情人節速學手機拍美照 長腿、仙氣無難度

攝影達人——手機攝影達人William Shum正職為建築師，愛上用手機拍攝，更憑手機拍攝的照片贏得法國巴黎國際攝影比賽PX3的獎項。（賴俊傑攝）

【明報專訊】疫情籠罩下的情人節，慶祝活動一切從簡。但即使再簡，情侶經過商場的甜蜜裝置還是想用手機快拍留念。要用手機拍出高質素相片，尤其是近年SNS大熱的「長腿+仙氣」圖，對一般人來說可能有點難度。別擔心，手機攝影達人出馬，教大家幾招，保證一學就曉，用手機也能拍出貼近單反相機的仙氣圖！

手機攝影師William Shum，憑手機拍攝的作品，於法國巴黎PX3（2019年）等國際攝影比賽中獲獎，並從2016年底起開班教導手機攝影。他的正職是建築師，2016年開始用iPhone 5拍攝，並放作品上網，不斷研究下自成一套。其貼士着重實用多於理論，內容貼地，至今已累計開了超過50班。情人節將至，William就給大家3個貼士，教新手在商場的情人節裝置用手機拍攝大熱的長腿仙氣圖！

首先最好預備內置雙或三鏡頭的手機，William用iPhone 11 Pro Max和Huawei Mate 20 Pro，前者以人像和日景較出色，後者拍攝夜景較佳。記者跟隨William在愉景灣戶外，以及在荷里活廣場的室內裝置拍攝時，全程只用手機內置的相機功能，沒補閃光燈和額外加鏡頭，所以各位讀者不用擔心要添置貴價裝備，只要有一部手機便行。

說回正題，William指手機攝影非常重視構圖，如果要拍攝人和大環境，就用相片模式；如果拍攝人像特寫的話，就選用人像模式。他說最佳的角度是運用對角構圖法，尤其適用於拍攝長腿照。開啟格線功能（grid），手機畫面會出現9格，運用對角構圖，可拍出最修長比例，例如左上對右下，即頭部位於左上格，腳則要在右下的位置（見圖四）。這方法也應用於拍攝物件和食物。

1點鐘方向 捕捉逆光仙氣

其次是新手深感苦惱的光線問題。選用相機或人像模式，如果面向光的話，選用自然光；背光或側光的話則用影樓光。William還有一個小技巧，若太陽光位於手機的1點鐘方向，便能拍出逆光仙氣效果，好美！如果環境太暗，按一按屏幕，會出現小太陽圖案，可以推上和拉下調校光暗。William提醒大家，如遇上中午時分面向光源，因陽光太猛而睜不開眼，亦會出現陰陽面，可戴帽子或把手放在額頭上遮光解決問題。

當然亦要留意姿勢。他指拍攝人時，最希望被拍者表情自然和動作流暢，最忌數「1、2、3」，可鼓勵被拍者不看鏡頭慢步，用快拍功能拍攝姿勢自然的相片，「快拍200張，總有一張會成功的」。相信許多人都知道拍攝長腿照要低炒或高炒，並需前後腳站立；其實坐下來時也可營造長腿效果，William教路，大家可合攏雙腿，小腿伸前，一邊膝頭微微曲起，另一邊膝頭則對着鏡頭，同樣能營造出長腿效果（見圖四）。William特別提醒各位「攝影師」，幫另一半拍攝時，語氣不要太硬，例如「向前！」、「左啲」，可以溫柔些說：「可唔可行前少少？好，做得好！」等讚美說話令對方拍得開心，影出來的笑容更自然和甜美，一take收貨！

●拍攝貼士

「仙氣」注意事項

1. 相機模式：如果用iPhone，可選人像模式。面向光的話選用自然光，背光或側光的話可用影樓光。

2. 逆光：手機拍攝人像時，太陽位於手機的1點鐘位置，會拍出人物整體像散發仙氣的圖片。（見圖二）

3. 手勢：善用模特兒行內流行的「痛症擺甫士」法，例如「牙痛」，便把手放在唇邊。

4. 借助環境：人站在物件後，對焦在人物身上，營造景深效果。（見圖一）

「長腿」注意事項

1. 善用低炒、高炒：低炒時可把手機倒轉貼地，鏡頭在下面，從下方向上拍攝，那便能取得最低的位置拍攝相片。

2. 運用對角構圖：在相機功能開啟「格線」（grid）功能，畫面出現9格，盡量取對角線構圖，有拉長雙腿比例的錯覺。例如頭部在左上角，腳部便要出現在右下角。（見圖四）

3. 站姿：前後腿站立，其中一條腿踏後一步，可以拉長整個人的線條，看起來像一條斜線。若情人的姿勢太生硬，拍攝者可提議對方向前細步幾下，用快拍功能捕捉較自然的長腿圖。（見圖三）

4.坐姿：坐姿要注意合攏雙腿伸前，一邊膝頭微微曲起，另一邊膝頭則對着鏡頭。（見圖四）

善用Apps 修圖非P圖

William指手機的拍攝功能提升，採訪當日，見他用iPhone 11 Pro Max或Huawei Mate 20 Pro拍出來的相片，質素有驚喜，甚至能貼近單鏡反光相機。不過手機始終不是相機，仍然有限制，未能拍到接近肉眼看到的影像。

修圖原則：增加照片像真度

William拍攝的原則是盡量貼近真實，他建議可稍微用手機應用程式修圖，注意是修圖，不是P圖，「修圖可以增添層次和色彩，救回一些遺失的資料，例如色溫，使相片接近肉眼所看的情况，增加像真度。這情况像化妝般，修補化錯的部分，而不是化一個非常濃的妝容，變成另一個模樣」。

芸芸手機應用程式中，他推介Lightroom cc，可修正曝光等問題，效果自然。另一個是Snapseed，可局部修補色溫；而TouchRetouch亦能「拯救」許多有問題的相片，尤其是在色溫、光暗上有問題的相片。他不太喜歡美顏功能，因為調節得太假，但Photo grid尚算較自然，萬一另一半要求美顏，也可選用這應用程式。

文：陳麗斯

Model：Albee

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com