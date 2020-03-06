快樂淨土瓦努阿圖 潛水寄信尋絕景 一探親民活火山

【明報專訊】「瓦努阿圖，我想住嘅地方！」一個多年前的移民公司廣告，讓瓦努阿圖這個低調的太平洋島國瞬間成為港人的熱話。聞說這個島國極度原始，但人民超級快樂，因而兩度被英國新經濟基金會評為全球幸福指數最高的國家。到底這個傳說中的快樂淨土是什麼樣子？有什麼特別的事物？現職護士的Tanna，就曾獨自到訪這片土地，發掘了不少珍貴而有趣的好去處。

【山旮旯系列之四】

瓦努阿圖（Republic of Vanuatu）位於太平洋西南部，澳洲以東近2000公里，由80多個島嶼組成，面積約12,200平方公里，擁有世上獨有的海底郵局、被譽為最可親近的活火山，以及美得驚人的藍洞絕景。瓦努阿圖曾為英、法的共同殖民地，1980年獨立建國，雖然基建落後，物質貧乏，但保留了最淳樸的天然美，人民親切和善，堪稱世外桃源。

沒有太多港人到訪過瓦努阿圖，Tanna去瓦努阿圖的原因則相當有趣而特別，「我的英文名叫Tanna，一次上網無意中發現原來這世界上有一個和我同名的Tanna Island（塔娜島），就是瓦努阿圖非常有名的火山島，從此就一直很想去這個地方看看」。Tanna有個環遊世界夢，兩年前儲夠旅費後，她便出發去澳洲工作假期，並趁機會到訪瓦努阿圖這個夢想之地。

世上唯一海底郵局 投寄明信片

瓦努阿圖首都維拉港（Port Vila）被湛藍的太平洋海水包圍，是瓦努阿圖的經濟、政治及文化中心。而在維拉港不遠處，就藏着世界唯一海底郵局。海底郵局位於距離維拉港3分鐘船程的遺世島（Hideaway Island）的岸邊10多米，位於水深3至4米的海牀，被眾多珊瑚礁及魚類包圍，每天大約開放1小時，郵局職員穿上潛水裝備，「全副武裝」於水底當值。

旅客可以在遺世島上買到用特殊防水物料製造的明信片，用鉛筆書寫後，潛到海底，在五彩斑斕的熱帶魚環繞下寄出明信片。如果遇上郵局「關門」，旅客亦可以把明信片放到郵局旁的郵筒。職員收到明信片後，會用印章在上面壓上凹凸花紋的郵戳。

Tanna當天於早上時間去寄明信片，看到非常美麗的海底風景。她表示：「在水深及膝之處，已經有很多魚游來游去。當潛到去海底郵局附近，更可以看到很多色彩鮮艷的熱帶魚及珊瑚。」就算是不懂潛水的朋友，只要選好時間，也可以一嘗於海底親手寄出明信片的滋味。Tanna說：「當潮退的時候，水面和郵局距離會縮短至1至2米。如果你懂游泳，其實不難游到郵局的位置。我看到一些外國的小朋友，在水面稍一借力彎身，就能成功把明信片寄出。」如果不想冒險，旅客也可託遺世島上度假村的職員寄出明信片。

火山口近觀岩漿腳下翻滾

瓦努阿圖是一個火山國度，在不同的島嶼上都有活火山，而位於塔娜島（Tanna Island）上的蘇爾火山（Mount Yasur）則是當中最著名。蘇爾火山的熔岩以垂直的方向噴射，火山活動時，遊客可以近距離站在火山口看岩漿在腳下翻滾，它也因此被譽為「世界上最容易親近的活火山」。

塔娜島交通不便，Tanna參加了當地的1日團，於下午時分登上海拔高度僅361米的蘇爾火山，看火山活動之餘也看日落。火山口風勢非常大，遊客需緊跟導遊的指示，小心翼翼地觀看腳下岩漿猛烈的活動。Tanna表示，蘇爾火山是一個非常活躍的活火山，「火山活動非常頻密而有規律，平均5分鐘就會噴射熔岩1次。熔岩大約3次小噴射之後，就會有一次大噴射」。站在空曠的火山口看着岩漿如箭般射出，感受撲面而來的熱浪，的確是一個畢生難忘的經驗。只是Tanna表示，想在火山口旁看日落其實不是一件易事，火山灰包裹着雲層，很難看清天空。

海中藍洞迎接陽光

在塔娜島，還有一個相當隱世的絕景——藍洞，它是一個天然且原始的洞穴，洞頂有一處直徑約5米的洞，陽光折射入洞內形成光柱，映襯着透亮清澈的海水，構成一個驚世美麗的畫面。

要看見這景色，需先潛水。Tanna憶述當時只戴上泳鏡便閉氣潛入海中，過程有點驚險，「藍洞的入口在水中，我閉氣後由當地人拉着潛下水，順着水流進入藍洞內。雖然過程只是短短10秒左右，但真的有點害怕」。Tanna笑言瓦努阿圖人非常隨性，想去看這個絕景還需要一點運氣。她憶述：「我本來約船家星期日出發，到了約定時間還未見到他，打電話給他才知道當天是他的家庭日，所以要改期出發。」幸好Tanna有充足的時間，才不致錯過這個美麗的風景。

瓦努阿圖擁有非常豐富的天然旅遊資源，包括不少難得一見的精彩靚景，確是一個旅行好去處。Tanna一直都很喜歡海洋，只是生活太忙碌而擱下，這次瓦努阿圖之旅使她重新愛上海洋，更在當地考取了潛水牌照，圓滿結束了這次夢想之旅。

■專家解構

◆火山國度如何形成？

地質學家吳振揚（Young sir）指出，瓦努阿圖位於環太平洋火山帶，地理上處於太平洋、印度及澳洲板塊的邊緣，是一個常出現火山爆發的地區。他解釋：「印度及澳洲板塊不斷向東移，撞向太平洋板塊，板塊岩石因過程中碰撞或摩擦等原因『熔解』而形成岩漿，岩漿因高溫而向上升，遇有裂縫就會湧出。岩漿冲出水面，經長年累月在陸上堆積的地方就成為火山，沒冲出水面的就在水下形成水底火山。」

他指出，瓦努阿圖是名副其實的火山之國，每一個島都是火山爆發而形成。至於為何旅客可以如此靠近蘇爾火山？Young sir指出，Mt Yasur屬於「成層火山」，由一層層不同的物質組成，主要是火山碎屑，亦有火山灰及比例不多的熔岩。他解釋：「火山爆發有兩種，一種是爆出火山碎屑，即是固體，蘇爾火山就是這一種。一般而言，火山碎屑的爆破力比較大，而且難以預測何時大爆發，所以相對危險。但蘇爾火山現在處於相對穩定期，所以可以近距離接近。而另一種則是爆出熔岩，即是液體，夏威夷的火山就屬於這一種。」

Young sir指蘇爾火山是一個相當活躍的活火山，一個小時會有幾次爆發，遊客短時間逗留也可以見到奇景；而且海拔比較低，容易到達，所以成為一個旅遊熱點。不過他提醒，到火山旅遊時必須保持警覺，旅程平安舒適最重要。

■旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO入境瓦努阿圖均毋須簽證

匯率：每1港元約兌15.23瓦努阿圖瓦圖

交通：乘搭澳洲航空經悉尼轉機來回瓦努阿圖，連稅價錢由7126港元起

文：Miss K

編輯：王翠麗、李東阳

電郵：travel@mingpao.com