旅遊情報：高科技郵輪 升級玩轉家庭套房

【明報專訊】皇家加勒比國際遊輪旗下超量子系列高科技郵輪「海洋光譜號」（Spectrum of the Seas）今年載譽歸來，不論是軟硬件均全面升級，其中一大特點是獨一無二為家庭而設的複式「完美家庭套房」，帶來耳目一新的旅遊體驗。

海洋光譜號共有16層、總載客量達5622人。升級之後，多個新玩意都值得關注，例如海上首個結合VR的笨豬彈牀——南極球（Sky Pad），是集虛擬實境技術和極限彈牀於一身的全新娛樂設施，旅客戴上VR眼鏡跳進虛擬世界，感受讓人腎上腺急升的刺激體驗。

2000呎家庭套房 唱K滑梯一應俱全

另一大焦點是豪華客房升級。海洋光譜號在13至16層設立皇家府邸（Suite Club），為套房客人提供專屬的客房、餐飲、休閒區域，有金卡及銀卡套房，照顧不同客人的需要。其中，超過2000呎的完美家庭套房（Ultimate Family Suite）分上下兩層，配備樓高兩層的私家室內滑梯（圖），肯定令小童玩到樂而忘返。套房內包括3間獨立臥室，三代同堂也一樣住得輕鬆，其實主臥室的浴室更有無敵海景；又配備多款娛樂設施，例如卡拉OK和全套環迴立體聲的娛樂室，可以一家大小齊唱K、玩遊戲。

海洋光譜號於今年11月至明年1月期間到港，提供9條母港航程，帶領遊客探索不同航點，包括5晚真美芽莊之旅、4晚芽莊之旅，有機會品嘗越南美食。於聖誕及新年假期則推出港人至愛9晚日本之旅及5晚沖繩之旅，一同感受日本節日氣氛。另外，明年1月15日出發的5晚台灣精選之旅，更是一次與別不同的遊台體驗呢 ﹗

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文：Chung