連綿山脈 景色開揚 上水登華山 征服「小長城」

在坪輋壁畫村內，到處可看到不同的藝術品，在草叢內發現由金屬線製成的牛牛造型展品。（黃志東攝）

港版「長城」：上水區不乏山友好去處，由多個山峰包括華山、杉山及松山等組成的連綿山脈，高低起伏兼路線分明，遠看真有點「萬里長城」的影子。（黃志東攝）

【明報專訊】香港的特色山徑，幾乎總有一條在附近。山藝教練陸永恩今次帶我們由上水出發，登上華山，欣賞有「萬里長城」、「小長城」之稱的連綿山脈，順道到訪色彩繽紛的坪輋壁畫村，最後到雲泉仙館感受仙氣。這條路線無論起點與終點的交通都很方便，北區山友自然相當就腳。

文：許朝茵

陸永恩（Vivien）有逾10年行山經驗，擁有山藝教練資格，在公在私，她每星期也會行山2至3次。她認為享受登山之樂，不一定要攀上高峰，挑戰極限，在自己居所附近行一趟短程路線，也別有一番樂趣。再者，就近行山因減省了交通時間，可以提早起步，從而避開人潮高峰時段，「我試過早上7點半起步行山，人流明顯較少」。在疫情下，她建議在山上也盡量保持社交距離。

路斜多上落缺樹蔭 考驗體能

今次Vivien介紹的上水路線，以石屎路和斜路為主，她認為會較梯級行得舒服，「因為斜路可以自己覺得適合和舒服的步幅前行，不用受梯級要以同一角度去行所限制」。但她補充，這條路線需要上落多次，而且部分路段頗陡斜，對體能有一定的要求。另外，全程主要在山脊上行走，沒有樹蔭的情况下應做足防曬措施，也建議帶上1.5公升食水及水果小食補充水分及能量。

我們一行人在港鐵上水站集合，再到上水廣場巴士站乘73K巴士，約10分鐘便到虎地坳，起步點就在虎地坳巴士站對面的路口。從路口行了約10分鐘便看見分岔路，向左前行上斜，愈行景觀也愈開揚，之後的路段再沒有分岔位，一條路直走。

清朝古碑坐鎮 遠眺深圳

由起步點行約50分鐘，便到達第1個checkpoint：華山。Vivien表示，華山又稱為「大嶺」，與杉山及松山等多個山峰連接起來，組成連綿山脈，因而被山友形容為「萬里長城」。「華山山頂設有一塊『祈雨碑』，是清朝道光年間（1821至1850年）的古碑。祈雨碑呈長方形，碑頂及四邊均有刻字，其中一邊刻上『降雨興雲之神』。」她建議大家觀賞祈雨碑後，在這高點欣賞上水及深圳的開揚景觀，讓心靈放空。

「藝」行坪輋 繽紛壁畫狂打卡

我們稍事休息後，繼續往前行，途中多番上坡落坡，頗為費力，建議在這段路放慢腳步。其間，在松山附近的一個山坡上見到一個巨型彩色標誌，原來是早於1995年解散的皇家香港軍團（義勇軍）的軍徽。軍徽保存良好，色彩仍相當鮮艷，又是一個打卡的好位置。經過軍徽斜坡後開始落山，直至到達山腳，沿坪輋路向打鼓嶺方向行，約10分鐘後轉入坪原路，之後便看見七彩繽紛的路標，隨指示前行便到第2個checkpoint：坪輋壁畫村。

Vivien指在約3年前，坪輋的村民聯同不同團體，在村內創作各種藝術品及壁畫，為整條村增添濃濃藝術色彩。「大家可到來欣賞及拍照留念。不過，疫情下入村需要戴上口罩，而且切勿製造嘈吵聲浪，免打擾居民。」搶眼壁畫當前，我們少不免又要盡情打卡。

雲泉仙館探呂洞賓 賞花食齋

之後，我們返回坪輋路，再行約5分鐘便到最後一個checkpoint：雲泉仙館。這間著名道觀，主要供奉純陽祖師呂洞賓。Vivien說：「館內種有不同的花，同時設有食堂，在平常日子會提供齋菜，但疫情下則要留意開放時間。」參觀完雲泉仙館後，便完成整個行程，可在仙館門外（坪輋路）坐52K小巴或79K巴士往港鐵粉嶺或上水站。

●有片睇，上水登華山賞「長城」：bit.ly/2L3cBQN

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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