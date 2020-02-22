世界十大潛水勝地 泰南小島多變海底地貌 紫紅軟珊瑚駱駝蝦爭寵

海底廢車場——由17輛廢棄貨車組成的海底廢車場T13 Trucks，是當局為了促進海底生態而於2014年添加的潛點。（海底圖片：Jason & Hugo@ParadiseDiverHK）

高手潛點——由於斯米蘭群島的潛點的水偏深，部分位置更有水流，因此只適合持有PADI進階開放水域潛水員（Advanced Open Water Diver）或更高資格的潛水員前往。（海底圖片：Jason & Hugo@ParadiseDiverHK）

紫紅軟珊瑚——泰國南部的斯米蘭群島，經常入選全球10大最佳水肺潛水目的地，當中以滿佈紫紅色軟珊瑚而聞名的Richelieu Rock所在地的潛點最受歡迎。（海底圖片：Jason & Hugo@ParadiseDiverHK）

【明報專訊】隨着運動旅遊普及，登山、滑雪、單車，還有對參與者專業資格要求嚴謹的水肺潛水等各式主題旅行團不絕於市。以多元海洋生態見稱的亞洲地區一向不乏潛水熱點，位於泰國南部對出安達曼海、被評為全球10大最佳水肺潛水勝地之一的斯米蘭群島（Similan Islands），更是不少水肺潛水發燒友夢寐以求的目的地，因保育而只限每年11月至翌年4月開放的規定，亦令這個交通不便的群島更添神秘。

Similan在泰國南部的方言Yawi中解作數字「9」。事實上，1982年泰國政府決定重點保育斯米蘭群島的海洋生態時，只有9個小島被收歸旗下。直至2014年，當局將北面的Koh Bon和Koh Tachai加入其中，才組成了總面積達140平方公里的國家公園Mu Ko Similan National Park。

群島東面較平緩的海牀是硬珊瑚與海狼、池魚、鯛魚等魚群的棲息地，西面則以壯觀的海底地貌及彩虹般斑斕的軟珊瑚聞名；加上部分海域經常有鯨鯊跟魔鬼魚等大型魚類與海龜出沒，配合25℃平均水溫、20個已開發潛點及極高的水中能見度，吸引了世界各地的潛水員慕名而來。

期間限定 交通不便住宿少選擇

前往斯米蘭群島絕非易事，除了限定開放日子，以及嚴格規管每天的潛水員數目，交通與住宿亦是問題。大部分潛水員選擇從布吉機場包車前往攀牙府的寇立（Khao Lak），再透過當地潛水中心，安排於Thap Lamu Pier乘船出海。船程長或短，要視乎船的種類與潛點位置，單程便動輒45分鐘至3小時不等。若打算多探索幾個潛點，每天來回難免費時失事，偏偏為了減少生態破壞與污染，群島內只有Koh Meang提供35間高腳小木屋，以及Koh Similan和Koh Tachai提供小量露營帳篷兩種非常簡陋的住宿選擇。因此，船宿（Liveaboard）便成了最受潛水員歡迎的出遊方式。

潛點偏深有水流 新手免問

我們是次一行13人參加了潛水中心Khao Lak Scuba Adventures的船宿行程，包了船隊中載客量最少的船Manta Queen 6。大隊於黃昏抵達潛水中心，填好個人申報表及借好裝備後，便與4位潛水長一同轉乘中心的兩排車前往Thap Lamu Pier登船，有一點需要注意，由於斯米蘭群島的潛點偏深，部分位置更有水流，因此只適合持有PADI進階開放水域潛水員（Advanced Open Water Diver）或更高資格的潛水員，初學者宜累積相當經驗再前往。

Manta Queen 6的船身長25米、闊5米，最底層是機房與6位船員的房間；第二層船頭是潛水長房間及7間客房，中間是廚房，船尾就是擺放裝備及準備下潛的潛水甲板；再對上一層是船長室及用餐區，每天3餐均以自助餐形式供應，腸仔、多士、咖喱、炸雞、煎蛋角、白飯、炒河粉等，菜式變化頗豐富；最上面一層則是露台所在。

3天下潛11次 探索海底奇景

我們3天的「潛、食、瞓」行程，以Koh Bon作起點，沿斯米蘭群島西面一路向北，繞過著名的Richelieu Rock，再沿群島東面向南駛回Khao Lak，連同夜潛，一共下潛了11次，沒想到在黃色軟珊瑚及巨型海扇見稱的首個潛點Koh Bon West Ridge，就已經遇到魔鬼魚家族中身形最龐大的鬼蝠魟（Manta Ray），令大家對之後的潛點添上期待。

斯米蘭群島沒有讓大家失望，Koh Bon North Ridge（Hin Luang）的海底山脈地貌蔚為奇觀，Koh Tachai（The Dome）的圓頂花崗石周圍充滿驚喜，Koh Torinla海牀隱藏着彈塗魚、海龍和箱魨等小型生物，Phra Thong Wreck跟Boonsung Wreck兩艘沉船住滿了外表華麗但滿身毒刺的獅子魚，海底廢車場T13 Trucks則是為了製造噱頭而添置的人工潛點，而旅程重點、馬蹄形的礁石群Richelieu Rock，除了是世上最大魚類鯨鯊的出沒點，還有罕見的紫紅色軟珊瑚、體型迷你的駱駝蝦、品種繁多的海兔及藏身於石縫中的兇猛油𩺬等，實在非常值得一而再、再而三下潛探索。

●旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO免簽證

機票：AirAsia香港直航布吉經濟客位單程連稅由487港元起，網址：www.airasia.com/hk

交通：布吉包車前往Khao Lak車程約2小時，小型私家車車費約1500泰銖（約370港元）起

匯率：1港元約兌4泰銖

協力：泰國政府旅遊局（香港）

■Mu Ko Similan National Park

網址：www.similan-islands.com

■Khao Lak Scuba Adventures

收費：3日3夜船宿潛水行程每位15,622泰銖（約3865港元）起

網址：www.khaolakscubaadventures.com

文：單身旅子Travelloner（www.travelloner.com）

海底圖片：Jason & Hugo@ParadiseDiverHK

編輯：梁小玲

電郵：travel@mingpao.com