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文章日期：2020年01月03日
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（明報製圖）
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【明報專訊】簽證：特區護照往埃及毋須簽證
匯率：1港元約兌2埃及鎊
機票：香港來回埃及開羅（經泰國曼谷），埃及航空（
www.egyptair.com
）經濟客位票價約5700港元起（連稅）
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