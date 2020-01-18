法國奧運級雪區 超長雪道 過足滑雪癮

滑雪天堂——位於阿普杜耶茲的度假村海拔高1860米，全年超過300天日照，得天獨厚的環境，是名副其實的滑雪天堂。（Echo Cheung攝）

【明報專訊】與美酒佳餚一樣，在法國滑雪同樣令人憧憬不已。

法國東南部緊貼阿爾卑斯山脈，壯麗山景自然不在話下，踏入冬天，山巔還會被白雪覆蓋，雪况細膩而粉嫩，配合當地先進的滑雪配套，可謂滑雪愛好者的天堂。在法國滑雪場眾多，當中以阿普杜耶茲（Alpe d'Huez）最為聞名，這兒每年坐擁300多天的日照，幾乎什麼時候去都會遇上好天氣。此外，近來雪區還吸引素以全包服務聞名的國際度假村品牌進駐，讓大家不用花太多時間計劃，即可享受滑雪假期。

阿普杜耶茲在地理上屬於法國境內，不過其實較近瑞士日內瓦機場，落機後到專屬櫃台登記，即可乘搭接駁專車抵達Club Med Alpe d'Huez度假村，車程約2個半小時，交通比想像中簡便。

年享300多天日照 曾為冬奧會場

車子沿山道直上，看着風景由綠油油的鄉鎮，慢慢轉為白茫茫的雪峰，渴望滑雪的心情也愈來愈強烈。提起阿普杜耶茲，在法國基本上是無人不曉的滑雪區，一來超過300多天日照的滑雪區，在阿爾卑斯山區較為少有，二來海拔由1250米到3330米之間，以地勢多變、雪道之間環環緊扣見稱；再者，自1920年開始，阿普杜耶茲已規劃成滑雪區，於1968年更是冬奧會的舉辦會場，所以不論滑雪道、登山索道或周邊的住宿設施也非常完善。

現時，阿普杜耶茲設有115條滑雪道，合共長約237公里，分別以綠、藍、紅、黑四種顏色去標示不同難度，綠線（38條）適合初學者，藍線（34條）為中級者而設，紅線（29條）及黑線（14條）則只限高階者使用

，大家可以按個人水平，選擇合適的雪道來挑戰。另外，滑雪區內亦有81座登高索道，方便大家游走不同區域。

當車子停靠在度假村前，視線隨即被猶如聖誕卡般美的滑雪區所吸引。壯麗的雪山景致下，滿布歐式木屋；雪場上，盡是熙熙攘攘的人群，有的穿梭在滑雪場上，忽左忽右地飄滑，有的則在玩雪橇犬拉車或雪山遠足等等，非常熱鬧。

入住Club Med Alpe d'Huez，基本上是全包宴服務，如住客可擁有Ski Pass（任意使用阿普杜耶茲內的滑雪道及登高索道）、報讀分級滑雪課程、免費享用餐飲，以及參加村內所有娛樂活動等，大家不必為計劃行程而煩惱，或擔心有其他額外支出，不失為一個方便之選。

至於報玩滑雪課程方面，只需要事前一天報名，租借好雪具，翌日食完早餐即可向雪地出發。滑雪課程主要分Ski及Snowboard兩種，分別備有4級，由level 1的「菜鳥」開始、level 2初階、level 3進階，一路完成至level 4的高階即可畢業，每日分早上及下午兩節授課，在這兒住上一星期，密集式訓練，絕對可學懂滑雪。

3公里滑雪道 滑足半小時

記者是次參加了Ski的level 2課程，這個程度可以離開Beginner區，挑戰阿普杜耶茲的綠線滑雪道。過程中，教練會注重我們的滑雪姿態，如重心力度要放在腰間，Ｓ形向下滑行時要保持直立，運用腳踝去調節轉彎幅度等等，一口氣糾正了我多個錯誤。此外，對比我之前在北海道滑雪的經驗，阿普杜耶茲整體滑雪道也非常長！即使是我所練習的綠線，長度已約有3公里，每次至少要滑行半小時才完成，中途無路退出，一路直衝，過足滑雪癮！

如嫌滑雪太刺激，又想體驗一下雪地活動，度假村還提供了Snow Trekking活動，可慢慢用雙腳去感受阿普杜耶茲的雪山之美。遠足班需提早一天在滑雪櫃枱報名，每節只有25個名額，真是手快有、手慢無。有別於整理過的滑雪道，在阿普杜耶茲的遠足步道較為原始，深雪位置較多，建議穿備專用的雪鞋，如沒有私家雪鞋，亦可向度假村借用。

經過一番講解，我們便從度假村出發，沿阿普杜耶茲的外圍往上走，穿過木屋群，漸漸地，整片滑雪區便盡收眼底。可能因為慢的關係，雖然行程要走約3小時，但過程毫不費力。滑雪時，停留在山上的時間不多，彷彿阿爾卑斯山脈的美景也擦身而過，但透過遠足的形式則可填補遺憾，舉機拍攝、與友人聊聊天，吃個麵包，好不寫意。

■旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO均毋須簽證

機票：法國航空（Air France）由香港去巴黎，再由巴黎轉機至日內瓦，連稅項及附加費，價錢由3791港元起（查詢：www.airfrance.com）

套票：入住Club Med Alpe d'Huez，二人同行7日6夜，標準房每人17,950港元起；麗緻房每人23,350港元起（查詢：www.clubmed.com.hk）

匯率：1歐元約兌8.7港元

文：Echo Cheung

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com