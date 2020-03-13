玻利維亞點止天空之鏡！ 高原一睹爆紅奇湖 邂逅可愛大小羊駝

白湖——「白湖」因為硼砂原故，驟看之下有如蓋上了一層霜雪。（何志光攝）

綠湖——火山腳下的「綠湖」，是名副其實的火山湖。（何志光攝）

高原奔馳——四驅車是行走高原最重要的交通工具。在一望無際的大地奔馳，完全感受到天大地大的意義。（何志光攝）

【明報專訊】「天空之鏡」成就玻利維亞（Bolivia）名利雙收，每年吸引萬千遊客千里迢迢慕名造訪，看過這個絕世奇景的人皆讚不絕口。但俗語有云，好事成雙，如果「天空之鏡」獲封最佳主角，高原絕色必然是最佳配角，跳上四驅車，出發飽覽火山、湖泊、奇石、地熱溫泉之外，還可認識動植物生態，絕對是大開眼界。

烏尤尼（Uyuni）是高原活動起步點，筆者參加了3天2夜四驅車旅行團，首天在「天空之鏡」打卡盡興後，翌日便正式展開高原長征。旅行團車隊在廣闊大地上奔馳，車輪高速滾動，揚起的厚厚塵土，儼如導向儀，隨後的車絕對不怕走失。兩天行程十分充實，路過荒野、沙漠、雪地，穿梭千變萬化的路段及環境，最終抵達智利邊境Hito Cajones。曾經擔心在一望無際的高地，不斷地走幾百公里會很吃力或沉悶，想不到旖旎風光沿途源源送上，旅程出奇地精彩。

阿爾蒂普拉諾高原（Altiplano）在南美洲西面，跨越幾個國家，玻利維亞佔大部分，順理成章，玻利維亞高原（Bolivian Altiplano）是焦點，它靠近安第斯山脈，海拔一般都超過4000米，我們的高原旅程由北向南走，要克服空氣稀薄、早晚溫差大等多重環境及氣候變化，旅程可以視為挑戰耐力的遊戲。

沿途偶遇野兔山狐 沙漠賞石頭樹

在遼闊高原上，車隊有如螞蟻兵團移動，人當然更渺小了。車停在一片濕地旁邊休息，綠油油青草地，部分被水淹浸，水面如鏡，倒映出藍天白雲，此情此景，恍似人間淨土！筆者慢慢走向悠然散步的大羊駝（Llama），成功拍下佳作，心滿意足。四驅車繼續前行，湖泊沿途陸續現身，Laguna Hedionda、Laguna Cañapa、Laguna Chiarcota和Laguna Honda等，擦亮大家眼睛，精神為之一振。車上，大家入神地欣賞窗外美不勝收的好風光，更幸運地發現野兔（Viscacha）、山狐（Andean fox）和小羊駝（Vicuña）等野生動物，筆者不禁羨慕牠們可以無拘無束，大地任闖。

次天行程，我們便駛入沙漠區（Desierto de Salvador Dalí），這裏有世界海拔最高的Siloli沙漠，零星巨石散落各處，想像前人如何搬遷巨石實在耐人尋味，估計是昔日火山爆發的結果。著名的石頭樹（Árbol de Piedra）聞名已久，是荒漠上最具代表性的地標，7米高，經歷長年累月風沙雕琢與侵蝕，加上四周的亂石堆，造型出眾，早成為打卡熱點。奇形怪狀的石頭上，生長出罕見的青綠色球狀植物小鷹芹（Yareta），遠看像絨毛球，狀似十分鬆軟，人人好奇摸它一下，發覺硬如石頭。原來它們每年只增長1厘米，生命力頑強。大漠上，金黃色乾草（Jarava ichu）數量最多，是小羊駝的主要食物，早晚側光映照下，草堆發光發亮，為枯燥的沙漠添上悅目色彩。

地熱區歎溫泉 彩色湖泊打卡

當車隊進入玻利維亞國家公園（Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa），懾人畫面陸續出現。先往Sol de Mañana地熱區溫暖一下身軀，它是園內海拔最高的景點（4950米），火山活動效應下，地上的泥漿池不斷冒起沸騰氣泡，石隙釋出大量硫磺味蒸氣，製造了間歇噴泉，偶然阻擋視線；加上通道十分接近高溫泉眼，現場又欠缺圍欄，走動時必須加倍小心，免生意外。想享受溫泉樂的話，下一站Termas de Polques就可以願望成真，只要付出約5港元，任浸之餘也可使用更衣室及淋浴設施。這個與大自然融為一體的露天水池，含豐富礦物質，水溫大約38℃，有助消除疲勞，捧場客不少。

彩色湖泊是國家公園主要賣點，最出名是科羅拉達湖（Laguna Colorada），又稱「紅湖」，另外還有「綠湖」（Laguna Verde）和「白湖」（Laguna Blanca），繽紛奪目。科羅拉達湖湖泊面積大，看似深不可測，其實只有35厘米。湖水染紅，完全因為海藻色素。而海藻也經常吸引大量紅鶴聚集，場面壯觀。這裏常見的紅鶴品種是James's Flamingo，有人打趣說，紅鶴幼鳥本是純白色的，可能進食海藻後，慢慢被染成紅色了。

科羅拉達湖湖中透現白色小島，因為土質含有硼砂，所以特別雪白亮麗，簡單紅、白兩色，打造了整個高原地區最迷人的湖泊。至於「綠湖」，因為含有砷、鉛和銅等礦物質，所以呈現綠色，並因此保持長年不結冰的狀態。「綠湖」背靠的是Licancabur火山，火山口終年冰封，好一幕壯麗的湖光山色。

■沙漠住宿

◆石頭酒店 飽覽大漠風光

Hotel del Desierto Ojo de Perdiz是路上最舒適的酒店，位於沙漠之中，就地取材，用石頭興建，不設無線網絡服務，熱水供應時間亦有限。酒店位置偏僻，但難得仍然重視環保，置有廢物分類回收桶，分別收集廢紙、塑膠和金屬。最佳娛樂是透過餐廳大玻璃，觀賞窗外大漠風光，一覽無遺，偶然見到野生動物在附近出沒，喜出望外。雙人房由1310港元起。（www.taykahoteles.com）

■旅遊錦囊

簽證：特區護照必須提早至少兩星期，透過網上遞交文件申請，或可以辦理落地簽證，每次逗留期限為30天（www.rree.gob.bo/formvisas）

匯率：1港元約兌0.86波利維亞諾

交通：卡塔爾航空香港來回拉巴斯（La Paz），多哈轉機，票價約＄17,633起；拉巴斯轉乘內陸機往返烏尤尼（Uyuni），票價由＄2052起，以上價錢已包括稅項及附加費

消費：四驅車旅行團收費視乎參加人數、住宿要求及節目安排而定，3日2夜團，若以6人團計，每人由2150港元起，行程包括「天空之鏡」（www.boliviatravelsite.com）

注意：高原日照時間長，氣候變化大，要做好防曬，多飲水，預備禦寒外套和雨具

文：何志光

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com