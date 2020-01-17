立陶宛惡搞「國中國」 藝術家佔領 另類獨立

樓價急升——對岸共和國現已成為維爾紐斯的藝術集中地，亦是樓價升得最快的區域之一，違反了最初吸引藝術家到來的初衷。（劉啟智攝）

「邊境」路牌——在國家路牌旁的小橋步向對岸，便可進入對岸共和國的境內。（劉啟智攝）

美人魚銅像——維爾尼亞河對當地人來說極具意義，在河畔的美人魚銅像標誌共和國的魅力所在。（劉啟智攝）

對岸天使——美人魚和對岸天使都是由雕塑家Romas Vilciauskas創作。在對岸天使未完成時，他表示天使仍有待孵化。（劉啟智攝）

【明報專訊】對岸共和國（The Republic of Užupis）是一個不被國際承認的國家。這個位於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）內，面積約等於3個維園大小的微型「國家」，在1998年愚人節「立國」，「爭取獨立」的過程中並沒發生重大的不愉快事件，成為藝術家的集中地。此獨一無二的奇怪國度玩味多於實際，卻因而成為遊客的「打卡」勝地。

【山旮旯系列之三】

4月1日愚人節為國慶日，可能已令人懷疑其「立國」的認真程度。可是，對岸共和國的成立，絕非單純的惡作劇。它擁有自己的國旗、國歌、總統、憲法、主教、「貨幣」及「軍隊」。直至2004年立陶宛加入北約，這支11人的「軍隊」才宣布退役。

二戰後貧民區 廉租吸引藝術家

對岸共和國位處的地段，是維爾紐斯歷史最悠久的區域之一，蘇聯時期曾是猶太人的聚居地，大部分人在二戰期間的猶太人大屠殺（Holocaust，1933-1945）期間遭殺害。被破壞及遺棄的房屋，後來被社會的邊緣群體所佔據，成為了貧民區及罪惡溫牀。1991年立陶宛再次獨立後，初期這裏仍是一般市民避之則吉的地帶，但因房價低廉，吸引愈來愈多藝術家遷入。

1998年，這地區的市民宣布「獨立」，主導的當然是一群藝術家。這個舉動一方面可解讀成一個集體的行為藝術，同時亦引起外界的關注。「立國」超過了20年，雖然未有任何一個外國政府承認其獨立國家身分，但至少立陶宛政府的態度開放，並未有反對舉動，亦不時派出官員出席對岸共和國的活動。

維爾紐斯前市長Artūras Zuokas更是對岸共和國的「忠實擁躉」，他認為市民建立自己理想的生活模式是最好不過，更視對岸共和國的居民為維爾紐斯的典範。他在離任市長後，甚至在對岸共和國境內購入大宅「移民」。

「對岸」之名，是指維爾尼亞河（Vilnia River）將其國土跟維爾紐斯的舊城區分隔兩岸。不少遊客在遊覽屬於世界文化遺產的維爾紐斯舊城區時，都會順道遊覽對岸共和國。

入境注意：記得要笑

對岸共和國沒有清晰的國界，其自稱國境只有60公頃（約等同3個香港維園）。最熱門的幾個打卡熱點都非常就腳，第一個自然是「入境」通道，即跨越維爾尼亞河的小橋。提示牌中除了寫上國家名稱，亦提醒大家在「入境」後要面帶笑容、維持慢速、欣賞藝術和小心跌落河……

步行不遠，便來到對岸共和國的主廣場及地標對岸天使（Uzupis Angel）銅像。這個吹着號角的天使除了是國旗一部分，也成為國家的代表標記，象徵着這個地區的復興及藝術自由。這個銅像在2002年的國慶日豎立，前身是一隻巨蛋。據講天使的意念早就存在，但因趕不及在1998年「立國」當日完成，有關雕塑家便製作了巨蛋放在同一位置，等了4年天使才「孵化」出來。

另一個境內不能錯過的朝聖之地，是主廣場旁的憲法牆。除了國家的獨特背景，對岸共和國的奇怪國家憲法亦極具話題性（見知多啲）。憲法牆上掛上了以不同文字撰寫的憲法，包括繁體中文版，來到境內當然要就地閱讀一下。

只走走以上幾個打卡點，可能20分鐘已足夠，但就未必真正感受到當中的藝術氣息。現時對岸共和國約有7000居民，當中約1000人是藝術家，在街上不難發現奇怪的藝術品及牆上的塗鴉。這裏舉辦的藝術活動亦相當頻繁（www.umi.lt/en），如時間許可，不妨參觀一些獨立藝術家的畫廊及工作室。

出境前，可到橋邊的咖啡店Uzupio Kavine看看，據說集詩人、音樂家和電影導演於一身的國家總統Romas Lileikis，跟本身是作家的外交部長Thomas Chepaitis都是這裏的常客。咖啡店旁邊的店子同時擔任遊客服務中心的角色，可以在此取得「入境」印章，但還是不要蓋在護照上較好，或許印在明信片上吧。

■知多啲

◆搞鬼憲法 保障貓狗權利

遊覽對岸共和國，很多東西都難以分清到底是認真還是開玩笑，其憲法同樣貫徹這種精神。共41條憲法，主要都是由總統Romas Lileikis和外交部長Thomas Chepaitis編寫，有說兩人分別是愛貓和愛狗之人，所以憲法亦考慮到貓狗的權利。例如：每隻狗有權去做狗；每個人在冬天都擁有熱水、暖氣和瓦片屋頂的權利；每個人都有無所事事的權利等。

看似惡作劇，但又甚具哲理的憲法，多年來都是各地訪客的談論焦點。現時憲法已翻譯成超過20種文字，並分別刻在鏡板中，掛在境內的憲法牆上。不同版本的憲法仍在增加，未來的計劃包括盲人凸字版等。

對岸共和國憲法：uzhupisembassy.eu/uzhupis-constitution

■旅遊錦囊

簽證：特區護照往立陶宛毋須簽證

匯率：1歐元約兌8.7港元

機票：香港來回維爾紐斯，俄羅斯航空（www.aeroflot.ru/ru-zh）經濟客位連稅約4500港元起（需在莫斯科轉機）

文：劉啟智

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com