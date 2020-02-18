大嶼古樸遊 洗滌疫境煩惱

【明報專訊】疫症陰霾下，不宜去人多擠迫的地方，不少人放假時選擇到郊外走走，呼吸新鮮空氣，保持運動。今次找來冰雪攀登及山藝教練盧澤琛（琛sir）帶我們由東涌出發，途經東涌炮台、侯王宮及海天一境等古蹟，既可欣賞美景，也可細味前人故事，暫且放下防疫壓力。

有逾20年行山經驗，也是山藝訓練組織「山樂」冰雪攀登及山藝教練的盧澤琛，足迹遍及本地和海外高山，「代表作」是去年與兩名山友一起攀珠穆朗瑪峰成功登頂。琛sir認為香港的山野，雖不及外國的山峰般高聳入雲，卻另有一番味道，就如他今次挑選的路線，位於大嶼山東涌，正是他喜歡的行山地點之一。「大嶼山有不少山路，仍保留原始自然美景，沿途又可欣賞歷史建築，區內也有不同難度的路線，例如今次的路段算是簡單易行，另有些路段甚具挑戰性，如鳳凰山附近的南天門及北天門等，各有趣味。」

炮台近民居 古今相映成趣

我們一行人由東涌港鐵站A出口起步，向東涌道出發，約25分鐘便到第1個checkpoint東涌炮台。古物古蹟辦事處網站資料指，東涌炮台在清朝稱為東涌所城，建於19世紀道光年間，為大鵬右營水師總部。自1898年新界租借給英國，清兵自炮台撤退後，炮台先後改作警署和學校等用途，今天已列為法定古蹟，它保存良好，而且非常接近民居，古樸的風味跟現代化生活相映成趣。

侯王宮看海 羅漢寺食齋

返回東涌道後，大伙兒向東澳古道方向進發，沿途跟隨侯王宮路標指示，不久便到達第2個checkpoint侯王宮。建於1765年的侯王宮，主要供奉南宋名臣楊亮節，於2010年被評為二級歷史建築。琛sir表示，侯王宮面向東涌灣，他於1990年代初期途經此處時，記得東涌灣仍是一望無際的海景，但隨大嶼山的發展，現時已增添了不少基建，景色大大不同。我們在侯王宮稍為停留，欣賞古色古香的設計後，繼續行程。

返回東澳古道後，琛sir帶領我們沿東涌河前行，一路跟羅漢寺路標方向走約半小時，便到達第3個checkpoint羅漢寺。一踏入寺內花園，即感受到鳥語花香的清幽，在園內漫步片刻，心境變得平和。琛sir特別提醒山友，身處佛門清淨地，務必降低聲浪，而寺內亦有齋菜供應，是理想的加油站之一。

琛sir指出羅漢寺至昂坪一段，雖以石屎路為主，但不斷上斜，頗為費力，叮囑我們慢慢行保留體力。幸好中途有些休憩位置，可以飲水休息。一路向上爬，直到經過昂坪的「東山法門」牌坊後，路段才變得平坦，可輕輕鬆鬆往昂坪市集方向進發，途經昂坪廣場時，更有便利店及食肆可作補給及小休。之後前行至昂坪污水處理廠附近，便到達最後一個checkpoint海天一境。

寶蓮寺「山門」 海天一境打卡

海天一境牌坊去年12月被列為二級歷史建築，前後分別刻有「海天一境」、「風平浪靜」等字。牌坊建於1930年代，琛sir指昔日從大澳往寶蓮禪寺的路線，中途會經過這個牌坊。寶蓮禪寺僧侶曾稱這個牌坊為山門，是當年熱門拍攝景點之一。我們欣賞過後，便返回昂坪市集，完成今次旅程。琛sir補充，如新手擔心體力應付不來，可以逆行由昂坪起步，全程以落斜為主，更輕鬆易行。

■行程

起點：東涌港鐵站→（25分鐘）①東涌炮台→（15分鐘）②侯王宮→（30分鐘）③羅漢寺→（1小時30分鐘）④海天一境→（15分鐘）終點：昂坪市集

全長：約10公里

需時：約3小時（不連拍照休息）

交通：去程：坐港鐵到東涌站；回程：坐23號巴士往東涌市中心

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：許朝茵

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

東涌鬆一鬆觀歷史建築https://bit.ly/2vxdGfo