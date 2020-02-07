川越小江戶老街 穿越櫻花林蔭道

非賣品——店內大部分書本也是非賣品，只供場內閱讀，可在閣樓點些餐點，邊吃邊看。（Echo Cheung攝）

本丸御殿——本丸御殿是川越城的一部分，曾是藩主松平齊典的居所。（Echo Cheung攝）

煙韌饅頭——在菓子屋橫丁，必食菓匠右門的地瓜之戀饅頭，包有地瓜及小豆餡，煙煙韌韌，不會太甜。（180日圓，約13港元）（Echo Cheung攝）

河舟賞櫻——每年4月賞櫻旺季，川越都設有一日限定的河舟體驗，讓大家以另一角度去觀賞櫻花之美。（Chokotabi埼玉提供）

【明報專訊】東京旅行，厭倦了熱門景點、大小購物中心，何不沿鐵路出走，到鄰近的埼玉縣川越市，來一趟放鬆身心的復古小旅行？來到川越可以「穿越」時空，到處皆見古色古香的老建築及傳統小店，猶如登上時光機，讓人沉醉在雅致的「小江戶」氛圍中。此外，每逢春季來臨，市內著名運河「新河岸川」還化身賞櫻名所，乘坐河舟，慢慢穿梭由櫻花構成的粉紅隧道之中，感覺格外浪漫。

全日本有不少老區都被稱作「小京都」，但稱作「小江戶」的則屈指可數，川越市是其中之一。這裏是關東保留江戶時期建築最多、最完整的地方，純正的江戶風情，令不少想了解日本歷史的人慕名而來。

江戶，即1868年德川幕府倒台前，古代東京的舊稱。1603年，德川家康成為日本實際的統治者，之後便將行政中心設立在江戶，由此帶動鄰近地區的發展。其中，川越因擁有連接江戶的運河「新河岸川」，成為當時的運輸樞紐、經濟重鎮。只是隨着航空業及陸路運輸發展，運河漸漸失去其經濟作用，川越也由興盛的貿易重鎮，退居為內斂的歷史古鄉。

江戶城邑遺址 碩果僅存

川越主要的觀光景點，分別有川越城「本丸御殿」、藏造一番街、菓子屋橫丁及大正浪漫通，景點集中，花一天便可輕鬆走畢。

數到市內最聞名的江戶時代建築，必然是川越城本丸御殿。川越城始於1457年，原本建築規模非常龐大，不過隨着幕府衰落，護城河先被填平，再又被拆去大部分城廓，僅餘下建於1848年、由當時川越藩主松平齊典所居住的本丸御殿。雖然所剩不多，但本丸御殿已是日本碩果僅存的江戶城邑遺蹟，大家可從寬敞的榻榻米房間、雅致的花園庭院中，了解當年城主的起居，以及處理政事的狀况。

「藏造」建築倉庫 實用美觀並重

離開本丸御殿，很快便到達藏造一番街，這兒最大特色是保留了30多棟殘留江戶痕迹的藏造建築，因保存狀態良好，在1999年被列為「國家重要傳統的建造物群保存地區」。藏造泛指江戶時期建造倉庫的獨有手法，川越當年作為運輸中心，需要大量倉庫來存放木材及食物，而為避免發生火災，便在倉庫的木樑柱及牆身塗上厚達30厘米的石灰，再蓋上隔熱專用的青磚瓦片作屋頂，這種設計實用與美觀並重，一棟棟的倉庫集中在街上，令人忍不住不停拍照。

此外，藏造街中還有一座必看的地標建築「鐘樓」，建於1624年間，曾多次遭大火燒毁，終在1893年由當地民眾集資修復，視為屹立不倒的精神象徵。此鐘樓高約16米，每天會鳴鐘4次，分別在早上6時、中午12時、下午3時和6時，若時間預算許可，不妨駐足一聽。

大正浪漫通 菓子屋橫丁 穿越兩時代

隨着封建的江戶時代結束，川越再經歷明治及大正這兩大時代後，終於退出經濟重心圈，蛻變為文化古鎮。這些時代足迹，均可從「菓子屋橫丁」及「大正浪漫通」中找到。菓子屋橫丁為一個正方形區域，內裏商店全是賣糖果為主。這兒源於明治時期，最早僅有「鈴木藤左衛門」一家店在這兒製作和菓子，後來東京遇上關東大地震，很多製菓大廠的所在地，如淺草、神田等都成為重災區，所以橫丁便代替東京生產點心，時至今日，仍可在街上找到很多傳統的手製糖果、點心及醃物等，讓人可一嘗日本古早糖品風味。至於大正浪漫通，則反映了大正時代日本積極西化的一面，大街兩旁盡是和洋合一的建築，比如川越商工會議所、大正館Café、和菓子いせや及吉田謙受堂等，充滿浪漫的老式情懷。

■泛舟賞櫻 只辦一天

除了一系列的古建築群，川越市另一絕景便是「新河岸川櫻」。每逢4月上旬，在川越冰川神社後500米範圍的新河岸川上，兩岸皆可看到由櫻花組成的林蔭道。遇上花吹雪的話，整條河道更會滿佈花瓣。此時，最適宜登上小舟，以另一個角度去賞花，感覺詩情畫意。

◆小江戶川越春の舟遊

日期：4月4日（只辦一天）

時間：早上10:00至下午4:00

收費：600日圓（約43港元，2歲以下免費）

集合點：川越市川越冰川神社裏新河岸川河畔

■東京袖珍圖書館 絕版珍品任睇

從川越市回到東京，亦有不少洋溢文藝氣息的小區，其中筆者至愛世田谷區，二手書店、古著店及特色廟宇林立，逛上一天也不覺無聊。

世田谷的下北澤有一間僅有150呎大的袖珍圖書館「氣流舍」，店內外牆及天花均用柚木建造，配合圓形的小窗及滿滿的植物盆栽，看上去猶如精靈窩居。難得的是，這兒大部分書藏在市面上較為少見，比如薩滿藝術畫冊，以及已絕版的初版手塚治虫《火之鳥》等，愛書之人必不可錯過。

◆氣流舍

地址：東京都世田谷區代澤5-29-17

網址：www.kiryuusha.com

交通：小田急電鐵至「世田谷代田」站下車，徒步15分鐘

■貓奴必到 一寺招財貓

作為貓奴，來東京一定要去世田谷的豪德寺參拜。寺內的招福殿，幾乎所有支架都擺滿招財貓，密密麻麻，氣勢十足。相傳距今約400年前，有一名藩主經過這裏，在小廟前看到一隻白貓對着自己招手，覺得不可思議就進內查看，誰知廟外立即風雲變色，下起雷雨。託這隻貓之福，藩主沒有淋濕，於是他懷着感恩的心把寺廟改建得氣宇恢宏，並開始供奉白貓。

◆豪德寺

地址：東京都世田谷區豪德寺二丁目24番7號

交通：小田急電鐵至「豪德寺站」下車，徒步15分鐘

■旅遊錦囊

簽證：特區護照赴日本免簽證入境

機票：HK Express（www.hkexpress.com）由香港前往東京，來回票價連稅由1209港元起

交通：東京池袋可乘搭東武東上線急行列車至川越站，車程約30分鐘；出閘後在東口轉乘「小江戶巡迴巴士」，購買一日通票即可任搭巴士至川越不同舊區

匯率：100日圓約兌7.2港元

文：Echo Cheung

編輯：蔡曉彤

電郵：travel@mingpao.com