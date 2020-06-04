閨密相約談心不忘打卡 花海下午茶 「紅寶石」浪漫滿桌

低咖啡因拿鐵——Camellia的低咖啡因拿鐵系列以茶為基底，再加入濃滑的熱牛奶和精緻奶泡，最後在表面勾勒出別致的圖案，打卡一流。鎮店之寶包括粉紅色的山茶花拿鐵（左），以及夢幻粉藍色的藍蝶花香芋拿鐵（右）。（$48/杯，另設加一）（黃志東攝）

南非博士果茶——每份紅寶石朱古力下午茶都包括兩杯茶飲。推介果茶系列，如圖中的南非博士果茶，有別於普通茶，博士茶不含咖啡因，且據說有抗氧化作用。除了熱飲，還有加入粒粒Ice Jelly的凍飲。（黃志東攝）

蘋果玫瑰——下午茶套餐以外，也可以單點各款美食。如這款外形別致的蘋果玫瑰，與餐廳的粉紅色主題極為搭配，紅紅的糖漬蘋果味甜，加入少許酸味的玫瑰荔枝雪糕，同時放入口中，令甜酸得以中和。（$88，另設加一）（黃志東攝）

花花世界——Camellia設有60個座位，雖然都以粉紅色和山茶花作主題，但每個位置拍攝出來的效果都不一樣。例如這個背靠山茶花牆的弧形梳化，是餐廳裏最受歡迎的位置之一，想在這裏打卡，記得訂位時說明。（黃志東攝）

【明報專訊】姊妹淘相約下午茶，最大目的非為填飽肚子，而是在繁瑣生活中尋求一個放鬆的機會，與好朋友在美美的環境下喝杯茶、吃件cake、聊聊心事。近期坊間形形色色的下午茶又重新燃起大家相聚的興致，看看以下哪個主題下午茶，最深得你和閨密的歡心？

從老遠看到一片粉紅色的花海，便知道那是為愛花之人而設計的日系西式餐廳Camellia。室內設計以「世界花都」巴黎為靈感，粉紅色絨面梳化、天然淡粉紅雲石餐枱，還有以嫣紅、粉紅、淡黃色山茶花砌成的花牆，每個角落都充滿浪漫氣氛。

粉紅朱古力 天然莓酸味

自去年開業以來，下午茶一直是Camellia最受歡迎的時段。餐廳下午茶特別以稀有的「紅寶石朱古力」為設計主題，配以果茶、低咖啡因拿鐵等特色美食飲品，最適合閨密來談天打卡。說到紅寶石朱古力，並非指朱古力形狀如紅寶石，而是一種朱古力新品種：Ruby chocolate。它是繼黑朱古力、牛奶朱古力和白朱古力之後的另一朱古力品種，有天然的莓酸味，顏色是粉紅色。

店內招牌紅寶石朱古力下午茶，就是以這款朱古力的獨特粉紅色和味道來製作，當中有粉紅色山茶花造型雪糕、紅寶石朱古力醬配搭加入橙皮的鬆餅、紅寶石朱古力三文治等；另外還有另一款主題小吃鹹蛋泡芙、黑松露芝士及魚子撻等。每一件鹹、甜點都是的的骰骰，放置於玻璃小盒子內，賣相十分討喜。套餐亦包兩杯指定飲品，建議大家選擇果茶系列，因為每款都混合了新鮮水果和自製果乾冲調，如草莓茉莉果茶、香桃烏龍果茶等，有濃郁果香又不失茶味餘韻，為這粉紅色的浪漫畫上圓滿句號。

■Camellia紅寶石朱古力下午茶

供應日期：即日起每天供應

供應時間︰下午2:30至晚上6:00

價錢：兩位$398，另設加一

地址：尖沙嘴K11 MUSEA地下033號舖

查詢及預訂：2885 2320

文：顏燕雯

模特兒：Emily、Angel

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com