屯門踏天梯 擁抱無敵海景

千級挑戰——挑戰近千級的天梯，有種走不完的感覺，但幸好梯級路况良好易行，約1小時就可走完。（賴俊傑攝）

小心 山火——採訪當日，由九逕山眺望元朗大棠一帶燒了一整夜的山火，山間仍見火光。臘味千叮萬囑，只能在指定地點生火，戶外煮食時千萬小心別留下火種。（賴俊傑攝）

瞭望台 遺址——山火瞭望台已荒廢了一段時間，內裏沒有任何設備，但屋外的景觀卻十分開揚。（賴俊傑攝）

居高臨下——接近山頂的觀景台，可居高臨下遠眺黃金海岸一帶美景。（受訪者提供）

【明報專訊】就近行山，選擇不一定只有輕鬆的家樂徑，也可帶點挑戰。今次行山團體「山脈旅孩」成員李志鴻（臘味）帶我們遊屯門，由麥理浩徑10段終點開步，走上近千級的天梯至九逕山頂，途中經過山火瞭望台遺址及觀景台，既可飽覽無敵靚景，也可鍛煉腳骨力。

臘味的山齡雖短短7年，但已遊歷了本港多區山頭，之前他聯同「山脈旅孩」成員登上日本富士山，完成一親這座日本名山頂峰的心願。今次臘味推介行海拔507米的九逕山，以高居臨下的姿態，欣賞屯門山城開揚靚景。「九逕山的名稱由來，據說是因為有9條登頂路線，可是當中有些是碎石山路，不易走。今次選由麥徑10段終點起步，經天梯上落山，大部分的路况良好易行，但始終天梯有逾900級，需要一定體能。爬得愈高，景色也愈靚，辛苦一點也是值得的。」

一行人於港鐵（西鐵線）屯門站集合，附近食肆林立，為食的臘味即建議我們起步前，先到F2出口附近的雅都商場一間冰室吃個豐盛早餐，他推介港式常餐如雞扒通粉加多士炒蛋，味道果然不錯。祭完五臟廟，齊齊沿杯渡路前行，走了約10分鐘，便到中華基督教會何福堂書院，起步點正是書院旁邊的路口，即是麥徑10段終點位置。

千級上山練腳力 先苦後甜

我們沿欄杆和石屎路前行，經過多間民居村屋，路面上有以油漆寫上的「往郊野公園」指示，跟隨指示行約10分鐘便見到分岔路 ，跟屯門徑路標指示向左行，經過小涼亭後沒多久便右轉進小路，15分鐘左右便見到另一個涼亭——東升亭，雖然涼亭設計簡陋，卻是多條路線的交匯處，吸引不少山友在此休息。臘味也示意我們要在這處好好休息，因為之後要登上第1個checkpoint：天梯，「天梯近千級樓梯，是練腳骨力的好地方。梯級路况良好，相對難度不大」。

稍事休息後，一行人重新出發，從東升亭旁的樓梯向上行。不出10分鐘，景色逐漸變得開揚，令人心曠神怡，只是，當我們見到眼前似沒盡頭的梯級時，難免有點心驚，其實放慢腳步，累了便停下來，回頭欣賞屯門城景，好好享受片刻喘息空間，也不算太辛苦。

荒廢小屋 昔日山火瞭望台

徐徐走完近千級天梯，約花了1小時，當見到一間米黃色小屋，就到達第2個checkpoint：山火瞭望台遺址。據漁農自然護理署資料，全港各郊野公園內的山頂，共設置11個山火瞭望台，供偵察山火。「然而九逕山的瞭望台已荒廢，不屬上述11個之列。屋內沒有任何設備，但在瞭望台對開的位置，景觀非常開揚，不妨盡情打卡。」臘味說。

山頂非最靚 觀景台更吸引

之後我們再次起步，沿路向上行，經過直升機坪，於分岔路轉右踏上梯級。臘味指示我們再多行約5分鐘，便會到達九逕山頂。不過他說山頂上景觀一般，反而從分岔路另一方向，有條小山路，走多約10分鐘，便到達最後checkpoint：觀景台，「這處可遠眺黃金海岸及千島湖，景色相當靚，是影相好地方。不過，沿途會經過一些碎石路，要小心行，也別為影相太接近崖邊」。

看到眼前一望無際的景色，我們當然要打卡一番，同時也感受大自然帶來的正能量，掃走心頭煩悶。享受完山野的恬靜後，臘味表示可以向黃金海岸方向下山，但沿途路面多碎石不好走，我們則選擇原路落山，一直走回西鐵線屯門站離開，會較輕鬆易行。

■行程

全長：約4公里

需時：3小時30分鐘（不連拍照休息）

交通：去程及回程：港鐵（西鐵線屯門站）

起點：麥徑10段終點（35分鐘）→【1】天梯（1小時）→【2】山火瞭望台遺址（10分鐘）→九逕山山頂（15分鐘）→【3】+終點觀景台→原路折返（1小時30分鐘）

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

■有片睇

屯門行天梯練腳力賞美景

https://bit.ly/3cAtiPY

文：許朝茵

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com