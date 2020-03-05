墨爾本節慶 沉醉紫花海 青口吃不停

自家精釀：Jack Rabbit酒莊的葡萄酒年產量達8000箱，如圖中這瓶2016年出產的白酒充滿誘人玫瑰香氣。（曾志清提供）

薰衣草節的市集有在地農民自家製的天然蜂蜜，只能在農莊內買到，限量製作。（曾志清提供）

用白酒煮時令的新鮮青口，絕對是烹調青口的最佳方法之一。（曾志清提供）

發行過16張專輯的唱作歌手Jimi Hocking，在青口節演奏出融合了藍調與搖滾元素的音樂。（曾志清提供）

【明報專訊】澳洲全年有逾百個節慶活動，如體育盛事、時尚藝術展、音樂節、燈光騷或原住民藝術市集等，只要瀏覽官方的節慶活動日曆，就可一清二楚。若想一次過感受多個節慶，墨爾本是不俗的選擇。過去的1月，墨爾本便有2個差不多同一時間舉行的節慶活動，分別是青口節及薰衣草節，各有特色，舉行地點都是距離市中心約1小時車程，十分方便。

10萬隻青口「恭候」 邊吃邊睇show

青口節（Portarlington Mussel Festival）至今舉辦了14屆，打從2007年起，每屆都在Portarlington的海邊公園舉行。原本只是街坊與漁民的聯誼活動，分享捕撈的青口，後來口碑傳到街知巷聞，之後愈搞愈大愈多元化，每年都吸引過百檔不同的攤販來售賣自家手作，如手工蜂蜜、新鮮蔬菜水果、海鮮燴飯和各種做法的肥美海鮮，也有售賣衫褲飾物等攤檔。

但要留意的是，這個慶典只得1天給公眾參與，為免高峰期太擁擠（今屆錄得2萬人次進場），很多人都選擇早點入場。今屆青口節在1月11日舉行，當天早上未到9時，位於市中心的墨爾本濱海港區（Docklands）碼頭便出現搭船去Portarlington海邊公園的人龍，大家都希望搭上10時40分開出的首班船，船程大約70分鐘。除了乘船，可以選擇從車站Southern Cross坐火車前往Geelong車站，但要花較多時間，火車車程約1.5小時，再轉約40分鐘巴士才到達；又或者自行駕車，由墨爾本市中心出發，至少也要1.5小時！

「廚師」吹奏樂器 與觀眾打成一片

筆者今屆也是乘首班船來到現場。下船後，我先到詢問處取指南，了解攤檔分佈。詢問處的義工表示，墨爾本市中心吃到的青口，大多是由Portarlington運送的，但價格較高。義工又指，大會今屆安排了多達10萬隻青口，希望每個人都能盡情地吃；另外安排了十多個表演單位演出，以及約200個售賣不同產品的攤檔，全日約有數百名義工駐場，現場人潮不絕，十足香港維園年宵市場。

在戶外露天表演區，有一班打扮成廚師模樣的3人組合Treble Chefs在台下大搞氣氛，吹奏樂器，吸引不少小朋友隨音樂扭動身體。接着是發行過16張專輯的澳洲唱作歌手Jimi Hocking出場，他在台上又跳又彈又唱，使出渾身解數跟在場人士互動，令大家情緒高漲。

轉到室內區同樣精彩，有富民俗色彩的舞蹈演出，還有幾十位本地藝術家、攝影師於大堂展示多種媒介和風格的作品，如澳洲本土專門拍攝靜態事物的街頭攝影師Bellarine，把平日盛產青口的Portarlington的街道、建築，透過影像讓大家認識這地方的獨特。

既然稱為青口節，重頭戲當然是吃青口！在室內設有現場烤製青口的小工場，有一班年輕人專門負責撬開青口的兩片殼，然後冲洗，再由店家秘製青口美食，無論烤焗或蘸醬汁，每口都肉質鮮美，啖啖都是肉，非常刺激味蕾，難怪節慶長搞長有！

Portarlington Mussel Festival

明年開放時間：2021年1月9日

門票：約5澳元（約26港元）

網址：www.portmusselfestival.com

◆味遊花園 薰衣草啤酒啖啖花香

薰衣草節（Lavender Harvest Festival）是墨爾本周邊數個薰衣草農莊合辦的活動，今年的舉行日期是1月12日。幾個農莊當中，有個叫Lavandula Swiss Italian Farm，被譽為澳洲四大薰衣草農場之一，是1名瑞士人於1850年代來這裏尋金後興建的，至今已發展了好幾代。佔地40公頃的薰衣草農場，設有製作蒸餾薰衣草精油的小工場，不時有專人講解精油製作過程，對面的小商店可以買到同樣的精油當手信。農場一旁有所百年歷史的農舍，屋內陳設包括刻有花卉鳥類等圖的舊式火爐、木製單人高腳牀，恍如回到舊日的農村社會。

回說薰衣草節，當天節目十分豐富，農舍外的空地設有市集，有幾十個由周邊農民經營的攤販，銷售自家工藝品，從生活用品如洗髮水、沐浴露、香皂、蠟燭，到食物如麵包、香茶、手工蜂蜜、包裝青口等都可以找到，也有攤販賣手工薰衣草啤酒，味道清香，可惜沒樽裝，只能在現場喝，不然真想帶回家。另外，還有迷你露天音樂會，歌手在橄欖和栗樹林下彈奏民歌，令人聽出耳油。農舍空地以外的地方盡是薰衣草田，一片紫色花海，吸引不少遊人自拍。Lavender Harvest Festival仍未確實明年的舉行日期，預計是2月底，可留意Lavandula Swiss Italian Farm網站公布。不過，於今年5月17日將會舉辦另一次薰衣草節。

Lavandula Swiss Italian Farm

營業時間：周日至五上午10:30至下午5:30、周六上午10:30至晚上9:00（周三休息）

門票：薰衣草節成人6澳元（約30港元），平日成人4澳元（約20港元）

網址：www.lavandula.com.au

◆酒莊得獎餐廳 跟大廚學煮青口

青口節只得1天，機會難逢，如錯過了，可以前往距離青口節場地約半小時車程的酒莊Jack Rabbit。酒莊內的餐廳於2019年獲澳洲餐飲界頒發的年度大獎「Golden Plate Awards」，表揚廚師與餐廳的精湛表現。

餐廳坐擁無敵海灣全景，大門左邊有容納數百人的咖啡館，右方是餐廳，對出有個停機坪，客人可從墨爾本市區乘直升機直達酒莊。餐廳行政總廚Dwayne Bourke分享，他們與附近農場合作，設有自家精釀的葡萄酒，採用每年3月上旬至4月底收成的葡萄，秉承最少干擾的原則來精釀，保留每種葡萄品種的自然特色，使口味乾淨利落，加上微妙的酸度帶來像花蜜的味道，最適合於春夏季飲用；或配濃香芝士，更能提升葡萄酒的質感。

再者，為了保持食物水準，餐廳會以地方食材來炮製美食。Dwayne Bourke隨即現場示範煮青口，先在煲內加白酒燒熱，然後放青口，加些檸檬皮、蒜、忌廉，待青口打開後放些芫荽調味即成。製作過程只需幾個簡單步驟，就算是新手都必能輕易煮出，他鼓勵大家回家一試。

Jack Rabbit

網址：www.jackrabbitvineyard.com.au

● 旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO須辦理簽證，可申請網上電子旅行簽證ETA，費用20澳元（約102港元），網址：www.eta.immi.gov.au

機票：澳洲航空直航香港至墨爾本，6月前來回經濟艙連稅約3731港元起

匯率：1澳元約兌5.1港元

網址：www.australia.com（澳洲旅遊局）

文：曾志清

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com