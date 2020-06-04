甜酒×雪糕 嘗「醉」甜朱古力火鍋
文章日期：2020年06月04日
【明報專訊】Hotel ICON唯港薈的下午茶，是不少甜品迷的心水選擇，之前的榴槤主題，相信榴槤迷都不會錯過。之不過榴槤並非人人所好，酒店的糕餅行政總廚何維城（Danny）今次轉轉口味，將愛爾蘭甜酒BAILEYS及Häagen-Dazs雪糕來個crossover。各款甜食主要以BAILEYS Original Irish Cream及BAILEYS Chocolat Luxe（朱古力酒）作材料，包括BAILEYS金箔榛子朱古力、蛋白杏仁餅及意式奶凍。會不會「吃」到醉倒？記者「測試」後發現，只有以兩款BAILEYS甜酒和雲呢拿製成3層口味的BAILEYS意式奶凍，含有較濃BAILEYS味道，其他甜品都屬香甜易入口。
鹹點包括蘇格蘭煙三文魚配蜜糖芥末醬、飛魚子脆炸生蠔、家鄉鴨肝批配藍莓醬等，而套餐重點之一是BAILEYS朱古力火鍋，朱古力醬包含了牛奶朱古力、BAILEYS Original Irish Cream及BAILEYS Chocolat Luxe兩款甜酒，配上Häagen-Dazs雪糕、新鮮雜莓、棉花糖、杏仁及榴槤蛋卷等食材，甜品愛好者一定大滿足。最後，Chef Danny提醒大家別忘了品嘗套餐裏的自家製BAILEYS軟雪糕，因為這可算是BAILEYS第一次推出軟雪糕，共有3款口味，酒味也頗濃。他還建議大家選飲品時可來一杯熱茶，以平衡朱古力的甜味，吃得更開懷。現凡透過酒店餐廳熱線預訂並提供「ICON20%」優惠代號，可享八折優惠。
■唯港薈 BAILEYS × Häagen-Dazs下午茶
供應日期：即日至7月31日
供應時間︰首輪下午3:00至5:00；次輪下午5:00至晚上7:00
價錢：每位$328，兩位$598，另設加一