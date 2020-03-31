就近行山 將軍澳輕鬆瀑布遊

茅湖山觀測台——茅湖山觀測台是一級歷史建築，但曾遭不少遊人破壞，現時已被圍封，禁止進入。（賴俊傑攝）

【明報專訊】避疫行山熱潮，衍生不少問題和風險，網上有人建議大家「就近行山」，免卻搭幾轉車才能起步之苦，亦可減少集中在熱門行山徑。《由我帶路》今期開始，邀請達人介紹「就近行山」的路線，讓大家可在自家附近輕鬆登高。今日，山藝教練吳銨洋（Ken sir）就選了將軍澳區附近的路線，帶我們由港鐵調景嶺站出發，途經五桂山、茅湖山觀測台、小夏威夷瀑布，沿途欣賞開揚美景，暫且放下防疫壓力。

擁有20年山藝教練資格的Ken sir，是登毅戶外培訓公司訓練總監，熟悉香港各區山路，常帶領山藝班學生出行。雖然Ken sir喜歡行長程路線，挑戰難度，但今次為讀者選了一條新手山徑。「這是入門級路徑，但一樣有挑戰及趣味；加上起點及終點也接近港鐵站，途中又有多個『撤退點』，相當方便。」

俯瞰城景 易行易「撤退」

一行人由調景嶺站A2出口出發，靠左邊行人路，沿彩明街前行至迴旋處附近的梯級，便可慢慢上行，向五桂山方向進發。這段路基本全程向上，頗為費力，但幸好沿途景色開揚。我們邊行邊打卡，不經不覺已到達第1個checkpoint：五桂山三角網測站。

Ken sir指出這處是五桂山的副峰。五桂山的峰頂是旁邊設了兩個航空導航反射器的位置；不過，副峰可以俯瞰將軍澳、觀塘及藍田一帶，也設有長椅，方便休息及野餐，補充體力。採訪當天是閒日，但途中遇到不少山友，當中很多是年輕人。Ken sir觀察到，在疫情期間，行山人數明顯增加。他叮囑，人多時大家要禮讓，和朋友聊天也要留意聲浪，建議沿途別放聲高歌，破壞大自然的寧靜，影響他人。

休息過後，我們重新出發前，先爬上一小段梯級到達峰頂。眼前兩個航空導航反射器，是兩塊巨型白色反射板，豎立在山頂上非常顯眼，作為山上地標，一定不會走漏眼。我們一路前行，於分岔位向茅湖山路標方向行，慢慢走約45分鐘後，到達第2個checkpoint：茅湖山觀測台。

茅湖山觀測台 百年古蹟遭破壞

古物古蹟辦事處資料顯示，茅湖山觀測台的實際建立年份未能確定，但推算是在1898年英國接管新界前已建成，曾有中國士兵駐守。整個建築物為圓形結構，方便觀察附近海峽情况。此處於2009年被列為一級歷史建築，可是觀測台現時已被鐵絲網圍封，遊人不得內進，只可在網外欣賞。Ken sir說：「因為早年有不少人進入觀測台參觀時破壞設施，政府因而以鐵絲網圍封，安排管理員看守，防止遊人內進。」我們從外看，也見到古蹟內裏有不少塗鴉，令人心痛。

經一輪打卡後，我們原路折返至分岔位，向衛奕信徑路標方向走，越過寶琳路，再向魷魚灣村路標方向前行。Ken sir指走向小夏威夷瀑布的一段路，較為平坦易走。的而且確，我們走逾1小時，也不覺辛苦，直到聽到「嘩啦嘩啦」水聲，眼前出現蓮苑台瀑布。Ken sir指蓮苑台瀑布水流洶湧澎湃，景觀壯麗，不過地方不算空曠，欠休息位置，名氣反不及我們最後一個checkpoint：小夏威夷瀑布。

賞小夏威夷瀑布 身心涼快

我們繼續向山上走，到達小夏威夷瀑布，Ken sir表示，它雖只是個小瀑布，卻非常接近市區，易於到達，因而吸引不少人前來。從小夏威夷瀑布，我們可看到開揚景觀，而且休息的位置也較多，可盡情打卡。看着水柱飛流直下，一身涼快，頗有療癒感覺。

之後我們原路向將軍澳村路標方向落山，向該方向前行，約半小時便到寶琳港鐵站，完成今次行程。

Ken sir愛惜大自然，今次旅程，他聯同兩個同事一起行，邊行邊用金屬夾子撿起垃圾。記者尾隨觀察，幾乎全程都見到垃圾，大多是紙巾或食品包裝紙，而在登上五桂山途中，他們更撿到一個棄置口罩，內層疑沾有化妝品殘漬，一行人見到山友把用過的口罩隨處扔，氣憤指摘欠缺公德心。走到尾段時，他們已撿到4大袋垃圾，大家不禁慨嘆，並非每個山友也懂得愛惜大自然，希望眾人懂得「自己垃圾自己帶走」。

■行程

起點：調景嶺站→（50分鐘）①五桂山三角網測站→（1小時）②茅湖山觀測台→（1小時10分鐘）③小夏威夷瀑布→（30分鐘）終點：寶琳站

全長：約10公里

需時：約3小時30分鐘（不連拍照休息）

交通：去程：由調景嶺港鐵站出發；回程：寶琳港鐵站離開

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：許朝茵

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

就近行山眺望城景https://bit.ly/2xuUakw