由我帶路：北角短線遊 紅香爐上尋小馬

小馬山橋——小馬山腳下的小馬山橋是打卡熱點，很多山友影完相才繼續登山。（黃志東攝）

折疊式 行山杖——行山杖有不同類型，現時較流行的是折疊式，似足三截棍，使用時拉直及鎖好即成，簡單方便。（黃志東攝）

野豬 出沒注意——採訪當天遇到野豬出沒，Sky指出是由於很多人把食物及垃圾留在山上，吸引野豬前來覓食，而且愈來愈不怕人，勸喻大家「自己垃圾自己帶走」。（黃志東攝）

小馬坑 水池——往小馬山途中會經過小馬坑水池，可以順道看看溪澗景色，享受涼風，但必須注意安全。（黃志東攝）

【明報專訊】為減少人群聚集在熱門行山徑，有山友提出「就近行山」概念。今次找來山藝教練史啟賢（Sky）帶我們從北角寶馬山出發，途經紅香爐峰、小馬山及畢拿山，最後由鰂魚涌的大潭郊野公園入口離開，路線既輕鬆易行，又有靚景欣賞，而且起點與終點非常近市區，適合想短線走走活動筋骨的港島人。

27歲的Sky雖然年紀輕輕，但10歲已開始行山，經驗豐富，兩年前更考得山藝教練資格，不時帶領學生登高遠足。今次他帶我們在港島區尋覓靚景，全程擁有多個開揚觀景位，途中有數個撤退點，如體力不支或遇上天氣突變，也有路可離開。

我們一行4人由寶馬山巴士總站出發，沿聖貞德中學旁的小路前行，踏入金督馳馬徑後，跟渣甸山路標指示方向，走至分岔路靠右邊上斜。沿路坡幅不算大，走得尚算輕鬆。當見到幾塊巨型大石，即到達第1個Checkpoint紅香爐峰。

景觀開揚 賞維港、日落熱點

紅香爐峰海拔約230米，景觀非常開揚，可以俯瞰維多利亞港，Sky稱是欣賞和拍攝日落的熱點，在大時大節更有「龍友」專登前來影煙花。採訪當日天公作美，陽光普照加上天色明朗，可清晰見到大半個維港，現場不少山友也對眼前美景讚不絕口，不停打卡。然而Sky也叮囑大家影相時要注意安全，別走得太近崖邊，避免樂極生悲。

一輪打卡後，我們原路折返金督馳馬徑，之後跟寶馬山、柏架山道、小馬山等路標方向前行，便見到「小馬山橋」石碑。Sky表示，由紅香爐峰出發登上小馬山，比起由另一邊，大風坳登上小馬山，難度較高些。由小馬山至之後的畢拿山一段，沿途樹蔭不多，「建議帶備1.5至2公升飲用水，更要做好防曬，甚至使用雨傘以免曬傷」。幸好路况良好不難行，沿途景色開揚，邊行邊賞景，很快便登上第2個Checkpoint小馬山頂。

Sky表示一般情况下，登上山頂都會見到三角測量站（標高柱），可是我們今次到達時卻發現三角測量站已被棄置及破爛，更被草叢包圍，非常隱蔽。若不是Sky提醒，我們也留意不到就快走到山頂。

我們在山頂的樹蔭下稍作休息，之後繼續往上爬，向大風坳路標指示行。Sky指出，上畢拿山的一段頗為費力，着我們慢慢行，調節呼吸，約20分鐘便到達最後一個Checkpoint畢拿山觀景台。畢拿山又名畢拉山，海拔436米，是此程的最高點，在觀景台可看到大潭水塘，相比起維港的壯麗景觀，Sky認為水塘景另有一番風情。

之後一行人開始落山，約15分鐘便到達大風坳涼亭。這處是多條郊遊徑的交匯處，設有洗手間及休憩處，不少山友也會在這裏休息。之後，我們沿柏架山道往下走，這段全程都是石屎路，輕鬆易行，約40分鐘便到達大潭郊野公園入口，鄰近便是鰂魚涌港鐵站及有多條巴士路線的分站，交通非常方便。

10公里都迷路 行山不能即興

值得一提的是，今次行程約10公里，雖屬短途路線，但我們途中仍遇到3至4個山友問路，其中1個中年女士在小馬山橋附近向我們查問如何前往大風坳，但她正正是從大風坳方向前來，明顯已迷路；加上當時見她呈疲態，大家也擔心她難以再攀兩座山走去大風坳，勸她往寶馬山方向盡快下山。

Sky表示，疫情爆發後的確多了人行山，「山野屬於公家，任何人也可以行，但必須要有登山的安全意識。留意到不少山友沒有計劃下即興行山，對路線及撤離點等都不了解而發生意外，即使奉行就近行山的理念，也要量力而為，選擇適合自己的路線，否則只會增加意外風險」。

另一方面，不少人喜歡「網上問路」，向網友查詢路况或路線的難度等，Sky也認為不大恰當，因網友未必清楚大家的能力，隨時誤判，「因為每個人對山路的理解都不同，同一條路，對老手來說可能應付自如，但對新手則會十分困難。鼓勵大家出發前，要多了解山藝知識，最好報讀山藝班，讓大家安全上山、安全落山」。

■行程

起點：寶馬山→（20分鐘）【1】紅香爐峰→（60分鐘）小馬山橋→（40分鐘）【2】小馬山頂→（20分鐘）【3】畢拿山觀景台→（15分鐘）大風坳涼亭→（40分鐘）終點︰大潭郊野公園入口

全長：約10公里

需時：約3小時15分鐘（不連拍照休息）

文：許朝茵

統籌：陳詠詩

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com