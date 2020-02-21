墨爾本童話之旅 坐蒸汽火車 聽木頭人講古

【明報專訊】火車傳出轟隆轟隆的巨響，但聽在耳裏都是悠揚音樂；火車頭飄出煤炭味道，但嗅到鼻子裏是大自然的草香味；火車在21世紀的墨爾本向前行，但卻如時間逆行回到古代童話的樹林中。若不是2018年的一宗交通意外，或者這趟在墨爾本的Puffing Billy懷舊蒸汽火車之旅會更夢幻。

由墨爾本市中心往Puffing Billy火車站很方便，乘搭地鐵Belgrave線約70分鐘往Belgrave站，離開車站向前行不久便會找到Puffing Billy。這鐵路建於1900年，行走於Belgrave及Gembrook之間的原始山區。鐵道早年主要服務當地居民，接載他們出入及運送物資，後來因山泥傾瀉及營運虧損一度停行，但經維多利亞省政府及當地義工合力挽救，鐵道得以重見光明之餘，更成為旅遊景點。

百年山區列車 坐啱位影靚相

「叮！叮！」傳出幾下響鈴聲後，火車便徐徐開出，沒有「請盡量行入車廂中間」的廣播，也沒有臨關門才衝入車廂的乘客，只有飄揚的煙霧，以及站在一旁跟你揮手道別的鐵道員。鐵道員如此親切，或者是工作需要，但火車沿路駛過民居時，當地人都會停下來微笑打招呼則十分難得。

車廂座位寬敞，分開左右兩邊，記得出發的一程時要坐右邊和較後位置的車卡，因為這樣便可在火車轉彎時拍攝到較完整的車身，以及捕捉到開車後不久在高聳木橋上走過的畫面。駛到近木橋的位置時，車廂服務員緊張起來，「大家提起相機準備，很快就經過第1個拍攝地點！」同車廂的是一個台灣4人家庭，爸爸拍攝時手拿着相機伸出車外，長滿鬍子的服務員上前拍拍他的肩膊，以為要警告勿把手伸在車外，但原來剛剛相反，服務員肉緊地說：「唏！要影靚相，上身就要探在車廂外！」

鬍子服務員還跟我們說，2018年這裏發生一宗交通意外，改變了火車的「命運」。意外發生前，乘客容許坐在車窗旁，把雙腳懸在車廂外，可以想像這樣迎風「吊吊揈」穿越樹林，必定很寫意。但當年一部接載乘客趕火車的旅遊小巴，失控撞向火車，縱使火車上的遊人都安然無恙，但火車公司決定此後禁止乘客再把腳向外伸。當時有萬人聯署反對，但都改變不了這決定。

湖邊野餐 親餵玫瑰鸚鵡

雖然要乖乖把雙腳縮回車廂，但都無損欣賞沿途風景心情，不時看到鐵道兩旁的馬及羊等動物，還有遼闊的農場及密茂的樹林。淳樸、瑰麗的大自然美景在眼前駛過，很快便完成約1小時車程，到達目的地Lakeside（遊客購票時可選擇多坐半小時的路線往Gembrook）。Lakeside有一個小小的湖，可在這裏租用水上單車，有遊客選擇留在Lakeside停留一段時間，在湖邊或樹林漫遊及野餐；或在小賣部充飢小休後隨即折返，坐緊接的下一班車回程。我選擇放慢腳步，在Lakeside車站跟不同的火車頭拍照，以及跟這裏負責招呼賓客的深紅玫瑰鸚鵡打交道，然後才施施然坐之後一班火車回到墨爾本市。

回程的時候，碰巧又遇上鬍子車廂服務員，他很熱情跟我用普通話說「你好！」這次不用他提醒，已經知道要坐在火車的左邊，拍攝火車經過木橋回站的畫面。

Puffing Billy蒸汽火車

來回票價：

Belgrave至Emerald或Lakeside：61澳元／約320港元

Belgrave至Gembrook：78.5澳元／約410港元

時間表：除聖誕節外每天均運行，班次視乎季節，最早一班早上10:30，最遲一班下午2:30

網址：puffingbilly.com.au

◆海邊奇趣木偶 跳入AR話當年

回到墨爾本市，懷舊之旅並沒有完結，轉往吉朗市（Geelong）欣賞另一類懷舊古物——彩繪木偶。藝術家以木偶記載當地發展歷史，每一尊藏着不同故事。有興趣可以按圖索驥逐一追尋它們的身世。

104尊散落海岸 舊碼頭木樁製成

吉朗離墨爾本市中心西南約75公里，是維多利亞省內僅次於墨爾本的第二大城市，在墨爾本市乘坐V/line鐵路由Southern Cross Railway Station前往約需1小時。「吉朗」有點像中國人的名字，其實是源自澳洲原居民稱此地為「Jillong」，即「土地及崖」的意思。吉朗面積約1200平方公里，比香港大一點，精華都在海岸線，沿着海邊共48個地方擺放了超過100尊彩繪木偶，散佈於馬路旁、沙灘及碼頭。有興趣可按旅遊中心或網上資料，如尋找pokemon般沿路搜出各木偶的藏身之所，據官方網站估算全程約需兩小時。這些木偶是澳洲女藝術家Jan Mitchell（1940-2008）在市政府支持下於1994至1999年的傑作，全是由舊碼頭拆毁時所留下的木樁所製成。

木偶記錄歷史 各有故事

木偶色彩鮮艷，表情趣怪，每個都好像有話要跟你說、有一段經歷要跟你分享。我跟站在碼頭旁的消防員（Fireman）「傾了幾句」，它解釋：「1998年於Linton發生一場火災，當時有5名消防員殉職，我的存在就是為了紀念他們的英勇事迹。我還有另一個意義，1869年，停泊於碼頭的帆船起火，當時只由私人聘請的消防員撲火，經此一役，當地才成立正式消防局。我代表了消防局的歷史。」由碼頭走近海灘旁，看到水手與美女（Sailor and Woman），水手身旁還放着行李，應該是剛回航，我還未開口，美女已主動「搭訕」：「我們站着的位置就是水手休憩會所的舊址，於1913年興建，至1986年才拆毁。」說後兩人又再木訥不發一言。

這裏還有女售票員、泳客、樂隊等等不同木偶人物，沒時間跟他們逐一對話。當地政府開發了擴增實境（AR）手機程式，利用手機便可以看到木偶變成動畫，訴說他們各自的故事。

海岸的Cunningham Pier也是另一項歷史見證，建築於1850年，曾經是運送貨物至火車的重要港口，後來因戰後現代化及新碼頭出現，Cunningham Pier已經不再風光。不過，現時它已成為吉朗的代表建築，內裏有餐廳及酒吧，每年的新年慶祝活動都會在此舉行。無論如何，在這裏吹着海風，與木偶望着海洋，也是賞心樂事。

火車頭及木偶最常出現於童年玩具堆裏，估不到遠到澳洲墨爾本竟可找回這些舊朋友，拾回童年回憶。

Geelong彩繪木偶

數目：104尊

位置：散落於吉朗市海旁

設計師：Jan Mitchell

網址：www.geelongaustralia.com.au/bollards

● 旅遊錦囊

簽證：可網上辦理ETA電子旅客入境申請，費用20澳元／約104港元，網址：www.eta.homeaffairs.gov.au/ETAS3/etas

機票：國泰航空及澳洲航空皆有直航機由香港往墨爾本，來回票價連稅約4000港元起

匯率：1澳元約兌5.2港元

協力：澳洲維多利亞旅遊局

文、圖： 雙喆

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com