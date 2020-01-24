旅遊情報：迎濟州士多啤梨季 親手摘歎刨冰

【明報專訊】除了日本的士多啤梨以鮮甜見稱，其實韓國出產的亦一樣濃郁香甜、爽口多汁，每當冬天收成季節更成為韓國大熱食材，炮製出各式各樣美食。這個冬天，首爾和濟州兩間新羅酒店，同時推出時令餐飲及活動，與賓客一同迎接韓國士多啤梨的季節。

位於首爾新羅酒店1樓的現代酒廊The Library，其以新鮮本地水果製作的清爽刨冰甜點bingsu，一向備受客人歡迎。在這個士多啤利當造的冬日，果肉飽滿、色澤鮮紅的士多啤利自然成為bingsu首選水果拍檔，冬日品嘗這款士多啤梨韓式刨冰，特別醒神開胃。士多啤梨bingsu供應只限即日起至2月29日。（首爾新羅網站：www.shilla.net/seoul）

另外，濟州新羅酒店的賓客可在6樓的大堂酒吧Badang享用季節限定的特色沙冰，它以清甜多汁的濟州士多啤梨製成，寒冬中感受甜蜜，令人耳目一新（供應期由即日起至2月29日）。再者，露天池畔酒吧也推出多款以士多啤梨為主的精選佳餚，包括士多啤梨奶油芝士薄餅和雪糕（供應期由1月31日至3月31日）。

如果想品嘗親手採摘的新鮮原粒濟州士多啤梨，濟州新羅的旅客也可參加由酒店策劃的私人戶外活動。其中，士多啤梨採摘體驗乃特別為家庭或情侶旅客而設計，到訪有機種植農場Jeoji-ri Strawberry Farm，採摘新鮮多汁的士多啤梨。士多啤梨採摘體驗，同樣由即日起至2月29日，每位收費25,000韓圜／約170港元。（濟州新羅網站：www.shilla.net/jeju）

文：Chung