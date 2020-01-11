「家傳食譜」工作坊 回味住家飯

中西合璧——Hilda教煮糖不甩（左），以及中西合璧芋泥雞 （右）。糖不甩即場用糯米粉搓成，加入薑片、片糖，慢火煮成，口感煙韌。而後者則是Hilda受母親的芋泥雞啟發而自創的菜式，芋頭用南乳燜半小時左右再攪拌成蓉，雞扒則用糖、胡椒粉及糖醃味後香煎，最後再將兩者一齊上碟。（李榆佳攝）

【明報專訊】長大成人，對於小時候吃過的東西總會特別懷念，而有關住家飯的回憶總是令人最難忘。况且現今不少香港小孩多由外籍家傭照顧，不少家常菜的味道亦從此失傳。自2017年起味道圖書館就開辦了「家傳食譜」工作坊，希望透過邀請不同嘉賓來示範家常菜，分享不同的烹飪技巧和美食回憶之餘，也能喚醒更多人對家常菜的關注，亦希望參加者將上一代的烹飪技巧和食譜記錄下來，傳給下一代。工作坊最初由味道圖書館創辦人歐陽應霽擔當主持，現時則改為前商台節目主持人何利利（何Lili，何秀萍）。

2小時煮2道菜 菜式不限中西

工作坊最多可容納16個人，短短2小時內教曉大家2道菜式，有中式和西式，中西合璧的也有，有時還會多教一款飲品。記者最近參加過他們的工作坊，曾到法國Gastronomicom 上課及在當地高級餐廳實習的嘉賓Hilda，教大家做糖不甩和芋泥雞 ，再配暖甜紅酒。何Lili覺得中國人比較含蓄，但是透過烹飪，我們能看到家人在裏面投放的心思，「真正在乎家人的人，會透過烹飪或分享食物來表達愛意」。但每個家庭成員的口味不同，下廚的人要將這些要求都融入不同的菜餚中，「真是難為了家嫂，屋企飯是家人味覺之大成」。

來分享的嘉賓都是何Lili的朋友，他們不一定有專業廚師背景，但她強調：「他們都有一定的食嘢經驗、對食物的愛好。」透過工作坊和準備食譜的心思，她對朋友也認識更多。不過願意下廚分享的朋友幾乎被她請遍了，所以她希望參加者上完工作坊後願意來分享自己在家裏煮的菜，也同時希望大家參加工作坊後，會覺得下廚是一件趣事，回家問媽媽不同家常菜是怎樣煮的。

■「家傳食譜」

日期：逢周六下午2:00至4:00

費用：會員$50、非會員$100

地點：中環鴨巴甸街35號元創方H504室

■味道圖書館

查詢：tastelibrary@pmq.org.hk / 3481 3998

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