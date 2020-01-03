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文章日期：2020年01月03日

【明報專訊】簽證：特區護照往埃及毋須簽證

匯率：1港元約兌2埃及鎊

機票：香港來回埃及開羅（經泰國曼谷），埃及航空（www.egyptair.com）經濟客位票價約5700港元起（連稅）

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