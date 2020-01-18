旅遊情報：清邁度假酒店 住2送1

【明報專訊】放假去旅行，無非都是想充充電，補充能量上班再搏殺。如果你目標地點是泰國度假酒店的話，不要錯過3間泰國四季度假酒店一同推出的住宿優惠，最低入住2晚便送1晚，相當吸引。

泰國北部和離島一直是享受假期的天堂，四季集團旗下3家酒店：清邁四季度假酒店、金三角四季帳篷酒店和蘇梅島四季度假酒店，便是著名的度假勝地。踏入新一年，四季酒店延續去年的優惠，讓旅客繼續以超值價享受遠離煩囂的假期。其中近年較受港人歡迎的清邁四季（圖）最划算，只需下榻2晚充滿熱帶風情的私人寓所（Private Retreats），即可尊享第3晚的免費住宿。（有效入住日期是2020年2月1日至4月30日，查詢bit.ly/2Txthp9）

住金三角 做象伕叢林探險

至於位處泰北清萊府金三角地區（泰國、緬甸與老撾交界）的金三角四季帳篷酒店，隱匿在充滿異國情調的竹林深處，山清水秀，有如世外桃源。入住的最大特點是包含「探索體驗」，例如走入叢林營地探險；學習擔任象伕；搭乘長尾船進入金三角；又或者參觀邊境小鎮等。現在只需下榻3晚帳篷（Tented Camp），即可尊享第4晚的免費住宿。（有效入住日期是2020年2月1日至10月31日，查詢bit.ly/38dsfD0）

如果你鍾情海島風情，蘇梅島四季度假酒店應該是你心目中的那杯茶。暹羅灣柔軟的沙灘與婆娑椰林，展示熱帶島嶼的繾綣風情，必定令你樂而忘返。只需下榻3晚私人寓所（Private Retreats），即可尊享第4晚的免費住宿。（有效入住日期是2020年4月20日至7月10日，以及8月23日至12月20日，查詢bit.ly/2TtgsMA）

3家泰國四季酒店，地理位置不同，各具風情和特色，這個假期必定可以為迎接新一年的新挑戰注入能量。

文：Chung