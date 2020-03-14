法國霞慕尼出發 登雪山鑽冰河 懸空玻璃屋超驚嚇

南針峰山巔由南北兩座高聳的岩塊組成，分別設置兩座觀景台，南邊巨岩可遠眺阿爾卑斯山脈的最高峰「白朗峰」，北邊巨岩則可下望霞慕尼小鎮及波松冰河。（法國旅遊發展署提供）

【明報專訊】歐洲最出名的山脈，當屬阿爾卑斯山。其中，群山之巔「白朗峰」，皚皚白雪與陡峭岩壁構成絕景，是聞名遐邇的旅遊勝地。在當地旅行，乘纜車登山，不但可同時俯瞰法國及意大利的壯麗山景，還可挑戰山頂的透明玻璃屋，體驗步步驚心的滋味。嫌未夠喉，山腳設置了穿梭蒙特維冰河的紅色小火車，近距離觀賞冰壁，讓人盡情細味大自然的鬼斧神工。

白朗峰（Mont Blanc）位於法國和意大利的交界，海拔約4807米，因四季均有積雪冠頂，而有「白色山峰」及「白色少女」等別稱。遊白朗峰，最簡易及省錢的方法就是來到法國上薩瓦省的霞慕尼（Chamonix）小鎮，使用白朗峰通行證（Mont Blanc Multipass），即可在自選天數內無限次使用南針鋒纜車、蒙特維冰河列車、蒙特維索道加冰洞、布列文山纜車等9個區域的設備。通行證可選擇1至21天，1天證67歐元（約590港元），2天為80歐（約705港元），餘此類推，愈長日數就愈划算。一般而言，光是南針鋒纜車及蒙特維冰河列車的費用已約90歐元（約793港元），所以筆者建議大家來玩時必買白朗峰通行證。

南針鋒 賞白朗峰最佳地點

是次遊白朗峰，筆者入住距離霞慕尼約2小時車程的Club Med Alpe d'Huez度假村，早上9時乘搭度假村提供的巴士，約11點就抵達霞慕尼的南針鋒纜車站。南針鋒（Aiguille du Midi）海拔3842米，是眺望白朗峰的最佳地點。不知是否雪季關係，這次排隊上南針鋒都是滑雪的人，反而像筆者般的純觀光客倒是少眾。當出示通行證後，很快我便乘纜車登山。南針峰纜車分為2段，第1段會由海拔1035米爬升至海拔2317米的南針平台，再轉第2段到海拔3777米的南針峰站，個人建議在兩段纜車之間最好稍作休息，讓身體適應高原環境。此外，搭纜車上山時宜盡量靠近左側，因為沿途可以清楚觀賞歐洲著名的波松冰河（Glacier des Bossons）呢！

纜車登頂 征服3700米海拔

南針峰的山頂由南北兩座高聳的岩塊組成，纜車終點所停靠的岩塊只是北峰，南面的岩塊才是最高的主峰。北峰與主峰相差65米，不過主峰設有電梯直抵山頂平台，基本上攻頂的過程不費吹灰之力，非常輕鬆。

南針峰的山頂平台不大，很快就走完一圈。不過，一路盡見很多4000米以上的高山，重巖疊嶂，感覺十分夢幻。在眾山之中，不難發現有一座最高、又格外圓渾的峰頂，那就是筆者一直引頸以待的白朗峰了！未目睹盧山真面目前，我一直以為白朗峰會如其他高峰般輪廓分明，沒想到真身比想像中「溫柔」。據現場的資料版顯示，原來白朗峰的峰頂覆蓋着厚實的冰雪，估計厚達40米，難怪會呈現如此平順的形態。賞完白朗峰，膽子夠大的人，山頂平台還有一間名為「空中通路Pas dans le vide」的透明玻璃屋，突出在平台之外，置身在這270度的透明空間裏，腳下即是萬丈深淵，彷彿有飄浮在空中漫步的感覺，相當刺激！

◆穿山越林 深入冰河內部

遊畢南針峰，我又回到霞慕尼市乘蒙特維冰河列車（Montenvers Mer de Glace train），往冰河及冰洞區進發！蒙特維（Montenvers）在法語中有「山的背面」的意思，意指白朗峰背面的冰河區，風景亦同樣精彩。

由蒙特維車站一路坐車至冰河區，全程約20分鐘，列車慢慢攀升，先會經過茂密的山林區，之後還可俯瞰霞慕尼市區，感覺寫意。當車子到站時，對面即是一個觀景台，海拔3754米、形態雄壯險要的德魯峰（Les Drus）群山立即呈現眼前！不過，最精彩部分還是位於群山左側的蒙特維冰河——河上布滿層層冰塊，迂迴地由遠伸延至眼前，彎曲處還有一節節的橫向紋理，在陽光照射下閃閃生光，好不壯觀！據官方指出，這些紋路是因冰河每年以45米的速度緩慢流動，冰與冰撞擊而形成，儼如大自然的無添加點綴！

晶盈冰洞 近觀冰河結構

蒙特維冰河今天的總面積達40平方公里，在歐洲名列第3大，冰河除了可以遠觀，也可近賞，只要乘蒙特維索道纜車便可直奔河牀。為了讓旅客觀賞到冰河的內部結構，每年春天，管理單位都會在冰河側面開鑿人工冰洞。冰洞內部光線較弱，但仍可透過穿過隙縫的微光，看見晶盈透徹的藍色結構。這種冰川冰與普通冰塊不同，冰川冰是雪花降落，經過長年的堆疊及壓縮而凝結形成，由於密度高，冰中幾乎沒有氣泡，所以才呈現淺藍的漂亮色澤。

◆霞慕尼必買手信 白朗峰吃落肚

霞慕尼美景無法帶走，卻可入手一系列地道名產，回家慢慢細味。霞慕尼鄰近多座高原牧場，牛羊資源豐富，以盛產高品質芝士而見稱。於霞慕尼小鎮的Le Refuge Payot小店，可以找到近百款的芝士，其中必買就是霞慕尼產的Reblochon阿爾卑斯山乾酪。這種芝士特徵是外殼呈桃灰色，質感偏軟，上面較多孔，氣味辛辣，味道卻溫和，最適宜伴洋葱、薯仔跟火腿來烹調意粉、意大利燉飯 。

另外，法式甜點享負盛名，在霞慕尼的小店Chalet 4810就提供了各式各樣的地道甜品，當中Chocolat 4810系列，外形以白朗峰來打造，表層撒有糖霜，夾心是榛子巧克力，美味又口感豐富，曾在2014年獲得巴黎朱古力沙龍大會的最具創意獎。

Le Refuge Payot

查詢：www.refugepayot.com

Chalet 4810 pépites et gourmandises

查詢：www.petitsgourmands.fr

● 旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO均毋須簽證

天氣：霞慕尼2至4月氣溫約-14℃至3℃

機票：法國航空（Air France）香港去巴黎，再由巴黎轉機至日內瓦，連稅項及附加費，價錢約3791港元起，查詢：www.airfrance.com

住宿：入住Club Med Alpe d'Huez，二人同行7日6夜，標準房每人17,950港元起；麗緻房房每人23,350港元起，查詢：www.clubmed.com.hk

匯率：1港元兌約0.13歐元

協力：Club Med、法國旅遊發展署、法國航空

文： Echo Cheung

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com