西貢登峰看海 行山先學禮

法定古蹟刻石——佛堂門天后古廟附近有一古蹟西貢大廟灣刻石，大家可順道欣賞一下。（曾憲宗攝）

南宋天后古廟——行程尾段，來到佛堂門天后古廟，可看看古蹟建築。古廟對出是大廟灣，可順道欣賞海景。（曾憲宗攝）

三尖之一——釣魚翁屬西貢三尖之一，有多條路線登頂，今次我們選擇較輕鬆路線，從這角度看釣魚翁形狀較圓。若從另一邊登頂，雖然路途較長和吃力，但能看到較尖的山形。（曾憲宗攝）

【明報專訊】瘟疫蔓延時，四處去不得，本以為登山遠足，可遠離人群呼吸清新空氣，可是人同此心，行山徑變得比旺角更旺場，更糟糕的是，人們遺留大量垃圾，破壞生態！今期《由我帶路》找來山藝教練梁梓浩（Sunny），帶我們到西貢釣魚翁、田下山及佛堂門天后古廟，欣賞開揚美景外，也分享行山禮儀，教大家如何愛惜大自然。

登「西貢三尖」之一睇靚景

擔任香港山藝協會教練的Sunny，因工作關係，平均每星期有3天要走到不同山頭，故十分熟悉本港山徑，當中他最鍾情有「香港後花園」之稱的西貢，「因地理環境關係，西貢可俯瞰山野綠林亦可欣賞海景，景色獨特；加上鄰近市區，往來交通非常方便」。今次他介紹的路線，全程約6.5公里，難度不算太高，新手慢慢行也可完成。

一行人由大坳門相思灣路出發，先登上梯級，到達分岔口便右轉，向釣魚翁山峰進發。Sunny提醒，登頂這段路較斜，山徑也較狹窄，最好以小步方式上行，否則大步踏上石級，對大腿肌力要求較高，較為費力。我們沿途慢慢小心爬，約40分鐘後登上第1個checkpoint——釣魚翁。

Sunny表示，釣魚翁外觀尖削，是「西貢三尖」之一，高344米，有多條登頂路線，而我們由大坳門方向上來，已為較短及輕鬆的一段，但大家也氣喘喘，要稍為休息後，才可定神欣賞美景。從山上遠眺布袋澳、柴灣、小西灣及鯉魚門，景色一覽無遺，確實心曠神怡，當然少不免來一輪打卡活動。

田下山「脫俗」享清靜

我們循原路落山，朝大廟路標方向走，沿途可欣賞整個清水灣的美景，行至右邊山坡看到一條小徑，轉入小徑向上走，不久便到第2個checkpoint——田下山。Sunny指出，田下山雖然只得海拔273米高，觀景未必如釣魚翁般壯麗，但仍可遠眺東龍島及鶴嘴美景。採訪當天，田下山的人流明顯較釣魚翁少，可能因為名氣不及釣魚翁，反而令我們可清靜地享受大自然。

天后廟欣賞最早期刻石

稍停一會後原路下行，其間除了開揚景色，也可看到一些形狀奇特的大石，我們邊行邊拍照直至回到山下，之後便跟隨天后廟的路標指示，行至第3個checkpoint——佛堂門天后古廟。Sunny說：「這處又名大廟灣天后廟，是於南宋期間建成，廟宇保存良好，2010年更被列為一級歷史建築。廟宇附近有一個法定古蹟『西貢大廟灣刻石』，同樣出於南宋期間，是本港最早期的刻石，大家可細意欣賞。」去過天后廟後，我們走出布袋澳村，結束今次的旅程。Sunny提議，如大家有興趣可到布袋澳村內走走，看看漁村風貌，否則可坐小巴回將軍澳。

■行程

起點：大坳門→（40分鐘）①釣魚翁→（1小時15分鐘）②田下山→（40分鐘）③佛堂門天后古廟→（10分鐘）終點：布袋澳村

全長：約6.5公里

需時：約2小時45分（不連拍照休息）

交通：去程：於鑽石山站巴士總站坐91號巴士，在相思灣站下車；回程：布袋澳村道搭16號小巴往寶林公共運輸交匯處

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：許朝茵

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

西貢行山避疫觀賞古廟刻石https://bit.ly/3aNTepK