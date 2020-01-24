去餐廳玩陶藝 $450學完拉坯歎蛋糕

鮮花鏡裏香——這個頭盤有鮑魚鮮雞雲吞、燒烤菇及清雞湯，而盛載的碗子一看便知是自家製的陶瓷。（$98）（蘇智鑫攝）

文青下午茶——即使忙得沒時間上興趣班，總有時間吃個下午茶吧！在一間充滿藝術感的餐廳來一次陶藝體驗，之後再淺嘗蛋糕和咖啡，不失為一個給自己沉澱的好機會。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】人們常說「藝術源於生活」，即是生活中的大小事都可以成為藝術創作的靈感。那麼，平常如吃個意粉、飲杯咖啡，其實也可跟藝術沾上邊，就好像來到由陶瓷藝術家李梓良主理的Lilium by Gitone，猶如身處藝術館內大快朵頤，正是藝術與美食結合的美好體驗。

高級餐廳大多講究擺盤，上菜如同展示藝術品。多國菜餐廳Lilium by Gitone，除了在擺盤上花心思外，餐廳內的掛畫、陶瓷擺設、各款手作食器等全都是老闆的心血結晶，未嘗美食前，視覺上已經大滿足。

餐廳創辦人李梓良（Terence）在1984年創立陶藝畫室，早年亦於西灣河開設藝廊兼私房菜Gitone Art & Dining。今次移師到充滿文化色彩的K11 MUSEA，他大膽地把陶藝和餐廳結合，將餐廳一分為二，一邊是充滿藝術氣息的dining area，另一邊則是陶藝工坊，擺放各式陶藝作品，並開班授課。

活動不設限 「醜」食材推廣環保

取名Lilium（百合花），Terence希望這裏給人帶來喜樂、平安和祝福。又因他喜歡藍色，所以店內主色偏藍，而牆上的畫作、擺設、燈罩以至餐具都是本土藝術品，有些是他蒐集的珍藏，大部分出自他本人及其學生之手，將其「藝術源於生活，美食樂在分享」的理念發揮得淋漓盡致。不過，他卻拒絕將這裏定格為餐廳，記者問他難道是藝廊？「這裏有很多事情可以發生，藝術、環保、音樂、公司培訓也可以！好像我最近跟從事農莊的朋友打算在這裏開辦有關ugly food（外表不美觀的食材）工作坊，從他的農莊帶來一些農作物，給我們做食材以外，更成為教學元素，讓大家學習如何把平平無奇的它們變成美味的食物，推廣惜食和環保。」

45分鐘體驗 成品燒後帶回家

Terence熱愛大自然，所以店內天花板上的圓形投影屏幕都是放映自然景象，如魚群、天色等。他說黏土、陶泥都是大自然的東西，親手去觸摸，就如跟大自然接觸一樣，所以店內特設45分鐘的陶瓷手作體驗班，由富經驗的導師教授，客人可以學習簡單手揑、拉坯技巧，即場完成作品後，導師會把客人的作品拿到工場燒製，大約1至2星期後客人便可取回製成品。短短45分鐘，說不上是一個課程，Terence強調這裏更像一次淨心體驗。「有人會問，我們家中沒有碗、沒有杯子用嗎？為何要自己做？但其實無論你在做碟子還是碗子，過程中學習的是專注地做好一件事，這也是一個給自己沉澱的時間。你真的要學，來我的工作室吧。」

他沒有局限Lilium by Gitone的可能，他說客人可以只來做陶瓷，或只來用餐，甚至「先玩後吃」，做完陶藝後加$100吃件蛋糕喝杯咖啡。餐牌方面，也貫徹「無限可能」的宗旨，由於聘請了幾名擅長不同國家菜式的廚師，所以食物也非常多樣化，除了造型特別的蛋糕，小食拼盤有魚子醬小盒、大閘蟹酥皮盒、荔枝紅咖喱牛肉小撻、矮瓜紅菜頭多士及番茄羅勒小撻，全部小巧精緻，放在碟子一角，猶如一個調色盤。至於特色主菜有煙熏韓牛柳配昆布鹽麴、西班牙緋紅蝦香烤八爪魚配XO醬，有時也會按季節變更，如採訪時大閘蟹當造，餐牌裏便有香濃的大閘蟹南瓜薑汁意粉。品嘗美食的同時，別忘記細賞每一隻碟、碗，因為它們每個都不一樣，全是人手製作，連筷子托都是獨一無二的手工藝術品。

■Lilium by Gitone

地址：九龍尖沙嘴梳士巴利道18號 K11 MUSEA 5樓509舖

訂座及查詢：9438 8298

文：顏燕雯

模特兒：Cherry

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com