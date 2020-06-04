大嶼訪「巨人」 千里眼看未來

【明報專訊】東涌之友想行山，可說易如反掌，因區內有多條特色路線任君選擇。今次冰雪攀登及山藝教練盧澤琛（琛sir），帶我們漫遊東澳古道，先到侯王橋看看水質清澈的東涌河，再去沙螺灣欣賞藝術裝置，到深屈灣看美景，終點到大澳尋找漁村風味，行程豐富。

15公里旅程 平路為主

山藝訓練組織「山樂」的盧澤琛（琛sir），具有中國香港攀山及攀登總會的冰雪攀登及山藝教練資格，不單踏遍本港的山野，也曾登上珠穆朗瑪峰之巔。他今次推介的東澳古道路線，整體上落坡幅度不大，以平路為主，而且大部分是石屎路，屬易行路線。「雖然如此，但今次路程較長，約15公里，對新手來說可能較為吃力，宜量力而為。另外要留意的是，即使途中有士多補給，但天氣已轉熱，建議行這段路最少要帶上2公升水。」琛sir提醒。

侯王橋下淡水魚樂園

一行人由港鐵東涌站起步，沿裕東路向逸東邨方向前行，經過東涌遊樂場後約5分鐘便到達第一個checkpoint：侯王橋。琛sir說：「侯王橋於1971年建成，橋下的東涌河水質良好，河中育有各式淡水魚，具有生態價值，大家欣賞之時也要愛惜環境。」確實這處環境優美恬靜，河面平靜，令人想窺探水中生物世界。

6米高竹藤「巨人」坐草地

欣賞過後，我們繼續行程，基本上之後的路線都是沿東澳古道向大澳路標方向進發，指示清晰，不難看見。當經過䃟頭村後，再多行十數分鐘便到達一個涼亭，這裏不單可遠眺香港國際機場，也設有石櫈可供休息。行至接近沙螺灣時，看見大型指示路牌後不出10分鐘，便到達第二個checkpoint：千里眼。

琛sir介紹，千里眼是個藝術裝置，寓意可以看見美好的將來，2018年由兩名英國藝術家Sue Hill及Pete Hill，用竹及藤創作。6米高的灰啡色藝術裝置，矗立在綠油油的草地上，對比強烈，讓人忍不住瘋狂打卡。

拍照留念後，我們繼續沿東澳古道前行，沿途經過三山國王廟及一條殘舊的橋——天德聖橋，邊行邊說便不知不覺來到深屈灣，附近有多間士多及茶座可補給小休。我們一邊迎着海風，一邊欣賞深屈灣的明媚風光，加上鄉郊的慢活氣息，腳步也放慢起來。

嶼北界碑 租借新界刻字模糊

繼續沿東澳古道前行約10分鐘，右轉進入的小路初段兩旁佈滿樹蔭，沒什麼景觀可言。但愈行愈開揚，再多行20多分鐘更看見珠江口，跟指示轉左踏上梯級，很快便看見嶼北界碑。豎立於1902年的嶼北界碑，顯示英國租借新界地的界線。現場所見，碑身刻有的英文字，現在已變得模糊不清，難以辨認。

大澳遊排屋 歎漁村滋味

觀賞過後，眾人向大澳方向行約20分鐘，進入大澳漁村。河道兩旁設有多間棚屋是大澳特色之一，自然也成為打卡熱點。琛sir指大家可乘11號巴士或渡輪回東涌市，然而，村內食肆林立，他提議不妨先填飽肚子，才打道回府，為旅程畫上飽足的句號。

文：許朝茵

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

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