯過的專題展廳除了「法老王圖坦卡門寶藏」以外，還有「法老王木乃伊館」，遊客可近距離見識多具保持完好、有頭髮及褐黑色皮膚的木乃伊，包括統治了67年的法老王拉美西斯二世。此外，精美的石棺、奇特的玻璃、髮絲般幼細的珠寶首飾、醫療器械、假髮、亞麻製成的避孕套，以及一張如現代可摺疊的三摺牀等，無不令人大感驚訝！要留意，博物館經常人山人海，展品排列紊亂且多無注釋，建議參加有導遊講解的當地旅行團。

提示：

1、用相機拍照前必須買通行證，用手機拍照不用付款，但不能用閃光燈。

2、開羅的「大埃及博物館」將在2020年底開幕，成為全球展示單一文明的最大博物館，焦點是展出法老王圖坦卡門陵墓出土的全部5000件陪葬品（現在埃及博物館只展示三分之一）。

Egyptian Museum

地址：Down town, El Tahiri Sq, 002020 Cairo, Egypt

開放時間：早上9:00至晚上7:00；

周五早上11:00至下午1:30休息

入場費：60埃鎊／約30港元（不包括木乃伊館入場費100埃鎊）