洪流慘劇石碑——起步點對出的大埔滘花園設有《怒水橋洪流肇禍記》石碑，紀念於1955年，因突如其來的暴雨及山洪暴發，令28名師生被洪水冲走的慘劇。（賴俊傑攝）

【明報專訊】大埔可說是新界的行山勝地之一，區內有多條難度不一的路線。今次找來行山達人丁漢傑，帶我們由松仔園出發，走上鉛礦坳，享受山野間的清幽後，再去樊仙宮及碗窰展覽，欣賞古蹟文物。大埔之友既可以就近運動，也可加深認識區內歷史，一舉兩得。

丁漢傑（Andy）是生態導賞員、網上電台Soooradio行山節目主持人，已有10多年山齡。他認為鄰近民居的山徑，通常是修葺完善，路况良好，難度也較低，比起到深山尋幽探秘，來得更安全。他今次推介的路線，長約14公里，帶點挑戰，但中途有大量休息位置，慢慢行約4個小時可完成。

4色林路難度不一 研習園賞動植物

我們由松仔園起步，沿「大埔滘林道-滘鉛段」前行。Andy指出，松仔園是大埔滘自然護理區的一部分，夏天晚上有機會觀賞螢火蟲，大埔滘林徑劃分為4色林路，即4條難度不一的路線，而我們今次不入山路，主要沿石屎路前行，跟隨大埔滘野外研習園路標方向走。

走了約25分鐘便到第1個checkpoint：大埔滘野外研習園。Andy表示，園內有小草地及涼亭可小休，也有機會看見不同植物、雀鳥、爬蟲類及兩棲類動物，「切記在戶外看見任何生物，不能觸摸，避免打擾牠們，而且有些物種有毒，例如黑眶蟾蜍或大綠蛙，但大家未必分得出」。

一行人參觀過大埔滘野外研習園後繼續上路，經過荔枝坑，向城門路標方向進發，沿路兩旁有樹蔭，加上不時有涼風送上，舒適宜人。前行至麥理浩徑第8段，不出10分鐘便到鉛礦坳營地。由於這裏是多條山路的交匯處，有洗手間、食水售賣機、木櫈及涼亭等設備，是歇腳的好地方。

石林路考體力 盡覽大帽山風光

稍事休息後，我們慢慢向大帽山方向往上行，其間要穿過石林，可說是全程最辛苦的一段。走了近1公里後，我們便到達M139標距柱，附近一個開揚位置便是第2個checkpoint：石林觀景台。Andy指在這處有小草地可作休息，可一次過看到大帽山、草山及針山的風光。除了有美景任打卡，廣闊的山野亦令人心曠神怡，足可抵消走上來的勞累。

訪陶匠守護神 見識古蹟文物

之後原路返回鉛礦坳營地，朝衛奕信徑方向及大埔路標進發，一直往下走至石屎路後，便隨着上碗窰、樊仙宮及碗窰展覽路標前行，約1個多小時後便看見第3個checkpoint：樊仙宮及碗窰展覽。

Andy表示，樊仙宮是香港唯一供奉樊大仙師，即是陶瓷業的祖師廟宇，「樊仙宮為兩進式建築，有逾200年歷史，於1999年被列為古蹟」，宮內亦展有碗窰出土文物。而在樊仙宮旁的「碗窰展覽」，是由上碗窰村空置的課室改建而成。內有介紹歷史、發掘考古過程及出土明清的文物。不過到訪當日因疫情關係，展館沒有開放。

其後，Andy引領我們在牡丹閣旁的樓梯前行，隨路標走約數分鐘，便看見最後的checkpoint：碾磨作坊遺蹟，這是一個直徑3.93米的圓形碾盤遺蹟，「估計當時是用牛推動碾磨，把瓷土碾成粉末」。我們觀賞一番後，便沿大埔河行約20分鐘到港鐵大埔墟站，完成今次行程。

■行程

起點：松仔園→（25分鐘）①大埔滘野外研習園→（1小時50分鐘）②石林觀景台→（1小時20分鐘）③樊仙宮/碗窰展覽→（5分鐘）④碾磨作坊遺蹟→（20分鐘）終點：港鐵大埔墟站

全長︰約14公里

需時︰4小時（不連拍照休息）

交通︰去程：沙田市中心坐72號巴士至松仔園；回程：港鐵大埔墟站

文：許朝茵

統籌：陳詠詩

編輯：梁小玲

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