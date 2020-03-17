行山禮儀：帶走垃圾 落山讓上山

【明報專訊】近日行山界的熱話，當然是各區山頭都湧現人潮，並留下大量垃圾污染環境。任職山藝教練約20年的Sunny指出，當年SARS時，郊區也出現類似情况，大批人群上山「避疫」，亂拋垃圾，破壞自然環境。只是當年社交媒體未成熟，資訊不及現時流通，未必有很多人知情。

Sunny指出，愈來愈多人愛上行山，但並非每個山友懂得愛惜大自然。正如採訪當天，我們到達釣魚翁山頂時，見到一群山友正在休息及野餐，當中一名女士把果皮隨手丟落山坡上，Sunny看到出言勸阻，對方卻反問：「果皮不是可分解？」Sunny遂解釋，果皮要2年甚至更長時間才可分解，力勸山友把垃圾帶走，減少對環境的影響。

其實保護環境人人有責，今次Sunny便講解一些「行山禮儀」，讓大家在不損害環境下，親近大自然。

忌即興行山 糧水要充足

首先他強調切忌「即興行山」，別在網上看到一些靚景或特色路線便貿然跟着走，出發前應先了解路線是否自己體力所及，中途有否補給或撤退路線等。而近期網上有人建議大家「就近行山」，以免長途跋涉去登高，應在自己所住區域找上合適的路線。對於這個提議，Sunny卻不太認同，「明白這提議是希望分散人潮，避免集中在熱門路線，但有時就近地方，未必適合每個人，始終行山時要按自己的能力選擇路線」。

他續稱，大家計劃好路線後，要帶地圖或手機軟件地圖、指南針，以及足夠的糧水，如果仁或麵包和2公升水，可避免因迷路或體力不支而發生意外。此外，他再三叮囑所有垃圾要自己帶走，包括食物包裝紙及果皮等，「可以在出發前做好準備工夫，例如在家中先去除果皮及切好放入食物盒內，這樣便減少在山上處理垃圾」。他也強調山友別在草地上生火，否則會破壞草地，日後未必可再長出綠草。

找安全位置 慢腳讓快腳

若行山期間遇到人潮，出現阻塞，Sunny指出一般都是「落山讓上山」，「因上山時一般較為費力，但必須留意，得找個平穩安全位置才好讓路，避免站在崖邊的危險位置，尤其人多路狹時更要小心」。他又說，另一個不成文規定則是「慢腳讓快腳」，「如後排的山友速度較快，可在安全情况下先讓對方行，但最重要是互相禮讓，才可一起享受大自然」。