行山貼士：山中歎啡 勿亂丟咖啡渣

【明報專訊】一千個人行山，就有一千種心態，有人喜歡長征遠行，不停追看景點；有人愛急步快走，挑戰體能。臘味則選擇以慢活的心情遊山，放慢腳步，細味沿途風景，更會在戶外即場泡咖啡，也是另一種享受大自然的方法。

指定地點才可生火

臘味平日喜歡帶備手動磨豆器和機身輕巧便攜的咖啡冲煮器隨行，他提醒煮咖啡時要用防風爐具，並且必須在指定地點生火，「由煲水開始，約10分鐘已可煮出靚咖啡，水滾時間要視乎風勢及爐頭火力，建議用防風爐頭令火力更穩定，更快水滾」。他又說，冲咖啡的同時，也會帶些小食如生果或餅乾糕點，和三五知己在山上慢慢歎，欣賞風景，非常愜意。

值得一提的是，採訪當日正是發生元朗大棠近楊家村山火的翌日，我們在九逕山上仍遠遠看到那邊山上的火光，不禁惋惜。臘味千叮萬囑，只能在指定地點生火，戶外煮食時千萬小心別留下火種。路線沒有生火地點但又想冲咖啡，只能先備熱水，切勿隨處生火。

另外，臘味再三強調，很多人誤以為冲泡咖啡後的咖啡渣，可以施肥，遂隨意灑在草叢內，其實這樣等同亂拋垃圾，破壞環境，他解釋咖啡渣要成為肥料須經過多種加工步驟，並非隨便掉在泥上便能施肥。