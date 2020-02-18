小貼士：受傷迷路 確認位置法寶

【明報專訊】琛sir曾多次遠征海外，攀登不同國家的高山。他認為香港的山野與其他國家最大分別是，本港山城之間的距離非常接近，讓人可隨時出發行山，但他強調：「很多人以為行山不用受訓或準備，當中有人飲完早茶或者看過傳媒推介的路線便即興出發，事前沒有計劃及帶齊裝備，此舉其實有風險，準備不足下很易發生意外。」

一旦發生意外如受傷或迷路，山友應向外求救，琛sir教路，求救時最重要是可清楚說出身處位置，讓救援人員盡快趕到，但很多人置身荒山野嶺，難以辨別自己的位置，有可能耽誤救援。因此，他教大家一些方法辨清自己位置，包括漁護署設立的標距柱，「每條柱也有標距獨立的編號及坐標位置，讓郊外求救人士能說出就近的標距柱編號，以表達自己位置，加快救援速度。另外，其實每條電燈柱也有獨立編號，有需要時也可用上」。

除了標距柱或電燈柱，琛sir建議要運用由地政總署研發的流動地圖應用程式MyMapHK，出發前預先下載，程式內設有定位及「發送求助信息」功能，可從程式內按下「SOS」指示，程式自動為用家定位，再透過短訊或WhatsApp對外分享。另外，WhatsApp通訊程式也有分享位置功能，只需按入個人對話後，從附件中按入「位置」，再按「分享實時位置」便可。

琛sir也叮囑大家行山時應帶備以下求救用品：哨子、電筒或頭燈，以及可發出聲音及燈光求助的物品。他補充，國際山難求救信號是1分鐘發出6下信號，停1分鐘後再發，如此重複6次。另外，預備鮮色衣物如風褸等，如在山林中出意外，也可揮動衣服，方便搜救人員辨認。最後他建議新手可考慮報讀一些山藝課程，認識更多行山知識。