【明報專訊】雖然情人節已過,但無論何時何日,親手為另一半做一件個人化的禮物都一樣浪漫。由即日起至7月,赤柱廣場舉行Stanley Plaza Hello Kitty.Dear Daniel Love by the Sea,除了有女孩們最愛的Hello Kitty及Dear Daniel戶外打卡熱點,還設有「心掛掛」衣架工作坊,讓大家親自做一個寫有伴侶或自己名字的衣架,日日夜夜「掛住」他和她。

徒手拗字體最花工夫

工作坊由IRISation & Arts創辦人Iris教授,她一直為新婚女士們設計出獨一無二的衣架,「我自己結婚時,想要DIY一個衣架來掛婚紗,便上網研究如何製作,發現不太難」。製作這款衣架需要為木衣架鑽洞,用鐵線拗製英文字,再把它組裝到衣架之上。有人會用鉗子來拗字,不過Iris覺得這樣會令字體不夠圓滑,易「起角」,所以寧願指頭痛一些,也要用雙手去拗製。她指最難的部分是為鐵線預算長度,如果拗字後才發現長度不合適,便要從頭再做。Iris今次是首次開設衣架工作坊,預計會辦兩場,想參加便要留意主辦單位的公布。

■「心掛掛」衣架工作坊

參加方法:於赤柱廣場Instagram公布

查詢:www.instagram.com/stanleyplazahk