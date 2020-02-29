【明報專訊】雖然情人節已過，但無論何時何日，親手為另一半做一件個人化的禮物都一樣浪漫。由即日起至7月，赤柱廣場舉行Stanley Plaza Hello Kitty．Dear Daniel Love by the Sea，除了有女孩們最愛的Hello Kitty及Dear Daniel戶外打卡熱點，還設有「心掛掛」衣架工作坊，讓大家親自做一個寫有伴侶或自己名字的衣架，日日夜夜「掛住」他和她。

徒手拗字體最花工夫

工作坊由IRISation & Arts創辦人Iris教授，她一直為新婚女士們設計出獨一無二的衣架，「我自己結婚時，想要DIY一個衣架來掛婚紗，便上網研究如何製作，發現不太難」。製作這款衣架需要為木衣架鑽洞，用鐵線拗製英文字，再把它組裝到衣架之上。有人會用鉗子來拗字，不過Iris覺得這樣會令字體不夠圓滑，易「起角」，所以寧願指頭痛一些，也要用雙手去拗製。她指最難的部分是為鐵線預算長度，如果拗字後才發現長度不合適，便要從頭再做。Iris今次是首次開設衣架工作坊，預計會辦兩場，想參加便要留意主辦單位的公布。

■「心掛掛」衣架工作坊

參加方法：於赤柱廣場Instagram公布

查詢：www.instagram.com/stanleyplazahk