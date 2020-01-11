廚餘煉染料 整色整水玩絞染

升級素材——參加者可以加錢升級染其他素材，例如帽子、筆記簿套或圍巾等，這些布料都是天然有機和公平貿易下而製成。（黃志東攝）

【明報專訊】民以食為天，可是在香港，因食肆、酒店、街市、食品製造及加工業所造成的廚餘亦數量驚人，每日運往堆填區的廚餘超過800噸。因為一次咖喱沾染到衣服的經歷，Dyelicious染樂工房的負責人張駿霖就想到用餐廳吃不完的咖喱，或街市不要的菜葉提取顏色，以作天然染色。現時工作室靠食材供應商或批發商提供剩菜，透過加熱和冷發酵的方法提煉染料，至今研發出的色系共有8種，每個色系均能染出超過十多種深淺不同的顏色。

染料顏色隨時令蔬果而定

工房現時提供2.5小時食物色染體驗工作坊，參加者先透過影片認識香港的廚餘問題和剩菜染色過程，接着就在風呂敷或A3手提袋兩者之中二選一，學習用日式絞染方法來漂染。工作坊會提供4種顏色，也因為每季當造蔬果不同，故每季的顏色也是不一樣，像1月就有黃色、粉色、紫色和藍色，這些顏色分別來自咖喱、櫻花、桃花、紫薯和紫椰菜。工作坊時間不長，和雲南紮染中的捆紮和針紮相比，這裏教的日式絞染法較簡單，但做出來的花紋卻很精準，最適合想來輕體驗的朋友。

■天然剩菜染色「混色絞與紮染體驗」

日期：逢周六及日

時間：上午11:00至下午1:30；下午2:30至5:00

查詢：Dyelicious染樂工房facebook

費用：$365/1人（單人票）、$675/2人（2人同行優惠）；含1份素材（50×50厘米風呂敷或 / A3手提袋）