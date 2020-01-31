走入東京台場「隨意門」 多啦A夢迷大玩未來百貨

即席創作——在畫紙張上塗上顏色，給工作人員掃描後，作品便會出現在地板和牆上。（丁寶兒攝）

【明報專訊】大雄遇到困難的時候，多啦A夢都會在百寶袋內，掏出工具幫他。「空氣炮」、「竹蜻蜓」、「隨意門」可以說是他的招牌法寶。想與多啦A夢一樣，訂購來自22世紀百貨公司的道具？不用坐時光機！「未來百貨公司」已登陸東京台場，當然少不了紀念品專區，一於把自家的「百寶袋」裝到滿瀉回港。

每年都要返日本「鄉下」的你，今次可考慮將台場加入wish list上！全球首間「多啦A夢未來百貨公司」落戶台場DiverCity Tokyo Plaza，吸引不少人朝聖。店內分為3個主要區域：「秘密道具實驗室」、「商品銷售區」、「訂製區」，粉絲們必定要逐區走勻。

秘密道具實驗室 竹蜻蜓帶你「飛」

如果擁有多啦A夢其中一件法寶，你會做什麼？在故事裏，把「空氣炮」套在手上，然後喊「BANG」，它就會發射空氣攻擊敵人。想不到在現實中，可透過互動裝置遊戲體驗到這件未來法寶的威力。遊戲盡量將當中的細節還原，玩家同樣大叫「BANG」，然後發射「空氣炮」擊倒目標，氣流噴出剎那更有少許「後座力」。

大雄又曾經用多啦A夢的「增殖藥水」，變了大量栗子饅頭，結果吃不完要丟到宇宙去。這次則不小心把「增殖藥水」滴到豆沙包上，玩家需要捕捉熒光幕上不斷掉下來的豆沙包。玩得投入之際，頭頂上突如其來噴出一個個豆沙包，別忘了要用竹籮接着它們。

說到多啦A夢的經典工具，怎少得「竹蜻蜓」和「隨意門」？透過投影互動，熒幕會出現戴着「竹蜻蜓」的玩家，可利用手掣控制投影方向，越過障礙物。至於能通往任何地方的「隨意門」，也可在「未來百貨公司」體驗啦！只要告訴「隨意門」你想去的地方，打開門即可看到世界各地的風景。記者以英語說出Hong Kong，香港名勝——天壇大佛瞬間出現於眼前。滑動旁邊的平板，可以移動門外的場景。

特製平底鑊 烤出「記憶麵包」

每逢考試默書，相信不少人都很想要一塊「記憶麵包」。來到「未來百貨公司」，怎能空手而回？有了特製的平底鑊，人人都可烤出「記憶麵包」。除此之外，漫畫、杯碟、布偶、文具、T恤等周邊商品琳琅滿目，還有多啦A夢最喜歡吃的豆沙包，部分更是限定商品。大家準備好血拼的盤川未？

自訂圖案文字精品 寄信給「未來」

想要專屬自己的紀念品？可以在商店出售的毛巾、手袋和T恤等商品上，刺繡圖案和文字。店內又設有「郵局」，購買專用的明信片和郵票，最後投到未來郵筒，便可在你指定的月份（限一年之內）寄給未來的自己或朋友。

■多啦A夢未來百貨公司

地址：東京都江東區青海1-1-10

營業時間：早上10:00至晚上9:00

網址：mirai.dora-world.com

註：部分遊戲體驗需用代幣

（1000日圓／約71港元3枚）

「無邊界」美術館 觸摸宇宙星塵落花

逛完未來百貨，意猶未盡的話，可到附近的美術館teamLab Borderless，感受光影結合科技所帶來的視覺震撼。美術館佔地約10,000平方米，運用大量影像投射、色彩和鏡子，拼湊出不同的景色，讓人置身在互動式數位藝術空間，投入於光影世界。

位於台場的teamLab以「無邊界」（Borderless）作概念，每組作品互相融合，交織出沒有邊界的世界。刻意沒有明確路線指引和地圖，讓人更隨心自在經歷變幻無常的四季、穿梭宇宙星塵。藝術作品更會跟隨觀賞者的互動而轉變，觸碰牆上繽紛燦爛的花朵，花瓣隨之散落紛飛或綻放，眼前的畫面瞬間在變，每一刻都是獨一無二。每拐一個彎都充滿驚喜，記者不知不覺便逛了5、6小時。

跳住彈牀 看星球變黑洞

美術館向來予人的印象是沉悶，看着一堆堆靜態展品，小朋友一定「掉頭走」。但這裏完全顛覆你的想像，在「運動森林」展區，以「用身體來領略世界，用立體式思維來理解世界」作為理念，強調用身體去探索。其中一個作品Multi Jumping Universe「多元蹦蹦牀宇宙」，主題是「宇宙星球的一生」，在彈跳過程中，看到星球從誕生、成長，到最終成為黑洞，遊戲便結束。彈牀用上特殊布料，可讓多人同時在上面跳，而且比平常的彈牀跳得更高，在場的小朋友都玩得非常興奮。

最令人意想不到的是，可以在此展示自己的畫作，人人都可以參與其中。在印有動物、花朵輪廓的紙張上，塗上顏色或繪畫花紋。給工作人員掃描後，作品便會出現在地板和牆上，自由行走或飛翔。記者畫了蝴蝶和蜥蜴，蝴蝶不幸地被青蛙吃掉，死亡消逝……

■森大廈數字藝術美術館：teamLab無界

地址：東京都江東區青海1-3-8 台場 Palette Town 2樓

開放時間：周一至五早上10:00至晚上7:00；周六日、假期、3月20日至4月12日早上10:00至晚上9:00；每月第2、4個周二休館

入場費：滿15歲3200日圓／約226港元； 4至14歲1000日圓／約71港元；3歲以下免費

網址：borderless.teamlab.art

●同場加映

冬夜彩虹煙花大會

夏天遊日錯過了煙花大會，冬天一樣有得睇！近幾年，東京台場每逢12月的每個周六都舉行「台場彩虹花火大會」。雖然只有短短5至10分鐘，不過在彩虹大橋和東京鐵塔映照下，更添一份醉人浪漫。

這天的花火大會晚上7時開始，未及6時已吸引不少攝影發燒友在Aqua City外面，架起腳架，佔據有利位置，將彩虹大橋、東京鐵塔、自由女神像一同入鏡。或者可以到台場海濱公園，坐下來近距離欣賞煙花。計劃2020年聖誕遊東京的話，不妨留意一下舉行日期！

●旅遊錦囊

簽證：特區護照和BNO皆免簽證

機票：香港快運（www.hkexpress.com）香港往返東京，2月來回票價$2536起（連稅及附加費）

匯率：100日圓兌約7.04港元

文：丁寶兒

編輯：蔡曉彤

電郵：travel@mingpao.com

●有片睇

多啦A夢未來百貨公司之旅：bit.ly/2RUSSpR