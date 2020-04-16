外遊泡湯 機票點退改？ 應變前睇清航空公司方案

【明報專訊】新冠疫情以迅雷不及掩耳的速度從亞洲擴散至歐美，世界衛生組織於3月中列為「全球大流行」，各國政府急忙實行封關、隔離及檢疫等措施，大大牽制了世界公民的流動性；航空公司亦被迫削減甚至暫停部分客運航線。香港作為英國網站MoveHub統計人均離境旅遊次數冠絕全球的地區，今次受影響導致外遊計劃泡湯的人，幾乎總有一個在左近。如何更改行程或追討？旅行社倒閉了又怎辦？

不少港人喜歡提前規劃旅遊大計，尤其是一些從事教育或醫護等界別、只能於指定期間放假的人，更可能早於1年前已預訂好全年旅程。Irene與丈夫同為教師，每年都會趁學校假期帶同今年5及9歲的女兒遊歷，或者相約家人組織家族旅行。由於只能於旺季出發，二人習慣提早計劃，享受早鳥優惠，萬萬料不到今次遇到挫折。

網上旅行社代訂機票 結業無得賠

Irene於去年9月底已規劃好今年4月泰國之旅，原訂跟老爺奶奶及大姑奶一家，合共10人同行。他們透過近日結業的網上旅行社GoGoGo Travel預訂機票，截稿前仍未獲得航空公司受理退改申請，「其實我先生於3月中已開始向旅行社查詢，經多次致電及留言後，終於在它結業前兩天接通電話，但當時旅行社職員只着我們多等兩星期，視乎疫情再作決定，全無預告旅行社即將結業」。限於代訂機票的服務，並不包括在香港旅遊業議會的旅遊業賠償基金保障範圍內，Irene現在只期望獨立購買的旅遊保險能夠賠償有關損失。

暑假機票 退改安排仍未知

禍不單行的是，他們同樣早於去年8月落實今年的暑假旅行，受2019年底澳洲山火影響，本來已無奈更改目的地至馬來西亞和新加坡，怎料停課安排一再延長，Irene工作的學校校長明言今年暑假「凶多吉少」，並通知教職員取消今年的暑期外遊計劃。雖然這次是向航空公司直接訂票，但航空公司因疫情而特別制定的退改方案未包括7月出發的機票，最終安排仍是未知之數。

日本機票 退錢容易改期困難

並非所有受影響人士都如Irene般未有解決定案。原訂一家三口於3月底前往日本參加朋友婚禮的Tessa，行程取消後依從航空公司的疫情退改方案，透過網上系統申請退款，過程相對簡單順利，「廉航都可以退款，這一點的確加分」；而Roger為了要參加偶像演唱會兼賞櫻，一連買了3月中至4月底共3套日本機票，原本按航空公司指示，透過服務熱線或電郵申請更改行程日期，惟前者從未接通，電郵亦未見回覆，最終只好於原定出發日期前一星期經網上系統申請退款了事。如此安排令Roger不禁生疑：「退票可以網上處理，但更改行程只能靠電話或電郵，如果電話無法接通，或者電郵太多未能處理，航空公司就不必負擔『免費更改行程』的損失，是否因此永遠打唔通？」

至於年初尚未出現大規模傳播的歐洲，航空公司亦於疫情一發不可收拾後推出相關應對方案。Philip每年4月均會歐遊，2月底想申請退款時吃閉門羹，被航空公司以未有任何因應疫情而推出的措施為由拒絕處理；至3月初疫情漸趨嚴重時再致電服務熱線，職員已立即替他辦理退款，「而且熱線好快有人接聽，但現在是否打得通就不知道啦」。

文：單身旅子Travelloner（www.travelloner.com）

編輯：林曉慧

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