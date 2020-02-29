地中海小國舒展身心 馬爾他二藍一池好風光

傳統小船——小漁村Marsaxlokk海邊泊滿大小漁船，圖中的傳統小木船魯祖，以黃、紅、藍為主調，一雙Eye of Osiris最易認。（Joanne Cheuk攝）

海鮮美食——Marsaxlokk沿岸都是海鮮餐廳，擺滿露天座位，給人歎海鮮美食。而各款海鮮都是由漁夫直送，以地中海料理方式炮製，一般約十數歐元已有交易。（Joanne Cheuk攝）

一躍而下——聖彼得池周邊並無任何更衣室或商店，人們有備而來穿好泳衣打底，脫去外衣、鼓起勇氣就跳進海裏。（Joanne Cheuk攝）

遠看如象鼻——藍洞遠看如象鼻，有小船在岩洞之間穿梭。（Joanne Cheuk攝）

聖彼得池——聖彼得池位置雖然偏僻，但在夏天時仍聚滿慕名而來跳崖或看人跳崖的旅客。（Joanne Cheuk攝）

【明報專訊】近數月以來，上天像一直告訴人們，本來天經地義的事可以突然變得不再順理成章。這陣子，香港人要出差去旅行可能有不少阻滯，部分航班取消了，有地方亦無法按往常般簽證入境。不過，天沒有不會停的雨，這時候不妨先看些好風光，待日後再整裝出發。地中海的小國馬爾他（Malta），就是其中一個能令人舒展身心的好地方。

馬爾他（Malta）是地中海中心一個迷你小國，位於意大利「靴頭」西西里島之南。四面環海，全國面積僅有316平方公里，分成3個主要島嶼，包括最大的馬爾他主島、科米諾島（Comino）及哥佐島（Gozo），遊客數目比歐洲其他地方少得多。首都法勒他（Valletta）位於主島東部沿岸地區，不少航行地中海的郵輪常會停泊這裏，遊客通常落船遊覽大半天就會離開。

我在馬爾他卻逗留了整整1星期。朋友都疑惑如此一個小地方（馬爾他最大的主島比泰國蘇梅島只大一點），又主要以陽光與大海掛 帥，到底有什麼好玩？其實，馬爾他旅遊消費比歐洲許多度假城市便宜，地中海小島風情又夠純淨，加上有美景、古蹟、歷史、美食、人文風情，以不趕不忙的步伐慢慢遊覽最是舒泰。

關於馬爾他的歷史相當豐富，自公元前10世紀已有腓尼基人定居，先後被希臘人、古羅馬人、拜占庭帝國、阿拉伯帝國及諾曼人等統治，後有聖約翰騎士團到島上。此外，許多史前時代仍未解開謎團的神廟遺址亦留在島上有待考古，用歷史角度遊馬爾他已相當豐富。不過，複雜歷史先不在此贅述，要投入馬爾他，就直接來投進蔚藍碧海的懷抱。

U形懸崖跳水 考泳術勇氣

馬爾他最著名的景點是「三藍」與「一池」。三藍，分別是指主島南部斷崖下的天然藍洞（Blue Grotto）、科米諾島自然形成的藍湖（Blue Lagoon），以及哥佐島萬年風蝕而成的藍窗（Azure Window）；至於一池，則為馬爾他主島東南端純天然懸崖下的聖彼得池（St. Peter's Pool）。可是，曾是《權力遊戲》取景地、形態如巨型石門的哥佐島藍窗，在2017年終不敵風浪拍打侵蝕而倒塌，永久消失，灰飛煙滅，今只餘下「兩藍」與「一池」。

先來說「一池」。聖彼得池是我與一眾歐美遊客首要慕名而來之地，位置偏僻，在馬爾他主島東南端，是個小小的U形懸崖。天然懸崖周邊並無公共交通工具可直達，距離最近的巴士站亦足足有2.4公里；若要前來，要不由巴士站步行至少半小時，要不就要由小漁村Marsaxlokk乘摩打船前往，船程約15分鐘。我選擇了後者。不過，這些船都是不定時出發，一般要等夠一定客量才會開船，而且因為回程需要靠船夫接載，在開船前必須跟船夫及其他船客協議好回程時間，來回船費10歐元（約84港元）。

船離開小漁村後漸駛進深水區，我們先看見一艘巨型油船，船夫說這是由伊朗開來，為馬爾他提供島上主要的發電能源。離開這片水域後，就漸漸接近聖彼得池的岸邊，海水愈變得清澈，在陽光下透着耀眼的碧綠色。船靠岸停好，我們便走入一個幾乎與外隔絕的世界。在仲夏，聖彼得池熱鬧非常，圍在懸崖邊有不少穿上比堅尼的火辣女郎與大隻型男，一個跟一個在崖邊準備跳崖。剛下船的旅客也即時在背包裏掏出大毛巾，脫去外衣，以泳裝迎接這曼妙的陽光與海。即使不打算參與跳崖，游游水、曬曬太陽也是賞心樂事。

懸崖距離水面約6、7米，要跳下去確實需要不少勇氣。我泳術和勇氣都欠奉，就在旁享受日光浴、看其他人輪流表演。不少準備跳崖的泳客最初都縮在崖邊，在友伴助威大喊「Jump！Jump！」之後才閉着眼一躍而下，結果跳完大都回味無窮，游上岸一跳再跳，有的更打空翻，或與情人齊齊跳，充滿歡樂氣氛的跳水活動，在旁也看得高興。

漁村風情 十數歐元歎海鮮餐

至於小漁村Marsaxlokk，則有最傳統的馬爾他漁村風情。岸邊泊着許多傳統小木船魯祖（luzzu），以黃、紅、藍為主調，船頭有一雙Eye of Osiris，有保祐漁船出海平安之意。沿海岸都是海鮮餐廳，十數歐元已能吃一頓鮮味的海鮮餐。不過，星期日的小漁村會變成雜貨市集，餐廳會把露天座位收起來。

坐小船鑽進藍洞 觀景台俯瞰「象鼻」

「兩藍」之一的藍洞，位於主島南部，是另一個位置隔涉的美景。無論自駕或是坐巴士，都要先到名為Grotto的小村，再由碼頭坐船前往，整個船程約40分鐘，沒有上岸點，全程均在船上遊覽。船夫沿途會鑽進不同洞窟，介紹當地的生態和風光，最後會穿過巨型藍洞，鑽進暗黑的岩洞後，拐過彎又見明媚風光，大概如人生的明暗交疊，離開山洞總會有好風光。同樣地，因為藍洞周邊沒有熱鬧城鎮，天然環境保育得甚好，海水極清澈，這種無污染的藍，亦是馬爾他最吸引之處。

坐船遊完藍洞，還可到山崖頂從高空俯瞰藍洞之美。沿Grotto小村往山上步行約15分鐘，就會來到Panorama觀景台，看着猶如象鼻般的藍洞，小船穿梭其中，又是另一種味道。

至於另一藍是科米諾島上的藍湖。這天然淺水環礁湖是因為海水清澈、幻化出耀眼的藍而得名。小島屬於保護區，據說目前只有3個人居住。遊客要到藍湖必須坐上特定的遊覽觀光船，駛到藍湖旁讓大家游水浮潛享受陽光，並須在特定時間坐船離開。這個寧靜無擾的地方，確能享受地中海最純粹的藍。

在整整1星期，我不選擇熱鬧的首都，乾脆下榻距法勒他約40分鐘車程的聖保羅灣小公寓。房間露台正朝向大海，黃昏前就回來欣賞夕陽，閒來直接到附近的海邊餐廳邊吃邊享受海風與地中海美食，悠悠的旅程，再讓我來這裏多待1星期，仍是享受。

■聖彼得池（St. Peter' s Pool）

地址：Delimara Point, Marsaxlokk, Island of Malta, Malta

交通：首都法勒他巴士總站乘81或85號前往Marsaxlokk，再在附近之漁港碼頭坐接駁摩打船前往，來回船費10歐元（約84港元）

■藍洞 Blue Grotto

地址：Blue Grotto, Island of Malta, Malta

交通：於首都法勒他巴士總站乘71號前往，於Panorama或Grotto下車

船費：遊覽藍洞船費8歐元（約68港元）

■前往科米諾島

可在聖保羅灣坐觀光船前往，有不同公司遊船可選，Sea Adventure為其中一家

上船位置：聖保羅灣觀光船碼頭，Gillieru Harbour Hotel前方

船費：25歐元（約212港元）

網址：www.seaadventureexcursions.com

■旅遊錦囊

簽證：特區護照及BNO均毋須簽證

航班：香港並無直航前往馬爾他，可乘瑞士航空於蘇黎世轉機往馬爾他，來回票價連稅約5333港元起（查詢：www.swiss.com）

島上交通：若非自駕，可以乘坐公共巴士，建議購買7天任用交通卡（21歐元，約178港元）或12次單程交通卡（15歐元，約127港元），車上不能購買交通卡，可於官網查詢購買地點及所有巴士路線（網址：www.publictransport.com.mt）

馬爾他官方旅遊局：www.visitmalta.com

文：Joanne Cheuk（www.joannecheuk.com）

編輯：梁小玲

電郵：travel@mingpao.com