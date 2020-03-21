化身「花藝師」 甜美花兒 蛋糕上盛放

事先準備——由於課程學習重點是裱花，因此在某些課程中，教室會預先為學員準備好蛋糕，如這次製作的6吋幻紫花環鏡面蛋糕，由於蛋糕需預先冷藏備用，因此教室便一早準備好蛋糕部分，學生只要學習裱花，和把朱古力漿淋在蛋糕上即可。（蘇智鑫攝）

不同技巧——不同的花朵，除了唧忌廉的技巧有分別，把它貼在蛋糕上的技巧也不同，有的要用花剪協助，輕輕放在蛋糕上；有的則需要唧在牛油紙上（圖），放在雪櫃冷凍5至10分鐘後，才可如撕貼紙般取下，並貼在蛋糕上。（蘇智鑫攝）

裱花蛋糕——把奶油忌廉（buttercream）製成的花朵擺放在蛋糕上是製作裱花蛋糕的最後程序，初學者或會覺得自己唧出來的花朵帶瑕疵，此時導師Pak便會教授一些實用小技巧，讓大家把花朵最美的一面呈現出來。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】3、4月本應是到世界各地賞花的最佳季節，一場疫情，哪裏都去不了，乖乖留在港，可是連香港花展也因疫情關係而取消。要賞花，唯有換個方法，把花葉變作甜品，靜心欣賞與品嘗。

在相機先吃的年代，韓式裱花蛋糕一直在Instagram、facebook上人氣高企，原因是它有一種無法以機器取代的手作美感，每一片花瓣均有獨一無二的美態。所謂裱花，即是用唧嘴把buttercream（奶油忌廉或奶油霜）唧出不同的花朵作為蛋糕配飾，近年香港有不少烹飪工作室都有教授這種韓式裱花蛋糕，只需3小時便可親手製作一個4吋蛋糕，除了學到基本裱花技巧，更可把美美的成品帶走，有得玩又有得食。

提供1對1或4人小班教學

廚藝教室小食堂The Little Kitchen主打低糖韓式奶油霜裱花蛋糕製作，在1000呎的教室中提供杯子蛋糕、鏡面蛋糕等課程，創辦人Calum Ip覺得花是一個歷久不衰的美食主題，不但是女士至愛，男士都喜歡做來送給另一半或媽媽，以表心意；是故教室雖然兼教麵包、料理等課程，但主打依然是以花為主題的DIY蛋糕，而在疫情期間，他們更設有私人1對1及最多自組4人班。現時教室提供約12種裱花教學，參加蛋糕課程的學生會學到2款主花及1款襯花製作。低糖韓式奶油霜裱花蛋糕製作班會分別教授英式玫瑰花及蘋果花；或玫瑰花、菊花及雛菊等，大家可自行選擇喜愛的「花款」來報名。

本身是鋼琴家兼導師的Pak，於愛爾蘭念音樂時曾在當地餅店兼職，邊做邊學，之後也到過韓國及日本修讀裱花課程，擅長韓式裱花的他，在課堂上會由唧忌廉的力度、角度，花形、特色，以及把花黏貼於蛋糕等的技巧一一傳授予初學者，讓他們一嘗當花藝專家的滋味。採訪當日，眼見Pak三兩下手勢便唧出一朵玫瑰，以為所需時間不多，其實要細心做好一個4吋裱花蛋糕大約需3小時。而要將裱花蛋糕做得似模似樣，也很考導師和學生的手藝，例如要細心觀察每種花類有多少花瓣，因為不同花類均有不同的花瓣數目，繡球花多是4瓣，蘋果花是5瓣；至於外圍層數，如玫瑰花要唧多少層花瓣最好看？Pak說一般以3至5層最理想，不過沒有硬性規定，可以說，裱花既要跟從一定的格式，但在當中亦可加入自己的想法。Pak說以他過往的經驗，裱牡丹是最困難的，因為它的花瓣屬不規則，但又不能胡亂堆砌，要把它做到開得燦爛而不臃腫，確實很考功夫。

低糖牛油製奶油忌廉

那麼初學者究竟要多久才能掌握唧花技術呢？Calum說：「因為學生要慢慢試出合適的唧花力度，要把花瓣整得形似及通透，也需要一些時間。一個杯子蛋糕會用8朵花，學生則需要製作9至10朵，加上事前練習，以及學習如何在蛋糕上擺位，3小時會是剛好呢！」

裱花蛋糕除了賣外形，Calum也希望客人喜歡蛋糕的味道。「我們用的奶油忌廉是由低糖配方的白牛油製成，除了色澤更通透，也不會太甜，因為我想蛋糕漂亮得來同時要易入口，如果大家影完相便把它放在一旁不吃，那跟做黏土又有何分別呢？」

■低糖韓式奶油霜裱花蛋糕製作班

主辦：小食堂 The Little Kitchen

費用：裱花杯子蛋糕（3個）$598/堂、4吋裱花蛋糕 $698/堂（約3小時）

查詢：9133 6421

文：顏燕雯

模特兒：Becky、冰冰

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com