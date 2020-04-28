行山安全：新手水塘入門 勿逞強戰「綑邊」

【明報專訊】疫情間接帶來行山熱，Johnny指跟2013年SARS時期情况相若，「記得當時一到周末，入西貢的馬路經常塞車」。但無論是17年前或今天，人多也衍生出隨地丟垃圾、口罩及煙頭等問題，污染郊野。他勸喻山友要愛惜環境，自己垃圾自己帶走，亦要注意安全，事前多準備，最好了解更多山藝知識，有助挑選適合自己的路線。

Johnny提醒，行山除需要體力，亦要平衡技巧，兩者均需要時間鍛煉。新手應由淺入深，從簡單易行的山徑，如水塘路線入手，「例如可以環繞城門水塘一圈，也可行大潭或香港仔水塘，以了解自己的體能水平。之後逐步提升難度，探索郊遊徑如龍蝦灣郊遊徑、石壁郊遊徑、羗山郊遊徑或南涌郊遊徑等」。

他留意到現時網上資訊發達，不少人在網上見到戶外靚景，即使行山經驗或山藝知識不多，也自行組團出發，目的主要是打卡影相，「他們未必了解路線是否自己能力所及，此舉會增加意外風險」。

另一方面，近年不少山友熱愛向難度挑戰，甚至專門找些手腳並用的驚險攀爬路徑，Johnny不鼓勵這做法。「明白大家如果專注某個興趣，想提升自己能力及挑戰難度實在無可厚非。但必須以安全為先，視乎個人能力，不能逞強，尤其是徒手攀爬岩壁，或是在沒有任何裝備下到岩岸「綑邊」（沿海岸岩石行走），以至爬澗都屬危險行為。

最後，他提醒新手出發前要預備裝備，包括高筒行山鞋、1公升食水、抹汗毛巾、太陽帽、雨傘及行山杖，「高筒行山鞋可保護腳踝，即使不慎扭到，也可減低傷害，而行山杖可以幫助平衡，保護自己，新手老手行山時也應帶備」。