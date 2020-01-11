走進大館 與「行政人員」進餐 五感體驗中環午餐文化

「日安食堂」——與「福食」同層的「日安食堂」希望讓參觀者反思自己平時的飲食習慣，如為何會去某個地方吃飯，是貪快、貪便宜，還是好吃或坐得舒不舒服。參觀者可在這裏吃東西、填色、玩桌上遊戲，還可以吃由展覽提供的新鮮水果。（林靄怡攝）

「同鄉會」——在同鄉會區域中，介紹了上海、順德、潮州商會餐廳的菜餚，參觀者可透過投影和商會的會長共晉午餐，也能學習三地有關飲食的方言，還能聽同鄉會餐廳侍應等人講述工作點滴。（林靄怡攝）

昔日快餐盒——地下2層的「快餐」展區介紹了由鏞記酒家創辦人甘穗輝首創的快餐盒設計緣起，還有嘉頓在上世紀60、70年代在中環大會堂售賣不到2元的快餐飯盒，以及中西合璧的豉油西餐飯盒。（林靄怡攝）

「中環人潮」——展室地下2層展覽入口處的充氣公仔名為「中環人潮」，觸碰它們會發出不同聲音，模擬在中環吃飯時人們摩肩接踵的情景。這些可愛的卡通人物是由插畫師王梓妃創作，曾在中環工作的她覺得展覽很搞笑，「將一個我原本覺得有點𤷪、厭倦的主題變成得意的策展」。（林靄怡攝）

【明報專訊】午餐，是上班族一天中可以暫時逃離工作的時間，為疲倦的身心充充電。而一頓午餐吃什麼，在哪吃，和誰吃，其實也能以小見大，折射出一個地區，乃至整個社會的部分面貌。大館系列展覽「中環日常」第二部曲「日安時刻」，這次以「衣食住行」中的「食」為主題，用五感設計和互動裝置，分享中環人的4種午餐文化和人情故事。

展覽名為「日安時刻」，將「日」和「安」放在一起就是「晏」。食晏食晏，中環人一天裏最重視的就是中午這頓「晏」，由中午12時至下午2時，總可見到皇后大道中人頭湧湧的場景，大館文物事務主管楊頴賢說：「在中環上班的人，最擔心的是午餐吃什麼，因為中環的環境好窄，最難搵位食飯，也最難找到自己想吃的東西，所以我們覺得透過午餐這個文化，可以看到香港人生活的其中一部分。」

投射中西菜餚 呈現4種午餐文化

整個展覽用了不同方式來展示中環人的飲食習慣和文化的演變，展覽編輯伙伴黎樹基覺得當中串聯的主題是「human connection」，「直到現在中環也依然有很多不同的飲食文化存在，例如福食（公司為員工提供膳食）、行政午餐，幾十年前會有人特意在中環坐船去尖東吃午餐，今天我們看來匪夷所思的事情，其實都有發生過。一餐飯裏，除了與自己溝通、食物質素以外，人與人的連結也很重要，無論是福食還是快餐，慢慢演變，講求食物質素之餘，也在說給予空間自我淨化，所以展覽中人與人之間連結的元素很突出」。

展覽分佈兩層，介紹了4種午餐文化。01座複式展室地下1層是「福食」區域，地下2層則是「快餐」、「行政午餐」和「同鄉會」。設計伙伴一道空間設計師卓震傑分享：「這次展覽希望展示中環人的eat culture，但對於設計師而言，是很難去展現『食』，所以我們的設計團隊、策展團隊想了很多細心的設計。」例如因無法直接呈現食物的色香味，在行政午餐和同鄉會區域中，將西餐、上海菜、潮州菜及順德菜等，投射在桌子上，讓參觀者來個虛擬的進餐體驗。

除福食區域用了紀錄片和四格漫畫來呈現外，其他3種午餐文化以至休憩空間「日安食堂」，都有互動成分在內，例如地下2層展覽入口處的「中環人潮」充氣公仔，一走近它們就會聽到「watch out!」、「行快啲啦！」等不耐煩的話，還有快餐點餐區，以卡通卡片模擬「四寶飯」等4款快餐，非常有趣。

■「日安時刻」（Let's Do Lunch）

日期：即日至2月8日

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：中環大館01座複式展室

費用：免費入場

文：李榆佳

編輯：王翠麗

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